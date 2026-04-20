Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Мене не рятуйте, допоможіть татові": опублікували відео з камер поліцейських, які втекли під час теракту в Києві

Юрій Берендій
20 квітня 2026, 19:39оновлено 20 квітня, 20:11
Правоохоронці повідомили про підозру двом поліцейським, яких звинувачують у службовій недбалості під час стрілянини в Києві, що призвела до жертв.
З'явилось відео з бодікамер поліцейських, які втекли під час теракту в Києві / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  Генпрокурор опублікував відео з нагрудних камер поліцейських, які втекли під час теракту в Києві 18 квітня
  На кадрах видно дитину, яка просить, щоб патрульні допомогли його батьку
  Попри наявність зброї, поліцейські втекли, як тільки терорист відкрив вогонь

Двом поліцейським повідомлено про підозру через їхні дії під час теракту в Києві, зокрема за те, що вони залишили місце події після початку стрілянини. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, оприлюднивши записи з нагрудних камер правоохоронців.

За його словами, патрульний екіпаж прибув на виклик щодо стрілянини та на місці виявив поранених — дитину, чоловіка і жінку, які потребували термінової медичної допомоги. Поруч перебували й інші люди, зокрема ще одна дитина.

відео дня

Також повідомляється про епізод, коли хлопчик із вогнепальним пораненням просив спершу допомогти його батькові, що, за словами прокурора, стало свідченням його надзвичайної витримки в критичній ситуації.

"Мене не рятуйте, допоможіть татові", - кричав поранений хлопчик на відео, яке можна переглянути в Telegram за посиланням.

/ Скріншот

За словами Руслана Кравченка, патрульні поліцейські, які мали при собі службову вогнепальну зброю та повноваження для її застосування, залишили місце події замість реагування на напад.

Генпрокурор зазначив, що у результаті їхньої бездіяльності озброєний чоловік зміг без перешкод продовжити рух вулицею та здійснювати постріли по беззахисних перехожих.

"З 16:35 до 18:00 18 квітня у Києві було вбито шістьох людей. На жаль, сьогодні у лікарні від отриманих поранень помер ще один чоловік, він став сьомою жертвою теракту. Зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру двом співробітникам Управління патрульної поліції у місті Києві через їхні дії під час терористичного акту. Їм інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки за ч. 3 ст. 367 КК України. Досудове розслідування триває", - резюмував він.

Як уточнили в ДБР, 18 квітня 2026 року патрульний екіпаж поліції виконував службу в Голосіївському районі Києва. Перед заступанням на чергування правоохоронці отримали службову зброю та автомобіль.

Під час патрулювання вони отримали виклик про побутовий конфлікт і близько 16:33 прибули до будинку на вулиці Деміївській.

За попередніми даними слідства, під час конфлікту чоловік спочатку застосував травматичну зброю, поранивши людей біля під’їзду, після чого повернувся до квартири, підпалив її, а згодом знову вийшов на вулицю вже з карабіном і продовжив стрілянину по перехожих.

Коли поліцейські прибули на місце, вони побачили поранену дитину та двох дорослих із вогнепальними пораненнями, яким очевидці намагалися надати допомогу.

"Поліцейські були обізнані про озброєного нападника та реальну загрозу для життя людей. Закон дозволяв їм застосувати табельну зброю без попередження, щоб припинити збройний напад. Однак правоохоронці не застосували зброю і не вжили жодних заходів для припинення стрілянини. Натомість екіпаж покинув місце події, фактично залишивши поранених та інших людей без захисту. Через це нападника вчасно не зупинили. Упродовж кількох годин озброєний чоловік убив шістьох людей, ще одна людина померла в лікарні", - йдеться у повідомленні.

Слідство вважає, що неналежне виконання службових обов’язків могло сприяти тому, що нападник продовжив свої дії та стрілянину.

Теракт в Києві - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, чоловік, який влаштував теракт у Києві 18 квітня, не мав українського громадянства, однак робити висновки про його можливу причетність до ворожих спецслужб поки передчасно — це має встановити Служба безпеки України. За словами голови Нацполіції Івана Вигівського, нападник був уродженцем Москви, з 1992 року служив у Збройних силах України, переважно в Одеській області в автомобільних військах, а у 2005 році вийшов на пенсію. Після цього він певний час перебував у Росії, а з 2017 року проживав у Бахмуті.

Під час стрілянини 18 квітня в столиці загинули шестеро людей. У мережі поширилося відео, на якому зафіксовано, як поліцейські залишають місце події, що викликало суспільний резонанс.

На цьому тлі глава патрульної поліції України Євген Жуков оголосив про свою відставку.

Інші новини:

Про джерело: ДБР

Державне бюро розслідувань — правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ). Поступово ДБР перебрало на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва новини України Стрілянина в Києві 18 квітня
Новини партнерів

Головне за день

Більше
19:58Фронт
19:50Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини Рівного
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти