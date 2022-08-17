Загинуло 70 осіб, у тому числі офіцери ФСБ: у Макіївці ЗСУ підірвали командний пункт росіян

У Макіївці ЗСУ підірвали командний пункт росіян / Фото УНІАН

У середині серпня ЗСУ дуже успішно обстріляли командний пункт армії російських окупантів у місті Макіївка (Донецька область). Про це повідомляє 24 канал з посиланням на свої джерела в українських спецслужбах,

В результаті удару ЗСУ загинули командири багатьох підрозділів і офіцери російської спецслужби ФСБ.

Цілком ймовірно, командний пункт окупантів, в якому стався вибух, був передислокований з Донецька через отримання Україною далекобійних систем залпового вогню американського виробництва.

Як кажуть українські офіцери, ймовірно, саме в такому КП знаходилося керівництво, яке відповідало за наступ армії агресорів на Авдіївку і Піски.

Є відомості, що загальні втрати путінських вояків після удару ЗСУ становлять приблизно 70 осіб. Підтверджено 15 загиблих, проте ясно, що ця цифра може бути більше.

Серед загиблих є представники вищого офіцерського складу окупаційної армії, які "задвухсотилися" разом з особистою охороною.

Крім того, на "концерт Кобзона" вирушили полковник і два майори ФСБ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України завдали кілька результативних ударів по позиціях і складах російських окупантів в Луганській області.

Як повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович, в результаті захисники України вразили техніку і боєкомплекти армії РФ.

Також головред повідомляв-українські захисники потужно влупили по російським окупантам у Скадовську на Херсонщині. Ще - палали три ворожі склади на півдні України.

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