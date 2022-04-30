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Росії не вистачає високоточних ракет, їх перекидають з інших стратегічних напрямків - FT

30 квітня 2022, 13:30

Проблеми країни-агресора РФ з поповненням високоточних боєприпасів викликані як "якістю їхньої промислової бази", так і західними санкціями.

ракета, залишки ракети в Києві
З 24 лютого Росія випустила по Україні приблизно 1300 ракет / Фото УНІАН

Росії не вистачає високоточних ракет у війні проти України. Збройові заводи не в змозі виробляти їх в достатній кількості, щоби задовольнити попит.

Як пише Financial Times, обмеження у сфері поставок зброї в Росію та вплив західних санкцій призводять до того, що Москві доводиться транспортувати ракети з інших частин країни в Україну.

"Їхні запаси обмежені, вони виснажуються, і ми бачимо, що їм доводиться переміщати ракети Калібр з інших стратегічних напрямків, де вони можуть зберігатися. Це дає деякі ознаки того, що їхні запаси високоточної зброї скорочуються", – цитує видання неназваного західного чиновника.

Офіційний представник США вважає, що проблеми росіян з поповненням високоточних боєприпасів викликані як "якістю їхньої промислової бази", так і західними санкціями, які "обмежують їхню здатність нарощувати потенціал в той час, коли необхідно мати ефект на полі бою".

Зазначимо, 27 квітня заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону заявила, що Росія випустила по Україні 1300 ракет. На озброєнні країни-агресора залишилося з 24 лютого вдвічі менше цього виду зброї.

У виданні Forbes підрахували, що 1300 випущених по Україні ракет коштували РФ не менше 7,5 мільярдів доларів.

Як повідомляв Главред, за два місяці війни РФ втратила понад 500 танків при можливості виробництва 250 танків на рік.

За даними Пентагону, з 24 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні понад 1950 ракет. За словами представника Міноборони США, переважна кількість ударів, як і раніше, звадається по зоні операції Об'єднаних сил та Маріуполю.

По Маріуполю окупанти завдають ударів переважно некерованими, "тупими боєприпасами", а не високоточними.

"Ми думаємо, що це свідчить про проблеми, з якими стикаються росіяни під час поповнення запасів боєприпасів із точним наведенням", – сказав він 29 квітня.

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