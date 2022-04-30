УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Рахунок на мільярди: стало відомо, в яку копійку "влетіла" РФ, запускаючи ракети по Україні

30 квітня 2022, 11:54

Запаси російських ракет від початку широкомасштабної війни скоротилися вдвічі, а от поповнити їх кількість буде складно.

Рахунок на мільярди: стало відомо, в яку копійку "влетіла" РФ, запускаючи ракети по Україні/ УНІАН

У медіа порахували загальну вартість ракет, які Росія випустила по Україні за час широкомасштабного вторгнення. За цей період часу країна-агресорка уже випустила 1300 ракет, і це коштувало РФ не менше 7,5 мільярдів доларів. Такий підрахунок зробили у виданні Forbes.

Зазначається, що лише ракет "Калібр" Росія використала 235 одиниць. Проте їх кількість може бути більша, адже видання враховувало лише випадки, коли було точно відомо клас ракети.

Точну кількість ракет інших типів, які випустили по Україні, підрахувати важко. Проте, згідно з даними Міноборони, станом на 24 березня їхнє співвідношення було наступним:

  • 62% ракет довелося на "Іскандер",
  • 30% – на ракети класу X,
  • 8% – на "Точку-У".

Також зазначається, що вартість ракет може сильно відрізнятися. Наприклад, згідно з даними сайту Military Russia вартість "Точки-У" становить 300 тисяч доларів. При цьому "Калібр", згідно з експортним контрактом з Індією у 2006 році, коштує 6,5 мільйонів доларів. Значно дорожчі ракети класу Х-101, адже вони більш сучасні та досконалі.

За усіма підрахунками загальна вартість ракет, які РФ уже випустила по Україні, досягає 7,5 мільярдів доларів. Для порівняння, ця сума перевищує 82 з 85 річних місцевих бюджетів суб’єктів РФ – усіх, крім Москви, Московської області та Санкт-Петербурга.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, у Росії від початку широкомасштабної війни запаси ракет скоротилися у понад двічі. При цьому швидко відновити такі запаси буде складно, адже можуть виникнути проблеми із закупівлею комплектуючих.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару окупантів по Києву вечері 28 квітня загинула одна людина і десятеро постраждали. Через атаку загарбників втратила життя журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич – ракета прилетіла у другий поверх, де якраз розташовувалася квартира Віри.

Раніше британська розвідка повідомляла, що Росія змінює тактику і намагається усунути те, що стримує її прогрес у наступі на Україну. Знесилені російські підрозділи, які безуспішно намагалися здійснювати наступ на північному сході України, були змушені об’єднати та передислокувати.

Читайте також:

viber
новини Росії війна в Україні ракета вторгнення Росії
Реклама
Популярне
Гороскоп на тиждень 2-8 травня: Тільцям - важлива подія, Левам - удача в грошах, Водоліям - важлива зустрічГороскоп на тиждень 2-8 травня: Тільцям - важлива подія, Левам - удача в грошах, Водоліям - важлива зустріч Любов під час війни: Даша Астаф'єва розповіла про новий роман після розриву з КімомЛюбов під час війни: Даша Астаф'єва розповіла про новий роман після розриву з Кімом Місячний посівний календар на травень 2022: найкращі дні для садово-городніх робітМісячний посівний календар на травень 2022: найкращі дні для садово-городніх робіт "Русня зґвалтувала наш дім": шеф-редактор Орла і Решки показала зруйнований рашистами житло в Ірпені"Русня зґвалтувала наш дім": шеф-редактор Орла і Решки показала зруйнований рашистами житло в Ірпені Фінансовий гороскоп на тиждень 2-8 травня: Терезам - економія, Левам - зростання доходів, Водоліям - обманФінансовий гороскоп на тиждень 2-8 травня: Терезам - економія, Левам - зростання доходів, Водоліям - обман
Підтримайте Главред

Останні новини

11:54

Рахунок на мільярди: стало відомо, в яку копійку "влетіла" РФ, запускаючи ракети по Україні

11:24

Самоембарго Росії: як Путін знову ставить на слабкість ЗаходуПогляд

11:18

Замість потепління в Україну прийде холод, грози і шквали - прогноз погоди на перші дні травняВідео

11:11

Окупанти розстріляли евакуаційні автобуси в Попасній

11:08

"Він втратив все, замку немає": Галкін розплачується за підтримку України у війні з РосієюВідео

Реклама
10:42

"Швиденько зібрати манатки і зникнути": Невзоров заявив про поворотну точку у війні в Україні

10:34

Ховалась в коридорі, на неї впали стіни: подробиці загибелі журналістки від удару ракетою по КиєвуФотоВідео

10:19

ЗСУ накрили артилерією ворожий пункт управління: у росіян багато втрат - епічні кадриВідео

09:59

Пили, ґвалтували і знімали на телефон: окупанти вимістили злість на 15-річній дівчинці з Ворзеля

09:57

Буде війна, а не спецоперація: експерт розповів про плани Путіна оголосити загальну мобілізацію 9 травняВідео

09:38

РФ планує усунути те, що стримує наступ: британська розвідка розповіла про плани Кремля

09:18

10 повітряних цілей за добу: ЗСУ назавжди приземлили хвалений Су-25Відео

09:17

Путіну не вдасться затягнути війну в УкраїніПогляд

09:15

Спецпарфюмерні війська постаралися: Смольянінов розповів про зустріч з Путіним та його дивний запах

08:26

"Не поділили награбоване": Арестович назвав переможців перестрілки між чеченцями і бурятами під Чорнобаївкою

08:25

Естафету пожеж підхопив Сахалін: загорілася російська електростанція неподалік ЯпоніїВідео

07:57

Окупант-тіктокер зафіксував свою смерть на відеоВідео

07:50

Сонячне затемнення 30 квітня 2022: яких змін чекати всім знакам зодіакуВідео

07:40

Вночі окупанти вдарили по Харкову, спалахнула потужна пожежа

07:32

Календар магнітних бур на травень 2022: дати, симптоми і астропрогноз

Реклама
07:13

У Пентагоні оцінили ризик застосування Путіним ядерної зброї

07:00

День прикордонника 2022 в Україні: потужні привітання та листівки захисникам

06:46

Україні загрожує "другий Маріуполь": яке місто під загрозою - Der Spiegel

06:31

Захід готувався до війни з інопланетянами, але не з ПутінимПогляд

06:25

Гороскоп на травень 2022 для Водоліїв: повернення до колишнього, нова вершина та гроші

05:10

НАТО - дуже слабкий блок, в України є шанс створити потужний союз з Британією та Польщею - БадракВідео

04:40

Таролог розкрила несподіваний діагноз Путіна і назвала терміни закінчення війни

04:10

Україну в травні підморозить: синоптики попередили про різке похолоданняВідео

03:34

Як позбутися від підвищеного тиску: лікарі назвали шість способів

03:03

Гороскоп на тиждень 2-8 травня: Тільцям - важлива подія, Левам - удача в грошах, Водоліям - важлива зустріч

02:35

РФ уже програла війну в Україні, але "програш" може затягнутися на роки – військовий експертВідео

02:02

"Це і в мене зараз стріляють теж. Не можна мовчати": зірка 9 роти засудив війну в УкраїніВідео

01:25

Військовий експерт оцінив шанси окупантів захопити місто-форпост на сході УкраїниВідео

00:21

Армія РФ сповільнила наступ: Арестович назвав дві причини

29 квітня, п'ятниця
23:54

Яким чином надати підтримку постраждалим від війни: поради психолога

23:47

Путін готує важливу заяву на 9 травня: ЗМІ розкрили сценарій КремляВідео

23:36

Захисники Маріуполя в обмін на "ПМР": Гіркін розкрив несподіваний сценарій таємних переговорівВідео

23:27

США почали підготовку українських військових у Німеччині - Пентагон

23:11

Метрополітен опера замінила Нетребко на українську співачку

23:05

Зеленський висловився щодо дефіциту бензину: коли вирішать проблемуВідео

Реклама
23:04

"Не чекай мене, мам": Регіна Тодоренко попрощалася з ріднимиВідео

22:34

Ракетний удар по Києву: президент різко розкритикував ООНВідео

22:34

Рашистів змішали з землею: на Харківщині ЗСУ розгромили пункт управління ворогаВідео

22:17

Під Києвом знайшли ще 900 тіл українців: Зеленський шокував заявоюВідео

22:15

"Люди-годинник": Зеленський озвучив вимоги України до гарантій безпекиВідео

21:58

Бурхливий роман і позашлюбна дочка: у РФ розкрили деталі особистого життя ПутінаВідео

21:45

На Донбасі підірвали залізничний міст у напрямку Слов'янська

21:41

Хороші новини з Батьківщини й повернення додому - гороскоп на травень 2022 року для Козерогів

21:30

Мирні переговори з РФ під загрозою через звірства окупантів в Україні - ЗеленськийВідео

21:27

Мріяла стати чемпіонкою: подробиці вбивства окупантами відомої спортсменки в МаріуполіВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти