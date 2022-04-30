Рахунок на мільярди: стало відомо, в яку копійку "влетіла" РФ, запускаючи ракети по Україні/ УНІАН

У медіа порахували загальну вартість ракет, які Росія випустила по Україні за час широкомасштабного вторгнення. За цей період часу країна-агресорка уже випустила 1300 ракет, і це коштувало РФ не менше 7,5 мільярдів доларів. Такий підрахунок зробили у виданні Forbes.

Зазначається, що лише ракет "Калібр" Росія використала 235 одиниць. Проте їх кількість може бути більша, адже видання враховувало лише випадки, коли було точно відомо клас ракети.

Точну кількість ракет інших типів, які випустили по Україні, підрахувати важко. Проте, згідно з даними Міноборони, станом на 24 березня їхнє співвідношення було наступним:

62% ракет довелося на "Іскандер",

30% – на ракети класу X,

8% – на "Точку-У".

Також зазначається, що вартість ракет може сильно відрізнятися. Наприклад, згідно з даними сайту Military Russia вартість "Точки-У" становить 300 тисяч доларів. При цьому "Калібр", згідно з експортним контрактом з Індією у 2006 році, коштує 6,5 мільйонів доларів. Значно дорожчі ракети класу Х-101, адже вони більш сучасні та досконалі.

За усіма підрахунками загальна вартість ракет, які РФ уже випустила по Україні, досягає 7,5 мільярдів доларів. Для порівняння, ця сума перевищує 82 з 85 річних місцевих бюджетів суб’єктів РФ – усіх, крім Москви, Московської області та Санкт-Петербурга.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, у Росії від початку широкомасштабної війни запаси ракет скоротилися у понад двічі. При цьому швидко відновити такі запаси буде складно, адже можуть виникнути проблеми із закупівлею комплектуючих.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару окупантів по Києву вечері 28 квітня загинула одна людина і десятеро постраждали. Через атаку загарбників втратила життя журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич – ракета прилетіла у другий поверх, де якраз розташовувалася квартира Віри.

Раніше британська розвідка повідомляла, що Росія змінює тактику і намагається усунути те, що стримує її прогрес у наступі на Україну. Знесилені російські підрозділи, які безуспішно намагалися здійснювати наступ на північному сході України, були змушені об’єднати та передислокувати.

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