Компенсація збитку і гарантії Україні: Єрмак назвав умови зняття санкцій з РФ

Названо умови зняття санкцій з РФ / УНІАН

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що дія введених проти Росії санкцій має тривати, поки Росія не виконає ключові умови.

Про це він заявив, виступаючи в п'ятницю на першому засіданні групи з питань міжнародних гарантій з безпеки, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Глава ОП пояснив, що Україна категорично відмовляється повторювати досвід запевнень безпеки в рамках Будапештського меморандуму, тому необхідно забезпечити здатність України реалізувати право на самозахист.

Єрмак назвав головні умови зняття санкцій з РФ

Росія повинна надати належні запевнення і гарантії неповторення агресії проти України;

РФ повинна забезпечити повну компенсацію збитку, заподіяного Україні та її громадянам.

"Відновлення оборонного потенціалу України є одним з важливих факторів запобігання повторення агресії зброї і бойової техніки без будь-яких обмежень і політично обумовлених перешкод. Тому нам буде потрібна щорічна фінансова допомога для розвитку оборонного сектора", - сказав він.

"Наступний блок - це дії щодо стримування нової агресії. Оперативне постачання Україні всього необхідного для забезпечення всеосяжної реалізації права на самозахист, включаючи озброєння, обладнання, фінансову та іншу допомогу, є наріжним каменем цього блоку", - сказав Єрмак.

На його думку, "слід побудувати систему двосторонніх та/або багатосторонніх договорів, які передбачатимуть детальні механізми дій гарантів на випадок агресії проти України".

"Необхідними елементами цього блоку ми вважаємо постійний механізм оцінки загроз і викликів безпеці і взаємного інформування про них, а також механізми термінових дво - або багатосторонніх консультацій", - сказав він.

читайте такожЧому санкції і дефолт не зупинять РосіюОстаннім блоком гарантій, за його словами, має бути санкційна політика. Крім вже діючих санкцій, зазначив він, "також передбачається дієвий механізм впровадження превентивних санкцій на майбутнє – у разі виникнення загрози агресії. У той же час, необхідні гарантії термінового впровадження узгодженого і синхронного міжнародного режиму санкцій у разі, якщо агресія таки відбудеться".

"Коли практика підтвердить дієвість гарантій для України, вони можуть бути поширені на інші країни. Ідея президента Володимира Зеленського полягає в тому, щоб гарантії безпеки для України в майбутньому стали основою нової світової системи безпеки. Формат U24 (United 24) - своєрідна служба порятунку для країн", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, 3 червня був опублікований повний текст обмежень за новим, вже шостим за рахунком, пакетом санкцій проти РФ. Серед іншого, він передбачає заборону для компаній Європи і фізичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти в треті країни. Протягом 3 місяців обмежувальні заходи повинні вступити в силу.

Крім того, від міжнародної міжбанківської системи SWIFT відключили ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк. Обмеження будуть і для фізичних осіб і компаній на покупку нерухомості в країнах Євросоюзу.

Санкції спочатку були заплановані і щодо патріарха РПЦ Кирила, який підтримує Путіна у війні Росії проти України. Але, однак, на вимогу Угорщини були звідти виключені.

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