Дитина залишилася сиротою: стрілець розстріляв усю родину в Києві

Медики борються за життя 12-річного хлопчика.

https://glavred.net/ukraine/rebenok-ostalsya-sirotoy-strelok-rasstrelyal-vsyu-semyu-v-kieve-10757783.html Посилання скопійоване

Стрілець розстріляв усю родину в Києві

Що відомо:

У Києві чоловік відкрив стрілянину по людях

В результаті стрілянини дитина залишилася сиротою

12-річний хлопчик госпіталізований з пораненням

У Києві дитина залишилася повною сиротою через стрілянину. Про це заявив генпрокурор Руслан Кравченко.

Чоловік 1968 року народження застрелив чоловіка, жінку та поранив їхнього сина 2015 року народження.

відео дня

Відомо, що батько дитини загинув на місці. Його мати була поранена. Жінку госпіталізували, але поранення було важким, вона померла в лікарні.

Зараз поранений хлопчик перебуває в медичному закладі. Йому надають необхідну допомогу.

Всього відомо про шістьох загиблих. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею "Терористичний акт".

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 18 квітня в Києві вдень невідомий відкрив стрілянину по людях. Про це повідомила Національна поліція.

Під час затримання зловмисник був ліквідований. Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, спецпідрозділ КОРД провів штурм магазину, де перебував нападник. Він тримав людей у заручниках і під час операції відкривав вогонь по правоохоронцях.

Згодом стало відомо, що нападником був 58-річний уродженець Москви. Цю інформацію підтвердив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, він стріляв по цивільних з автоматичної зброї, а в квартирі, де він був зареєстрований, у цей час виникла пожежа.

Пізніше з'явилися нові подробиці про стрілянину в Києві і стало відомо, що кількість загиблих зросла до шести.

Інші новини:

Руслан Кравченко – український прокурор, учасник російсько-української війни. Голова Київської обласної державної адміністрації з 10 квітня 2023 року. Кандидат на посаду керівника Національного антикорупційного бюро України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред