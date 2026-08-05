Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

В РНБО попередили про загрозу нових ударів по Україні і назвали небезпечний період

Юрій Берендій
5 серпня 2026, 19:28
google news Підпишіться
на нас в Google
У РНБО заявили про ризики для енергетики, ППО та критичної інфраструктури перед опалювальним сезоном.

В РНБО попередили про загрозу нових ударів по Україні і назвали небезпечний період
Удари РФ - РНБО готує регіони до найскладнішого опалювального сезону / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Ключові факти

  • РНБО оцінила готовність регіонів до опалювального сезону
  • Загроза атак РФ зростатиме восени та взимку

Країна-агресорка Росія посилюватиме загрозу ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі України з наближенням осінньо-зимового сезону. Через це Рада національної безпеки і оборони перевірила готовність регіонів до роботи в умовах можливих нових атак. Про це повідомив секретар РНБО України Ігор Клименко за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони.

відео дня

За його словами, під головуванням президента Володимира Зеленського учасники засідання проаналізували, як виконуються Комплексні плани стійкості регіонів, затверджені навесні цього року. Свої доповіді представили прем'єр-міністр, члени уряду, керівники низки обласних військових адміністрацій, а також міські голови Києва та Львова.

"Росія не відмовиться від спроб завдати ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі. Сьогоднішня нічна атака на Київщину ще раз підтвердила: ворог продовжує цілеспрямований терор цивільного населення. І з наближенням осінньо-зимового періоду такі загрози лише зростатимуть", - зазначив Клименко.

В РНБО попередили про загрозу нових ударів по Україні і назвали небезпечний період
Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Окрему увагу під час засідання приділили готовності систем життєзабезпечення до роботи в умовах можливих кризових ситуацій. За словами секретаря РНБО, відповідальність за виконання затверджених заходів покладається на керівників на місцях.

"Наше завдання - бути готовими до будь-якого сценарію. Насамперед ідеться про безперебійну роботу систем електро-, тепло- та водопостачання. Кожен відповідальний керівник має забезпечити виконання затверджених планів стійкості та нести персональну відповідальність за результат", - наголосив він.

Під час засідання також затвердили План стійкості міста Києва, реалізація якого вже розпочалася. Крім того, президент акцентував увагу на необхідності зміцнення захисту критичної інфраструктури, розвитку протиповітряної оборони та прискоренні будівництва укриттів.

"Є певні напрацювання, зокрема за участі міжнародних партнерів, однак темпи цієї роботи потрібно прискорити. Люди мають мати безпечні місця для укриття під час обстрілів. Час, який є до початку опалювального сезону, необхідно використати максимально ефективно. Від цього залежить стійкість держави, безперебійна робота критичної інфраструктури і, найголовніше, безпека наших людей", - повідомив Клименко.

РНБО - що відомо
РНБО / Інфографіка: Главред

РФ робить ставку на реактивні дрони, скорочуючи кількість звичайних - ВМС

Росія змінює тактику повітряних атак по Україні, збільшуючи застосування реактивних безпілотників і водночас зменшуючи кількість звичайних дронів. Про це повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За словами військового, противник коригує підхід до використання безпілотної авіації, намагаючись підвищити ефективність масованих ударів.

"Зараз вони зменшують кількість звичайних дронів під час застосування і фактично збільшують кількість реактивних дронів. Тобто росіяни зараз таку ставку зробили на них у першу чергу. Вони намагаються, як завжди, кількістю брати. Але, сподіваюсь, що в якийсь момент ми теж вийдемо на паритет", - наголосив Плетенчук.

Окремо речник ВМС звернув увагу на те, який вид озброєння нині створює найбільші труднощі для української протиповітряної оборони. Водночас він зазначив, що захисники вже мають успішний досвід боротьби і з новими типами безпілотників.

"Основним викликом залишається балістика. Що стосується решти засобів, тут питання кількісного та якісного складу, набутого досвіду. Тому що такого масованого застосування реактивних Шахедів до цього ми не бачили. Вони теж не є чимось, що неможливо взагалі ніяк зупинити. Є збиття і такого типу дронів", - зазначив Плетенчук.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, внаслідок атаки КАБів у Сумах загинули дві сестри. За повідомленням ЗМІ, удар зруйнував будинок родини Дворніченків. П'ятирічна Емілія померла у кареті швидкої, а десятирічну Софію знайшли під завалами.

Радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив про нарощування ракетних атак та їхні цілі. Він підкреслив, що ці атаки зачіпатимуть склади та логістику і спрямовані також на цивільну інфраструктуру. За його оцінками, ворог може запускати близько 100 балістичних ракет щомісяця.

Президент Володимир Зеленський заявив про дефіцит антибалістичних ракет і визначив пріоритети захисту до зими. Він наголосив на необхідності розвитку національної системи ППО та збільшення поставок ракет-перехоплювачів до Patriot. За його словами, з початку 2026 року Україна почала отримувати приблизно втричі менше антибалістичних ракет від партнерів.

Читайте також:

Про персону: Ігор Клименко

Ігор Клименко - секретар Ради національної безпеки і оборони України (з 3 серпня 2026), Міністр внутрішніх справ України (з 7 лютого 2023 до 16 липня 2026), Голова Національної поліції України (з 25 вересня 2019 до 20 січня 2023).

Генерал поліції 1-го рангу (2021), доктор психологічних наук (2019), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Клименко Ігор Клименко ракетний удар атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Є два варіанти захиститись": як Україна може протидіяти балістиці РФ

"Є два варіанти захиститись": як Україна може протидіяти балістиці РФ

20:39Війна
Поки РФ нищить українські книги: українка похвалилася російськими підручниками для дитини

Поки РФ нищить українські книги: українка похвалилася російськими підручниками для дитини

20:19Україна
В РНБО попередили про загрозу нових ударів по Україні і назвали небезпечний період

В РНБО попередили про загрозу нових ударів по Україні і назвали небезпечний період

19:28Війна
Реклама

Популярне

Більше
Поливати чи ні: як доглядати за томатами у спеку, щоб не втратити врожай

Поливати чи ні: як доглядати за томатами у спеку, щоб не втратити врожай

Лепс виступив із проукраїнською заявою щодо Криму

Лепс виступив із проукраїнською заявою щодо Криму

Українців закликали змішати сушену м’яту з сіллю: для чого це потрібно

Українців закликали змішати сушену м’яту з сіллю: для чого це потрібно

Зберегти врожай до весни: що обов’язково зробити з картоплею після збору

Зберегти врожай до весни: що обов’язково зробити з картоплею після збору

Чехія змінила правила для українських чоловіків: без чого не дадуть захист

Чехія змінила правила для українських чоловіків: без чого не дадуть захист

Останні новини

21:55

Цвіль зникне: простий засіб за копійки очистить шторку у ванній без хлорки

21:49

Не жир і не волосся: яка прихована звичка насправді забиває труби

20:39

"Є два варіанти захиститись": як Україна може протидіяти балістиці РФ

20:19

Поки РФ нищить українські книги: українка похвалилася російськими підручниками для дитини

20:05

Помідори одразу почнуть червоніти: городник назвав єдиний робочий методВідео

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
19:28

В РНБО попередили про загрозу нових ударів по Україні і назвали небезпечний період

19:10

Чому США вже не можуть змусити Путіна до миру: Денисенко назвав причинуПогляд

19:00

Серйозні проблеми: інсайдер зробив заяву щодо хвороби Пугачової

18:46

Гіркі огірки більше не проблема: простий спосіб врятувати врожай

Реклама
18:44

Залужний потрапив у скандал після слів про НАТО: в МЗС терміново відреагували

18:22

Путін терміново змінив командувачів армії РФ на тлі провалу планів щодо Донбасу

18:04

Історія про кохання, яке отримало другий шанс — На телеканалі Бігуді покажуть турецьку драму "Прощальний лист"

17:58

Котлети вийдуть неймовірно соковитими: що досвідчені кухарі додають у фарш

17:56

Як Україна планує зупинити балістичні удари РФ: Зеленський назвав три пріоритетиВідео

17:55

Лепс виступив із проукраїнською заявою щодо Криму

17:52

Хитра головоломка з сірниками, яку школярі розв'язують швидше за батьківВідео

17:45

Як правильно складати огірки в банку: помилка, що псує консервацію

17:38

Чи був удар по Бортницькій станції аерації в Києві - в Генштабі зробили заяву

17:29

Українців закликали змішати сушену м’яту з сіллю: для чого це потрібно

17:27

Слово "розстрочка" викликає суперечки - як правильно сказати українськоюВідео

Реклама
17:23

Навіщо обгортати ключі та гаманець фольгою: секрет, про який мало хто знає

17:20

Королівська родина проігнорувала ювілей Меган Маркл: названо причину

17:10

Сусіди вже так роблять: навіщо класти алюмінієву фольгу під телевізорВідео

16:59

Масштабна пожежа під Москвою: горить один із найважливіших об’єктів "РоскосмосуФото

16:59

"На нас полюють": зірка "Майстер-шеф" опублікувала фото у сльозах

16:58

Яким знакам зодіаку не загрожує бідність: п’ять багатіїв за гороскопомВідео

16:49

Гроші більше не проблема: 3 знаки зодіаку, які подолають бідність 6 серпня

16:44

Ґрунт стане пухким і здоровим: що варто посіяти на грядці після збору картоплі

16:24

Волосся не жирнітиме до тижня — простий інгредієнт, який варто додати в шампунь

16:16

Людей закликають розсипати соду біля дверей ванної кімнати: яка причинаВідео

16:15

Нова фаза війни почалась: чим небезпечні нові ракети з КНДР та що стане ціллю атакФотоВідео

16:14

Долар падає, євро та злотий рвонули вгору: новий курс валют на 6 серпня

15:57

Секрет японських кухарів: що додати у кляр для неймовірної хрусткості

15:25

Їх чути звідусіль: яких трьох слів насправді не існує в українській мові

15:24

Символ масонів чи таємний знак: що означає піраміда з оком на доларі

15:19

Цибуля та часник не псуватимуться місяцями: куди їх потрібно покластиВідео

15:00

Спека остаточно відступає: синоптик назвала дату похолодання в Україні

15:00

Ідеальні помідори на зиму: мінімум інгредієнтів і максимум смаку

14:48

Стефанішина отримала нову підозру від НАБУ і САП: суд обирає запобіжний захід

14:40

Більше жодного жовтого нальоту: розкрито секрет ідеально білої ванниВідео

Реклама
14:11

Бур'яни зникнуть, а ґрунт стане родючішим: чим досвідчені дачники встелюють город

14:10

Чому діти ніколи не народжуються із зеленими очима: несподіваний факт

14:10

Чому не можна залишати ложку в супі: хімічна загроза та народні прикмети

13:59

Швидко забувають про всі образи: коли народжуються люди з особливою рисою

13:57

РФ запускатиме по Україні близько 100 ракет щомісяця: "Флеш" назвав нові цілі

13:39

Навіщо додавати соду під час смаження цибулі: секретний лайфгак кулінарів

13:21

Гороскоп Таро на завтра, 6 серпня: Тельцю — вирішувати, Стрільцю — кроки

13:14

Як освіжити тьмяні стіни лише за кілька хвилин: ремонт не знадобитьсяВідео

13:13

РФ закінчує підготовку до нового масованого удару: які області під загрозою

13:08

Тест на IQ: потрібно знайти п'ять відмінностей на картинці із бобрами за 12 с

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти