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Авіаційний експерт пояснив, чи надовго у ворогів вистачить ракет "С-300" для обстрілу України

10 березня 2023, 14:16
Як каже військовий експерт Валерій Романенко, в Росії величезний запас ракет "С-300" - за даними ГУР, його оцінюють в приблизно шість тисяч.
З-300, Романенко
Чи надовго у ворогів вистачить ракет "С-300" для обстрілу України: прогноз експертів / "Вікіпедія" і скріншот з відео

Запас балістичних ракет моделі "С-300", якими останнім часом російські окупанти унадилися обстрілювати Україну, в арсеналах Кремля досить великий. Про це авіаційний експерт і науковий співробітник музею НАУ Валерій Романенко розповів в інтерв'ю Главреду.

"У Росії величезний запас цих ракет - за даними ГУР, його оцінюють в приблизно шість тисяч. Тобто їм цього вистачить до останнього дня війни. Тому кажу ще раз, що українські "Шахеди" – це дієвий засіб зменшити пуски цих ракет, тому що росіяни будуть змушені повертати ці ракети для стрільби по повітряних цілях. Оборона завжди приречена на поразку, а ось активні удари по ворогу – це єдиний шлях до перемоги", ‒ сказав він.

Хто такий Валерій Романенко

Валерій Романенко - експерт з питань авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації України ім. О.К. Антонова.

відео дня

Нагадаємо, 9 березня російські окупанти протягом доби здійснили пуск десяток ракет різного базування, 34 з яких були знищені і ще 8 не досягли своїх цілей.

Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, зокрема, використав 8 безпілотних літальних апаратів типу "Шахед-136", половина яких була збита.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначає, що інтенсивність ракетних ударів російських окупантів і шкода від них для України неминуче падатиме, а ефективність систем ППО - зростатиме. Для пересічного українця тенденція з російськими ракетними ударами по Україні буде позитивною, каже Жданов.

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С-300 війна Росії та України Валерій Романенко
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