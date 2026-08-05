В РНБО попередили про загрозу нових ударів по Україні і назвали небезпечний період

У РНБО заявили про ризики для енергетики, ППО та критичної інфраструктури перед опалювальним сезоном.

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Удари РФ - РНБО готує регіони до найскладнішого опалювального сезону / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Ключові факти

РНБО оцінила готовність регіонів до опалювального сезону

Загроза атак РФ зростатиме восени та взимку

Країна-агресорка Росія посилюватиме загрозу ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі України з наближенням осінньо-зимового сезону. Через це Рада національної безпеки і оборони перевірила готовність регіонів до роботи в умовах можливих нових атак. Про це повідомив секретар РНБО України Ігор Клименко за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони.

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За його словами, під головуванням президента Володимира Зеленського учасники засідання проаналізували, як виконуються Комплексні плани стійкості регіонів, затверджені навесні цього року. Свої доповіді представили прем'єр-міністр, члени уряду, керівники низки обласних військових адміністрацій, а також міські голови Києва та Львова.

"Росія не відмовиться від спроб завдати ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі. Сьогоднішня нічна атака на Київщину ще раз підтвердила: ворог продовжує цілеспрямований терор цивільного населення. І з наближенням осінньо-зимового періоду такі загрози лише зростатимуть", - зазначив Клименко.

Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Окрему увагу під час засідання приділили готовності систем життєзабезпечення до роботи в умовах можливих кризових ситуацій. За словами секретаря РНБО, відповідальність за виконання затверджених заходів покладається на керівників на місцях.

"Наше завдання - бути готовими до будь-якого сценарію. Насамперед ідеться про безперебійну роботу систем електро-, тепло- та водопостачання. Кожен відповідальний керівник має забезпечити виконання затверджених планів стійкості та нести персональну відповідальність за результат", - наголосив він.

Під час засідання також затвердили План стійкості міста Києва, реалізація якого вже розпочалася. Крім того, президент акцентував увагу на необхідності зміцнення захисту критичної інфраструктури, розвитку протиповітряної оборони та прискоренні будівництва укриттів.

"Є певні напрацювання, зокрема за участі міжнародних партнерів, однак темпи цієї роботи потрібно прискорити. Люди мають мати безпечні місця для укриття під час обстрілів. Час, який є до початку опалювального сезону, необхідно використати максимально ефективно. Від цього залежить стійкість держави, безперебійна робота критичної інфраструктури і, найголовніше, безпека наших людей", - повідомив Клименко.

РНБО / Інфографіка: Главред

РФ робить ставку на реактивні дрони, скорочуючи кількість звичайних - ВМС

Росія змінює тактику повітряних атак по Україні, збільшуючи застосування реактивних безпілотників і водночас зменшуючи кількість звичайних дронів. Про це повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За словами військового, противник коригує підхід до використання безпілотної авіації, намагаючись підвищити ефективність масованих ударів.

"Зараз вони зменшують кількість звичайних дронів під час застосування і фактично збільшують кількість реактивних дронів. Тобто росіяни зараз таку ставку зробили на них у першу чергу. Вони намагаються, як завжди, кількістю брати. Але, сподіваюсь, що в якийсь момент ми теж вийдемо на паритет", - наголосив Плетенчук.

Окремо речник ВМС звернув увагу на те, який вид озброєння нині створює найбільші труднощі для української протиповітряної оборони. Водночас він зазначив, що захисники вже мають успішний досвід боротьби і з новими типами безпілотників.

"Основним викликом залишається балістика. Що стосується решти засобів, тут питання кількісного та якісного складу, набутого досвіду. Тому що такого масованого застосування реактивних Шахедів до цього ми не бачили. Вони теж не є чимось, що неможливо взагалі ніяк зупинити. Є збиття і такого типу дронів", - зазначив Плетенчук.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, внаслідок атаки КАБів у Сумах загинули дві сестри. За повідомленням ЗМІ, удар зруйнував будинок родини Дворніченків. П'ятирічна Емілія померла у кареті швидкої, а десятирічну Софію знайшли під завалами.

Радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив про нарощування ракетних атак та їхні цілі. Він підкреслив, що ці атаки зачіпатимуть склади та логістику і спрямовані також на цивільну інфраструктуру. За його оцінками, ворог може запускати близько 100 балістичних ракет щомісяця.

Президент Володимир Зеленський заявив про дефіцит антибалістичних ракет і визначив пріоритети захисту до зими. Він наголосив на необхідності розвитку національної системи ППО та збільшення поставок ракет-перехоплювачів до Patriot. За його словами, з початку 2026 року Україна почала отримувати приблизно втричі менше антибалістичних ракет від партнерів.

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Про персону: Ігор Клименко Ігор Клименко - секретар Ради національної безпеки і оборони України (з 3 серпня 2026), Міністр внутрішніх справ України (з 7 лютого 2023 до 16 липня 2026), Голова Національної поліції України (з 25 вересня 2019 до 20 січня 2023). Генерал поліції 1-го рангу (2021), доктор психологічних наук (2019), повідомляє Вікіпедія.

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