Компенсація збитку і гарантії Україні: Єрмак назвав умови зняття санкцій з РФ

Відновлення оборонного потенціалу України є одним з важливих чинників запобігання повторення агресії, впевнений глава ОП.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що дія введених проти Росії санкцій має тривати, поки Росія не виконає ключові умови.
Про це він заявив, виступаючи в п'ятницю на першому засіданні групи з питань міжнародних гарантій з безпеки, повідомляє прес-служба Офісу президента.
Глава ОП пояснив, що Україна категорично відмовляється повторювати досвід запевнень безпеки в рамках Будапештського меморандуму, тому необхідно забезпечити здатність України реалізувати право на самозахист.
Єрмак назвав головні умови зняття санкцій з РФ
- Росія повинна надати належні запевнення і гарантії неповторення агресії проти України;
- РФ повинна забезпечити повну компенсацію збитку, заподіяного Україні та її громадянам.
"Відновлення оборонного потенціалу України є одним з важливих факторів запобігання повторення агресії зброї і бойової техніки без будь-яких обмежень і політично обумовлених перешкод. Тому нам буде потрібна щорічна фінансова допомога для розвитку оборонного сектора", - сказав він.
"Наступний блок - це дії щодо стримування нової агресії. Оперативне постачання Україні всього необхідного для забезпечення всеосяжної реалізації права на самозахист, включаючи озброєння, обладнання, фінансову та іншу допомогу, є наріжним каменем цього блоку", - сказав Єрмак.
На його думку, "слід побудувати систему двосторонніх та/або багатосторонніх договорів, які передбачатимуть детальні механізми дій гарантів на випадок агресії проти України".
"Необхідними елементами цього блоку ми вважаємо постійний механізм оцінки загроз і викликів безпеці і взаємного інформування про них, а також механізми термінових дво - або багатосторонніх консультацій", - сказав він.
читайте такожЧому санкції і дефолт не зупинять РосіюОстаннім блоком гарантій, за його словами, має бути санкційна політика. Крім вже діючих санкцій, зазначив він, "також передбачається дієвий механізм впровадження превентивних санкцій на майбутнє – у разі виникнення загрози агресії. У той же час, необхідні гарантії термінового впровадження узгодженого і синхронного міжнародного режиму санкцій у разі, якщо агресія таки відбудеться".
"Коли практика підтвердить дієвість гарантій для України, вони можуть бути поширені на інші країни. Ідея президента Володимира Зеленського полягає в тому, щоб гарантії безпеки для України в майбутньому стали основою нової світової системи безпеки. Формат U24 (United 24) - своєрідна служба порятунку для країн", - заявив Єрмак.
Нагадаємо, 3 червня був опублікований повний текст обмежень за новим, вже шостим за рахунком, пакетом санкцій проти РФ. Серед іншого, він передбачає заборону для компаній Європи і фізичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти в треті країни. Протягом 3 місяців обмежувальні заходи повинні вступити в силу.
Крім того, від міжнародної міжбанківської системи SWIFT відключили ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк. Обмеження будуть і для фізичних осіб і компаній на покупку нерухомості в країнах Євросоюзу.
Санкції спочатку були заплановані і щодо патріарха РПЦ Кирила, який підтримує Путіна у війні Росії проти України. Але, однак, на вимогу Угорщини були звідти виключені.
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