'Якби не він, мене б уже не було': пес врятував свого господаря перед ракетним ударом на Львівщині

Мешканець Золочівського району Львівської області, де під час російського обстрілу загинули п'ятеро людей, розповів, як його собака врятувала йому життя. Тварина почала неспокійно поводитись перед вибухом, що змусило чоловіка вийти з будинку.
Про це Богдан розповів "Радіо Свобода". За його словами, близько пів на третю ночі вівчарка стала скавчати. Тоді чоловік вийшов до вольєру, аби її заспокоїти. Саме у цей час відбувся ворожий приліт по його будинку. Чоловік дивом залишився живим.
"Якщо якісь вибухи, вона в мене скавчить. Я встав, кажу "тихо будь", втихомирив. І я собі ліг далі, це ж пізній час. Потім знову, я виходжу, заспокоюю. А тут хлопок. Я був у кухні, якби я був у хаті – то ви б вже сьогодні мене не бачили. Тому що подивіться, що в хаті коїться", - розповів чоловік.
Ракетний удар по Львівщині
Російські окупанти вночі 9 березня вдарили ракетами по селу Велика Вільшаниця у Львівській області. Внаслідок ракетного удару загинули одразу дві родини - 5 людей.
Тіла загиблого подружжя викинуло із будинку вибуховою хвилею. Так, тіло загиблої жінки знайшли у садку біля будинку, а її чоловіка - біля господарської будівлі.
Сестра однієї із загиблих розповіла подробиці цієї трагедії. Після влучання ракети одразу спалахнула пожежа. Російська ракета знищила 4 будинки. Від ударної хвилі затрусилися й інші будинки в селі.
"Лягли спати. З цієї сторони якраз кімната була. Їх тут привалило, якби були в там тій кімнаті, то може б були живі. Моя сестра та два швагри (загинули - Главред). В одного швагра (чоловік сестри - Главред) вчора був день народження, 63 роки. Моїй сестрі було 55 років", - сказала Оксана Остапенко.
Зауважимо, що у селі Велика Вільшаниця немає ніякої інфраструктури. Однак це вже не перший ракетний удар по Золочівському району. Минулого року російські окупанти знищили цегельний завод.
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