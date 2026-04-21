РФ хоче дестабілізувати Україну: експерт оцінив ризик масових стрілянин

Анна Косик
21 квітня 2026, 13:20
Ступак пояснив, чи можуть масові стрілянини стати системною тенденцією.
Росія активно використовує деякі методи, щоб дестабілізувати українців / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Що сказав Ступак:

  • РФ намагається дестабілізувати ситуацію в Україні шляхом ліквідації відомих людей
  • Масові стрілянини поки не стали інструментом дестабілізації ситуації всередині країни

Після стрілянини у Києві, внаслідок якої загинуло 7 людей, в Україні знову підняли питання внутрішньої безпеки. Багато хто побоюється, щоб масові стрілянини не стали системною тактикою країни-агресорки Росії для дестабілізації ситуації в країні.

Однак, як розповів в інтерв'ю Главреду військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак, наразі РФ користується іншою тактикою для дестабілізації ситуації в Україні. Росіяни передають зброю, створюють схованки та здійснюють підготовку до ліквідації окремих українських чиновників або лідерів громадської думки.

"Військові та спецслужби відстежують такі загрози, оскільки йдеться про цілеспрямовані дії. А ось масові стрілянини як інструмент — це не те, з чим раніше доводилося стикатися. Що стосується вибухів — такі випадки були: закладка вибухових пристроїв у громадських місцях, зокрема поблизу торгових центрів, із вражаючими елементами. Це більш характерна тактика. Тому говорити про масові стрілянини як про системний інструмент поки що немає підстав", - пояснив експерт.

Але Ступак наголосив, що виключати жодного варіанту не можна, якщо слідством будуть встановлені відповідні факти. Наразі розслідування СБУ триває. За обережною оцінкою експерта, остаточні висновки будуть готові не раніше ніж через кілька тижнів.

Стрілянина в Києві - останні новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, що 18 квітня у Києві посеред білого дня невідомий влаштував стрілянину. Внаслідок стрілянини є загиблі та поранені. Стрільця ліквідували.

Згодом з'ясувалося, що кількість загиблих зросла до семи. У лікарнях столиці все ще перебувають семеро поранених. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею "Терористичний акт".

Пізніше також стало відомо, що двом поліцейським повідомили про підозру через їхні дії під час теракту в Києві, зокрема за те, що вони залишили місце події після початку стрілянини.

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

10:41Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тертка різатиме як бритва: три домашні лайфхаки для миттєвого заточування

Тертка різатиме як бритва: три домашні лайфхаки для миттєвого заточування

Гривня летить вниз: новий курс валют на 21 квітня

Гривня летить вниз: новий курс валют на 21 квітня

Карта Deep State онлайн за 21 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чому не можна гладити кота: причина, про яку мало хто говорить

Чому не можна гладити кота: причина, про яку мало хто говорить

Морози вдарять з новою силою: синоптик назвав дату різкого потепління

Морози вдарять з новою силою: синоптик назвав дату різкого потепління

Останні новини

14:45

Більше ніж декор: які рослини стають оберегами та магнітами достатку біля дому

14:41

Ціни уже наблизилися до 300 грн: коли подешевшає улюблена ягода українців

14:33

Ціна зросла майже на 100 гривень: в Україні стрімко подорожчав популярний овоч

14:20

Тільки не "кузнечик": далеко не всі знають, як називати цю комаху українською

14:14

"Бути твоєю мамою непросто": Бурмака з’явилася з єдиною донькою

Прогнозувати дії терористів правоохоронці не в змозі, це проблема всього світу - СтупакПрогнозувати дії терористів правоохоронці не в змозі, це проблема всього світу - Ступак
14:09

Вчені підвищили ефективність сонячних панелей: яка нова межа

14:06

Росіяни висміяли Герасимова за брехню про успіхи армії РФ на Луганщині

14:02

Чи зрушить питання легалізації зброї в Україні з мертвої точки: що каже експерт

13:56

Чому не можна з'ясовувати стосунки з людьми 22 квітня: яке церковне свято

Реклама
13:42

Чи варто вирощувати розсаду огірків: переваги, недоліки та поради городникамВідео

13:28

Нетверезий чоловік кинув гранати у поліцейських - є пораненіФото

13:20

РФ хоче дестабілізувати Україну: експерт оцінив ризик масових стрілянин

13:15

Різка зміна погоди в Рівному та області: синоптики попереджають про заморозки

13:14

"Відмовили ноги": Анатолій Анатоліч з'явився на кріслі колісному в США

13:14

Нові подробиці, ганьба поліції та жорсткі рішення: що заявив Клименко про теракт у Києві

13:14

Дівчина знайшла у притулку "двійника" своєї померлої собаки: що вона зробилаВідео

13:12

Для тих, хто шукав найнародніше шоу в телеефірі: "Дизель шоу" виходитиме на телеканалі "1+1 Україна"

13:10

Від фаната до ведучого: ХАС у "Караоке на майдані"

12:50

Не той Шевченко: що приховали на могилі Кобзаря у Каневі і при чому тут КремльВідео

12:31

Щурі та миші назавжди зникнуть з саду: які природні засоби відлякають гризунів

Реклама
12:09

"В одну мить я залишився без усього": "Флеш" показав наслідки замаху РФФото

12:07

Китайський гороскоп на завтра, 22 квітня: Мавпам — провокації, Свиням — непередбачуваність

11:58

Чому зливати олію в раковину небезпечно: куди подіти жир після смаження

11:55

Двірник "дядько Саша" став сьомою жертвою стрільця з Голосієва: його коту шукають господаря

11:54

Загадка століття: як сучасна людина опинилася на фотографії 1917 рокуВідео

11:15

Перебрався до РФ і мовчить про війну: зірка "МастерШеф" обурив українців

11:03

Кремль може отримати новий важіль впливу в ЄС: у WP назвали "ризиковану" країну

10:53

Приємний сюрприз від синоптиків: яка погода чекає на Одесу в травні 2026 року

10:43

Гороскоп на завтра, 22 квітня: Терезам - радість, Стрільцям - труднощі

10:41

Нова загроза для українців: Ігнат розкрив, як РФ керує "Шахедами" в реальному часі

10:24

Коли людину вважають літньою: названо точний вік

10:02

"Люблю його дітей": Могилевська вперше заговорила про сім’ю чоловіка

09:53

РФ створює нову загрозу з боку Білорусі: експерт оцінив ризики повторного наступу на Київ

09:45

Коли садити кабачки у відкритий ґрунт 2026 року: точні дати для рекордного врожаю

09:24

Понад 100 млн солдатів і 183 роки: які ресурси потрібні Путіну для окупації України

09:07

Починається смуга удачі: 3 знаки зодіаку отримають шанс змінити своє життя з 21 квітня

08:57

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 квітня (оновлюється)

08:27

"Є важливіші питання": Мадяр здивував заявою щодо повернення коштів Ощадбанку

08:20

Карта Deep State онлайн за 21 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Проблеми з мобілізацією в РФ: Денисенко пояснив нову задачу ПутінаПогляд

Реклама
07:57

Дрони завдали удару по Новочеркаську: під атакою могла бути військова частина РФ

06:48

Дрони РФ завдали удару по Сумах: пошкоджено будинки та лікарню, є постраждалі

05:50

Велике багатство накриє з головою: п’ять знаків зодіаку зірвуть джекпот

05:11

У СРСР вірили у міф про "здорові" продукти: що насправді їли радянські люди

04:35

Чому не можна гладити кота: причина, про яку мало хто говоритьВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопця на скейтборді за 27 с

03:31

Чому собака псує речі та гавкає: ветеринари назвали причину, яка здивує

02:13

Орхідея знову почне пишно цвісти: трюк, який в рази пришвидшить появу нових бутонів

01:56

Відповідь балістиці: Зеленський доручив створити власний аналог Patriot

00:50

Тертка різатиме як бритва: три домашні лайфхаки для миттєвого заточуванняВідео

