Росія повинна виплатити по мільйону кожному українцю - полковник ЗСУ

Росія ніколи не визнає війну проти України, впевнений експерт / скріншот

Росія повинна виплатити по мільйону доларів кожному українцю в якості моральної компенсації.

Таку думку в інтерв'ю телеведучій на "1+1" Наталії Мосейчук озвучив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан.

Він підкреслив, що ці гроші РФ, а також її союзники повинні виплатити всім без винятку громадянам України, навіть якщо ті не перебували на окупованих територіях і не втратили житло або здоров'я.

"Те, про що я говорю, це компенсація моральної шкоди, на яку має право будь-який українець, у якого є український паспорт, і який потрапив під цей тиск російської денаціоналізації. А практично всі українці постраждали в цьому випадку. Це моральна шкода, моральна компенсація", - сказав військовий.

Він пояснив, що кошти на відновлення України повинні бути компенсовані Росією окремо.

"А те, про що говорить уряд, вони говорять про відновлення України, про якісь гроші, які повинні компенсувати ті втрати, які завдала РФ інфраструктурі країни, якимось недоотриманим вигодам. Сюди ж можуть бути включені і такі приватні моменти, пов'язані з втратою роботи, здоров'я, якихось підприємств. Але це інше. Це дві різниці. Я говорю про моральну проблему, яку ми зазнали від цієї війни", – уточнив Світан.

читайте такожЗеленський розповів, які виплати і компенсації покладені переселенцямВодночас він висловив переконання, що Росія ніколи не визнає війну проти України війною і буде уникати виплат будь-яких компенсацій, але її за великим рахунком і не буде питати ніхто.

"Після арешту активів, заморожування ці активи повинні будуть легалізуватися рішенням суду. Далі через банк-емітент або будь – який український Держбанк всім 40 мільйонам українців будуть розподілені порівну ці гроші, які будуть заходити як компенсація", - описав Світан ймовірний розвиток подій.

Нагадаємо, раніше глава офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що дія введених проти Росії санкцій має продовжуватися, поки Росія не виконає ключові умови:

Росія повинна надати належні запевнення і гарантії неповторення агресії проти України;

РФ повинна забезпечити повну компенсацію збитку, заподіяного Україні та її громадянам.

Президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення закликав жителів Росії вчити слово" репарація "і"контрибуція".

"Ми відновимо кожен будинок, кожну вулицю, кожне місто. І говоримо Росії: вчіть слова" репарації "і"контрибуції". Ви відшкодуєте все, що зробили проти України. В повному обсязі. А тих, хто загинув - ми не забудемо", - сказав він.

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