РФ хоче дестабілізувати Україну: експерт оцінив ризик масових стрілянин

Ступак пояснив, чи можуть масові стрілянини стати системною тенденцією.

Росія активно використовує деякі методи, щоб дестабілізувати українців

Що сказав Ступак:

РФ намагається дестабілізувати ситуацію в Україні шляхом ліквідації відомих людей

Масові стрілянини поки не стали інструментом дестабілізації ситуації всередині країни

Після стрілянини у Києві, внаслідок якої загинуло 7 людей, в Україні знову підняли питання внутрішньої безпеки. Багато хто побоюється, щоб масові стрілянини не стали системною тактикою країни-агресорки Росії для дестабілізації ситуації в країні.

Однак, як розповів в інтерв'ю Главреду військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак, наразі РФ користується іншою тактикою для дестабілізації ситуації в Україні. Росіяни передають зброю, створюють схованки та здійснюють підготовку до ліквідації окремих українських чиновників або лідерів громадської думки.

"Військові та спецслужби відстежують такі загрози, оскільки йдеться про цілеспрямовані дії. А ось масові стрілянини як інструмент — це не те, з чим раніше доводилося стикатися. Що стосується вибухів — такі випадки були: закладка вибухових пристроїв у громадських місцях, зокрема поблизу торгових центрів, із вражаючими елементами. Це більш характерна тактика. Тому говорити про масові стрілянини як про системний інструмент поки що немає підстав", - пояснив експерт.

Але Ступак наголосив, що виключати жодного варіанту не можна, якщо слідством будуть встановлені відповідні факти. Наразі розслідування СБУ триває. За обережною оцінкою експерта, остаточні висновки будуть готові не раніше ніж через кілька тижнів.

Нагадаємо, Главред писав, що 18 квітня у Києві посеред білого дня невідомий влаштував стрілянину. Внаслідок стрілянини є загиблі та поранені. Стрільця ліквідували.

Згодом з'ясувалося, що кількість загиблих зросла до семи. У лікарнях столиці все ще перебувають семеро поранених. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею "Терористичний акт".

Пізніше також стало відомо, що двом поліцейським повідомили про підозру через їхні дії під час теракту в Києві, зокрема за те, що вони залишили місце події після початку стрілянини.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

