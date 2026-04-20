"Мене не рятуйте, допоможіть татові": опублікували відео з камер поліцейських, які втекли під час теракту в Києві

Правоохоронці повідомили про підозру двом поліцейським, яких звинувачують у службовій недбалості під час стрілянини в Києві, що призвела до жертв.

З'явилось відео з бодікамер поліцейських, які втекли під час теракту в Києві

Двом поліцейським повідомлено про підозру через їхні дії під час теракту в Києві, зокрема за те, що вони залишили місце події після початку стрілянини. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, оприлюднивши записи з нагрудних камер правоохоронців.

За його словами, патрульний екіпаж прибув на виклик щодо стрілянини та на місці виявив поранених — дитину, чоловіка і жінку, які потребували термінової медичної допомоги. Поруч перебували й інші люди, зокрема ще одна дитина.

Також повідомляється про епізод, коли хлопчик із вогнепальним пораненням просив спершу допомогти його батькові, що, за словами прокурора, стало свідченням його надзвичайної витримки в критичній ситуації.

"Мене не рятуйте, допоможіть татові", - кричав поранений хлопчик на відео, яке можна переглянути в Telegram за посиланням.

За словами Руслана Кравченка, патрульні поліцейські, які мали при собі службову вогнепальну зброю та повноваження для її застосування, залишили місце події замість реагування на напад.

Генпрокурор зазначив, що у результаті їхньої бездіяльності озброєний чоловік зміг без перешкод продовжити рух вулицею та здійснювати постріли по беззахисних перехожих.

"З 16:35 до 18:00 18 квітня у Києві було вбито шістьох людей. На жаль, сьогодні у лікарні від отриманих поранень помер ще один чоловік, він став сьомою жертвою теракту. Зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру двом співробітникам Управління патрульної поліції у місті Києві через їхні дії під час терористичного акту. Їм інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки за ч. 3 ст. 367 КК України. Досудове розслідування триває", - резюмував він.

Як уточнили в ДБР, 18 квітня 2026 року патрульний екіпаж поліції виконував службу в Голосіївському районі Києва. Перед заступанням на чергування правоохоронці отримали службову зброю та автомобіль.

Під час патрулювання вони отримали виклик про побутовий конфлікт і близько 16:33 прибули до будинку на вулиці Деміївській.

За попередніми даними слідства, під час конфлікту чоловік спочатку застосував травматичну зброю, поранивши людей біля під’їзду, після чого повернувся до квартири, підпалив її, а згодом знову вийшов на вулицю вже з карабіном і продовжив стрілянину по перехожих.

Коли поліцейські прибули на місце, вони побачили поранену дитину та двох дорослих із вогнепальними пораненнями, яким очевидці намагалися надати допомогу.

"Поліцейські були обізнані про озброєного нападника та реальну загрозу для життя людей. Закон дозволяв їм застосувати табельну зброю без попередження, щоб припинити збройний напад. Однак правоохоронці не застосували зброю і не вжили жодних заходів для припинення стрілянини. Натомість екіпаж покинув місце події, фактично залишивши поранених та інших людей без захисту. Через це нападника вчасно не зупинили. Упродовж кількох годин озброєний чоловік убив шістьох людей, ще одна людина померла в лікарні", - йдеться у повідомленні.

Слідство вважає, що неналежне виконання службових обов’язків могло сприяти тому, що нападник продовжив свої дії та стрілянину.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, чоловік, який влаштував теракт у Києві 18 квітня, не мав українського громадянства, однак робити висновки про його можливу причетність до ворожих спецслужб поки передчасно — це має встановити Служба безпеки України. За словами голови Нацполіції Івана Вигівського, нападник був уродженцем Москви, з 1992 року служив у Збройних силах України, переважно в Одеській області в автомобільних військах, а у 2005 році вийшов на пенсію. Після цього він певний час перебував у Росії, а з 2017 року проживав у Бахмуті.

Під час стрілянини 18 квітня в столиці загинули шестеро людей. У мережі поширилося відео, на якому зафіксовано, як поліцейські залишають місце події, що викликало суспільний резонанс.

На цьому тлі глава патрульної поліції України Євген Жуков оголосив про свою відставку.

Про джерело: ДБР Державне бюро розслідувань — правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ). Поступово ДБР перебрало на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури, пише Вікіпедія.

