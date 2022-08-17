Росія хоче закрити виїзд з Криму: в Україні назвали справжню мету окупантів

Окупанти хочуть закрити Кримський міст для виїзду з півострова / Колаж фото Reuters

Російські окупанти хочуть закрити Кримський міст для проїзду цивільних. У Херсонській облраді назвали точні причини такого рішення. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Він вважає, що існує лише два пояснення цього. Окупанти хочуть показати російським пропагандистам міст і заявити, що в Криму немає паніки після вибухів і ніхто не евакуюється.

Проте головною метою окупантів є перекидання техніки та озброєння з Росії до Криму.

Нагадаємо, після серії вибухів в анексованому Криму люди почали масово виїжджати з півострова. В результаті цього на Кримському мосту утворилися величезні затори. У Центрі стратегічних комунікацій вважають, що окупанти можуть закрити виїзд, щоб у них була можливість утримати людський ресурс для мобілізації.

Вибухи на аеродромі в Криму

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на аеродромі, з якого злітають військові літаки окупантів, що атакують ракетами мирні міста України.

У Міноборони РФ відразу заявили, нібито сталася "детонація декількох авіаційних боєприпасів". Пропагандистські ЗМІ РФ заявили, нібито загинула тільки одна людина, а ще 9 отримали поранення.

У Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві зазначили, що не можуть встановити причину пожежі на території аеродрому, але нагадали окупантам про правила пожежної безпеки і заборону куріння в невстановлених місцях.

Пізніше в ЗСУ розповіли, що на військовому аеродромі в Сакському районі в Криму, де прогриміли вибухи, розміщувалася військова техніка та боєприпаси окупантів. Як стало відомо, там загинули щонайменше 60 окупантів, ще 100 поранені.

Повідомлялося, що на аеродромі були знищені 9 російських повітряних суден, а сам аеродром був виведений з ладу.

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