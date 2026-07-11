Росіяни вгатили трьома авіабомбами по Сумах: серед загиблих - дитина

Російські КАБи забрали життя чотирьох людей.

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Удар по Сумах / Колаж: Главред, фото: Сумська ОВА, Сумська міська рада

Що відомо:

Росіяни атакували Суми трьома КАБами

Загинули четверо людей, серед них дитина

Семеро поранених госпіталізовано

Російські війська вдень 11 липня атакували Суми керованими авіабомбами. Внаслідок атаки загинули щонайменше четверо людей, ще семеро постраждалих доправили до лікарень. Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

"Ворожа керована авіабомба влучила у Зарічному районі нашого міста. Відомо про загибель чотирьох людей. Серед них - дитина, дівчинка. Ще семеро людей зазнали поранень і були госпіталізовані", - написав він. відео дня

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров уточнив, що на місці удару працюють рятувальники, медики, правоохоронці та всі екстрені служби продовжують працювати на місці.

КАБ / Інфографіка: Главред

Зарічний район, де стався удар, - густонаселена частина міста. Поруч розташовані дитячі садочки та багатоповерхові житлові будинки, у яких через вибухову хвилю вибило вікна. Одна з авіабомб влучила безпосередньо посеред дороги, поблизу зупинки громадського транспорту.

За інформацією місцевого ЗМІ "Кордон.Медіа", серед загиблих - чоловік, який перебував біля зупинки громадського транспорту, водій маршрутки та ще один чоловік. Серед поранених є люди з важкими травмами.

Попри те, що на місці удару досі працюють рятувальники, медики та правоохоронці, загроза для міста не зникла. За інформацією Повітряних сил, наразі на Суми летять ворожі дрони.

"Загроза ворожих атак зберігається. Перебувайте у безпечних місцях та не наближайтеся до місць влучань через ризик повторних ударів", - закликав Григоров.

Оновлено 16:44: Унаслідок російського удару по Сумах постраждали вже 17 людей, повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, ворог завдав ударів двома керованими авіабомбами по людному місцю, де перебували цивільні, рухався транспорт. Один із ударів припав поблизу дороги та зупинки громадського транспорту.

"Ще один удар був спрямований по об’єкту інфраструктури. Росіяни не полишають спроб знищити систему життєзабезпечення міста. Ворог чітко усвідомлював, що під ударом опиняться і цивільні. Троє людей у важкому стані. До лікарень продовжують звертатись постраждалі", - наголосив він.

Також через вибухову хвилю пошкоджено багатоповерхівки. За його словами, вибито сотні вікон і балконних рам. Роботи з ліквідації наслідків розпочнуть після стабілізації безпекової ситуації.

Що РФ може активніше використовувати в атаках - думка експерта

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов в інтерв’ю Главреду розповів, що Україна наразі збиває понад 90% російських ударних дронів типу "Шахед". За його словами, ця статистика може погіршитися, якщо РФ збільшить використання реактивних безпілотників.

Він вважає, що Росія намагатиметься активніше застосовувати швидкісні дрони, оскільки Сили оборони поки не мають достатньої кількості перехоплювачів, здатних ефективно протидіяти таким цілям.

"Ми намагатимемося якнайшвидше створювати такі перехоплювачі і добиватимемося, щоб їх було багато в армії. До того часу росіяни справді намагатимуться атакувати нас реактивними "Шахедами", - зазначив він.

Бескрестнов додав, що йдеться, зокрема, про російські дрони "Герань-3" та "Герань-4". За його словами, останній має значно більшу швидкість, що ускладнює його перехоплення.

Удари РФ по Україні 11 липня - що відомо

Нагадаємо, у ніч на 11 липня Росія атакувала Київ балістичною зброєю. Унаслідок ударів у кількох районах столиці виникли пожежі та пошкодження нежитлових будівель.

Унаслідок нічної атаки Росії по Києву постраждали 11 людей, серед них дитина. Президент Зеленський розповів, що пошкоджено житлові будинки, офіси та богословську семінарію.

Як повідомляв Главред, 11 липня, російські війська завдали ракетного удару по Одесі. За попередніми даними, загинули двоє людей, ще один 24-річний чоловік отримав осколкове поранення.

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Про персону: Артем Кобзар Артем Миколайович Кобзар (нар. 6 серпня 1982,Суми,Україна) - український політик, виконувач обов'язків мера Сум. У 2009 році закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю "Облік і аудит", здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту. 13 жовтня 2023 року обраний на посаду секретаря Сумської міської ради, пише Вікіпедія.

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