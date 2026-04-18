"Є кілька версій": Зеленський розкрив деталі стрілянини в Києві

Чоловік убив щонайменше шість людей, його ліквідували.

Зеленський розкрив деталі стрілянини у Києві

У Києві ліквідували стрілка, який вбив та поранив цивільних людей. Президент України Володимир Зеленський відреагував на це і розкрив подробиці.

Внаслідок стрілянини загинули щонайменше п'ять людей, ще 10 - поранені. Врятувати вдалося чотирьох заручників.

"Мої співчуття рідним та близьким ... Розраховуємо на оперативне розслідування. Працюють слідчі Національної поліції та Служби безпеки України. Доручив міністру внутрішніх справ і голові Національної поліції України надати суспільству всю перевірену інформацію в цій справі", - зазначив президент.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що у лікарні померла ще одна жінка. Їй було 30 років. Кількість загиблих зросла до шести. Також медики госпіталізували ще п'ять постраждалих у Голосіївському районі столиці. Загалом було госпіталізовано 15 людей.

"Також медики надали допомогу на місці 6 постраждалим. Зокрема, й чотиримісячній дитині, яка отруїлася чадним газом в квартирі поруч з тією, яку до трагедії на вулиці та в супермаркеті підпалив стрілок. Від госпіталізації батьки дитини відмовилися", - йдеться у повідомленні.

Зеленський згодом додав, що чотирьох людей чоловік вбив на вулиці, ще однією загиблою людиною виявився заручник. У жінки, яка померла у лікарні, було важке поранення.

"Станом на цей час відомо, що 14 людей були поранені. Цифра, на жаль, може збільшитись: люди ще звертаються по допомогу. Серед поранених хлопчик, йому 12 років. Лікарі надають необхідну допомогу. Бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим", - заявив Зеленський.

Президент додав, що зловмисник тривалий час жив на Донеччині, а народився у Росії.

"Зараз зʼясовується все, що може бути про нього відомо і чому він таке наробив. Треба перевірити кожну деталь. В роботі у слідчих кілька версій. Усі його електронні пристрої, телефон, усі звʼязки будуть перевірені. Міністр внутрішніх справ України, Служба безпеки України та Генеральний прокурор України будуть інформувати суспільство. Уся перевірена інформація має бути надана нашим людям", - сказав президент.

Поліція відкрила кримінальне провадження

За фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Терористичний акт".

Стрілком виявився чоловік 1968 року народження. Він використовував зареєстровану вогнепальну зброю.

"Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. У взаємодії зі Службою безпеки України та Національною поліцією України вживаються всі необхідні заходи для встановлення обставин злочину, а також мотивів його вчинення", - зазначив генпрокурор Руслан Кравченко.

