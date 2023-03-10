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Росія - це нікчемна країна, яка може воювати тільки з трансформаторами - Романенко

10 березня 2023, 20:44
Можливості російських систем зв'язку та інформаційних систем, які є основою ведення бойових дій у 21 столітті, не можна порівняти з Україною.

Володимир Путін, Валерій Романенко
Володимир Путін, Валерій Романенко / скріншот YouTube

Росія не здатна ні до великих обстрілів, ні до наступів, впевнений авіаційний експерт, науковий співробітник музею НАУ Валерій Романенко.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що недавні ракетні удари по українській інфраструктурі тільки підтверджують це.

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"Росія - це нікчемна країна з нікчемними операціями. Єдине, що вона може - воювати з трансформаторами, тому що накопичила певний запас ракет (та й то, невдало)", - зазначив експерт.

Романенко нагадав, що росіяни вже випустили першу монографію з оцінками своєї "СВО", де самі пишуть, що можливості російських систем зв'язку та інформаційних систем, які є основою ведення бойових дій в 21 столітті, не можна порівняти з Україною.

Хто такий Валерій Романенко

Валерій Романенко - авіаційний експерт, науковий співробітник музею Національного авіаційного університету (НАУ).

"Росіяни страшенно заздрять нашим системам зв'язку і "Старлінкам". Також РФ втратила перевагу в артилерії, тому що ми вже отримуємо таку кількість снарядів, яке можна порівняти з можливостями РФ. Але американські снаряди потужніші, і зараз НАТО хоче подвоїти кількість боєприпасів", - пояснив Романенко.

Також він нагадав, що провідні світові експерти, які оцінюють хід бойових дій, кажуть, що в разі отримання подвійної кількості артилерійських боєприпасів і мінометів, навіть без літаків російські війська просто покотяться, бо не встигатимуть відновлювати втрати.

"Те ж буде і з ракетами - будуть стріляти, десь поб'ють пару трансформаторів, але ми вже всюди, де могли, розмістили замовлення на обладнання і мало-помалу відновлюємо його. Майже у всіх містах України вже бігає електротранспорт, значить, є резерви", - підсумував експерт.

Масована ракетна атака по Україні 9 березня

Країна-агресор Росія масово атакувала Україну ракетами в ніч на четвер, 9 березня. У Києві та 12 областях України під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Подекуди вибухи були пов'язані з роботою протиповітряної оборони, проте в багатьох областях і Києві були "прильоти".

У столиці через масовий ракетний удар без світла тимчасово залишилися приблизно 15% киян, 40% були без опалення.

В результаті ракетної атаки відомо про шістьох загиблих. П'ятеро людей загинули під завалами власного будинку на Львівщині, ще одна людина – у Дніпропетровській області. Також є постраждалі і руйнування.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що російські загарбники під час масового ракетного удару в ніч на 9 березня випустили по Україні 81 ракету різного типу. Зокрема, були випущені по шість ракет X-22 і Х-47 "Кинджал", які Україна не може збивати.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Валерій Романенко
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