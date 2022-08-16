Люди тікають: окупанти в паніці запровадили надзвичайний стан і хочуть закрити виїзд з Криму

Кримський міст / Twitter Кримський міст, скрін

Російські війська навколо селища Азовське Джанкойського району в окупованому Криму посилили протиповітряну оборону.

Як повідомляє ТСН, там розгорнуті С-400. Крім того, ракети поступово переправляли в Херсонську та Запорізьку області, на військовому складі в Азовському накопичували боєприпаси.

"Як детонуючі боєприпаси видно на численних відео, але Кримський гауляйтер Аксьонов наполягає: великого складу у військовій частині не було, це, як сказали росіяни, "одиничне детонування". Навіть під час його виходу на камери чутні нові вибухи", — передає кореспондент ТСН.

Окупанти в паніці вводять в Джанкойському районі надзвичайний стан.

При цьому пропагандисти вибухи на військовому складі називають диверсією.

З Криму тікають люди

За минулу добу по Кримському мосту в обидві сторони проїхало 38,3 тисячі автомобілів. Такий показник є новим добовим рекордом трафіку.

За інформацією росЗМІ, попередній рекорд був встановлений 16 серпня 2020 року, тоді по мосту за добу проїхало 37 374 автомобіля.

Варто зауважити, що, за інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, після сьогоднішніх вибухів "тисячі громадян Росії прямували в бік мосту через Керченську протоку".

Виїзд з Криму можуть закрити

У Центрі стратегічних комунікацій відзначають, що на тлі останніх подій Росія може прийняти рішення про блокування виїзду з півострова для проведення контртерористичної операції.

"Мета - утримати людський ресурс для мобілізації і використовувати цивільних в якості "живого щита" у разі наступу ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Вибухи на аеродромі в Криму

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на аеродромі, з якого злітають військові літаки окупантів, що атакують ракетами мирні міста України.

У Міноборони РФ відразу заявили, нібито сталася "детонація декількох авіаційних боєприпасів". Пропагандистські ЗМІ РФ заявили, нібито загинула тільки одна людина, а ще 9 отримали поранення.

У Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві зазначили, що не можуть встановити причину пожежі на території аеродрому, але нагадали окупантам про правила пожежної безпеки і заборону куріння в невстановлених місцях.

Пізніше в ЗСУ розповіли, що на військовому аеродромі в Сакському районі в Криму, де прогриміли вибухи, розміщувалася військова техніка та боєприпаси окупантів. Як стало відомо, там загинули щонайменше 60 окупантів, ще 100 поранені.

Повідомлялося, що на аеродромі були знищені 9 російських повітряних суден, а сам аеродром був виведений з ладу.

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