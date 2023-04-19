"Росія кидає свою армію в "м'ясні атаки": військовий експерт вказав на провал Путіна

Вони сподівалися на те, що Україна здасться і росіяни візьмуть її "на понт", говорить експерт.

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Війна в Україні / Генштаб ЗСУ

Росія, якби мала розум, не починала б цієї війни. Як каже в інтерв'ю Главреду військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула, РФ повинна була розуміти, що ресурсу ні на війну, ні на перемогу в цій війні у них немає.

"Вони сподівалися на те, що Україна здасться і росіяни візьмуть її "на понт". Але ніхто не піддався, через що, відповідно, Росія почала втрачати свої ресурси, резерви - втрачено вже до 11 тисяч бронетехніки, найсучаснішої, яка у них була. А далі вони сподіваються на те, що у них є багато дурнуватих людей, які будуть йти і вмирати, навіть не питаючи за що. Вони будуть лізти і лізти, це – велика кількість живої сили, яку Росія не буде берегти", - зазначив експерт.

За словами експерта, у РФ немає больового порогу.

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"Вони самі про це говорять, що можуть втрачати по дві-три тисячі осіб на день, але і надалі будуть кидатися в бій, поки Путін буде при владі. Інша справа, коли у росіян нічим буде забезпечувати цю армію – не буде боєкомплекту, їжі. Тоді вони вже почнуть трохи тікати, але людське життя не має для них ніякого значення. І ми бачимо, що вони кидають свою армію в "м'ясні атаки". Доходить до великого цинізму, коли перша хвиля несе на собі боєкомплект, який потрібен другій і третій хвилях наступу. Це тактика піхоти Червоної армії часів Першої та Другої світових воєн - штикові атаки в сучасному театрі військових дій. Це, звичайно, з одного боку дивно, з іншого сумно, але це – саме той ресурс, на який сподівається Росія. І російські пропагандисти говорять прямо, що у росіян немає цього больового порогу, вони будуть гинути, скільки їм заманеться", - говорить він.

Війна Росії проти України

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Один з найвідоміших американських генералів останніх десятиліть Девід Петреус, вважає, що прискорити кінець війни в Україні можуть більш жорсткі санкції проти Росії. На його думку, закінчиться війна в Україні переговорами, результатами яких стане угода.

"Я думаю, що війна нарешті закінчиться мирною угодою. Це станеться, коли російські лідери зрозуміють, що, з одного боку, неможливо вести війну в Україні, а з іншого – це просто не окупається. На жаль, я не можу передбачити, коли виникнуть ці умови", - сказав Девід Петреус.

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