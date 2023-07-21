У Путіна злякалися України через наміри Києва щодо зернового коридору

Влада України, мовляв, "діє непередбачувано", сказав рупор директора країни-агресора Російської Федерації Дмитро Пєсков своїм пропагандистам.

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Пєсков відреагував істерикою на заяву Кулеби про можливість відновлення роботи зернового коридору / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зробив пропагандистський випад на адресу України. Коментуючи наміри Києва продовжити дію зернової угоди, він сказав, що, мовляв, "київський режим несе небезпеку".

Як повідомили пропагандисти РИА Новости, представник кремлівської директорської у відповідь на наміри України продовжити роботу зернового коридору заявив, що українська влада нібито "несе небезпеку".

"Київський режим непередбачуваний і не гребує нічим, це несе небезпеку", - вигадав Пєсков.

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"Нам не потрібна Росія"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше розповів про те, що Україна готова піти на ризик і почати експорт зерна. За його словами, постачання можливі, незважаючи на вихід Росії із зернової угоди і загрози ударів по цивільних суднах.

"Ми готові йти на будь-які ризики. Я думаю, що наше послання до миру дуже просте: нам не потрібна Росія", - сказав Кулеба.

Зернова угода

Агресор Росія вдарила по двох портах в Одесі за два дні після заяви про вихід із зернової угоди. Порти раніше були задіяні в роботі зернового коридору. Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков сказав, що така атака окупантів – акт агресії проти миру.

Глава Кремля Володимир Путін вибухнув 5 "умовами" Україні для відновлення "зернової угоди". За його словами, Москва готова повернутися до виконання своїх обов'язків в рамках ініціативи в тому випадку, якщо, мовляв, "будуть зняті санкції з російського зерна і добрив", а також російських фінустанов, які раніше брали участь в операціях з постачанням зерна.

Президент Зеленський 27 липня провів Ставку Верховного головнокомандувача. Гарант доручив Збройним силам України, Військово-морським силам і Міністерству закордонних справ організувати роботу механізму, спрямованого на відновлення роботи зернового коридору.

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