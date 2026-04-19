Відставки, перевірки та зброя для цивільних: що зміниться після стрілянини у Києві

Ангеліна Підвисоцька
19 квітня 2026, 15:07
Поліцейських, які втекли з місця злочину та залишили цивільних помирати, відсторони від виконання обов'язків.
У Києві поліцейські втекли під час стрілянини по людях

У Києві 18 квітня чоловік відкрив вогонь по цивільних, внаслідок чого загинуло шість людей. У Мережі розлетілось відео, на якому видно, що поліцейські просто тікають з місця події, замість того, щоб захищати людей.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко емоційно відреагував на це.

Він доручив голові Нацполіції України провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту.

"Служити та захищати" - не просто гасло. Воно має бути підкріплене відповідними професійними діями. Особливо - в критичні моменти, коли від цього залежать життя людей. Результати та рішення службового розслідування у найкоротші терміни будуть оприлюднені Національною поліцією", - зазначив Клименко.

Він також назвав дії поліцейських ганебними та негідними.

"Це - сором для всієї системи", - наголосив він.

Поліцейський відсторонили від посади

Голова Нацполіції України Іван Вигівський заявив, що ним було розпочато службове розслідування, на час якого відповідних співробітників поліції відсторонили від виконання службових обов'язків.

"Маємо встановити всі обставини події без винятків: вивчаються наявні відеоматеріали, зокрема й ті, що поширені в мережі, опитуються свідки.

Уся зібрана інформація буде передана до Державного бюро розслідувань. Ми зацікавлені в об’єктивному та неупередженому розслідуванні. Про результати службового розслідування поінформуємо суспільство найближчим часом", - зазначив він.

Кадрові зміни

Ігор Клименко анонсував кадрові рішення щодо керівників.

"Не зовсім коректно робити узагальнення щодо всієї поліції лише за діями двох працівників. Окремі ситуації не відображають систему в цілому. Адже навіть у цій же спецоперації професійно та швидко діяв КОРД, кримінальні аналітики та інші залучені сили", - наголосив міністр.

Перевірки власників зброї

Міністр наголосив на тому, що масових перевірок власників зброї не буде. Цивільні громадяни можуть отримати право на збройних самозахист вогнепальною зброєю. Для цього вже найближчим часом буде проведено експертні обговорення щодо підготовки фінальної версії законопоекту про цивільну зброю. У них будуть брати участь нардепи, журналісти, громадськість, ветеранські спільноти.

"Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист. Особливо після досвіду, коли на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву", - зазначив він.

Що відомо про стан постраждалих

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у лікарнях залишаються 8 поранених. Серед них є одна дитина - у стабільному стані середньої тяжкості.

У вкрай важкому стані перебуває один постраждалий. Ще троє - у тяжкому, троє - у стані середньої тяжкості.

"Всім їм лікарі надають усю необхідну медичну допомогу", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 18 квітня в Києві вдень невідомий відкрив стрілянину по людях. Про це повідомила Національна поліція.

Під час затримання зловмисник був ліквідований. Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, спецпідрозділ КОРД провів штурм магазину, де перебував нападник. Він тримав людей у заручниках і під час операції відкривав вогонь по правоохоронцях.

Згодом стало відомо, що нападником був 58-річний уродженець Москви. Цю інформацію підтвердив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, він стріляв по цивільних з автоматичної зброї, а в квартирі, де він був зареєстрований, у цей час виникла пожежа.

Пізніше з'явилися нові подробиці про стрілянину в Києві і стало відомо, що кількість загиблих зросла до шести.

Про персону: Ігор Клименко

Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

