Ховалась в коридорі, на неї впали стіни: подробиці загибелі журналістки від удару ракетою по Києву

Стали відомі подробиці загибелі журналістки від удару ракетою по Києву/ УНІАН, Facebook

Внаслідок ракетного удару окупантів по Києву вечері 28 квітня загинула одна людина і десятеро постраждали. Через атаку загарбників втратила життя журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич – ракета прилетіла у другий поверх, де якраз розташовувалася квартира Віри.

Колеги почали телефонувати журналістці одразу, як дізналися про влучання ракети у її дім. Жінки не було серед поранених, офіційних повідомлень про загиблих на той момент ще не було, проте телефон Віри вперто не відповідав. Тоді колеги почали з’їжджатися на місце події. Саме вони допомогли знайти тіло загиблої – вказали рятувальникам, де жінка могла перебувати. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Коли рятувальники обстежили поверх, де була квартира Віри, тоді знайшли її тіло. Воно було під уламками стін у коридорі – жінка виходила туди під час повітряних тривог.

Журналістка повернулася до Києва, як тільки відійшли російські війська. Вона поспішала в селище Немішаєве в Бучанському районі, де в окупації місяць виживали її батьки. Віра хотіла забрати тата і маму, яким за 80 років, до себе у Київ у свою нову квартиру, проте вони не погодилися.

До "Радіо Свобода" Віра Гирич працювала також продюсеркою в ТСН. Крім цього, вона була перекладачем і займалася перекладами, зокрема, голлівудських фільмів.

Стан постраждалих внаслідок ракетного удару

Внаслідок ракетного удару по столиці, який стався 28 квітня, постраждали 10 людей, четверо з них госпіталізовані.

Найважчі травми отримав 33-річний Ігор – у нього посічене обличчя, зашиті губа і лоб, ампутована фаланга пальця на руці, а також складний перелам ноги, яку ще оперуватимуть. Чоловік якраз ішов по вулиці, коли в будинок влучила ракета. Його засипало уламками бетонної стіни. Це був перший день після повернення Ігоря до Києва – він приїхав, щоб прдовжити роботу у барбершопі.

Зараз рух по вулиці, де стоїть пошкоджений будинок, перекритий – їздити цією вулицею дозволятимуть лише спецтранспорту.

Також стало відомо, що після ракетного обстрілу столиці затримали двох імовірних коригувальників.

Ракетний удар по Києву

Ввечері у четвер, 28 квітня, в Києві прогриміли вибухи в той час, як в місті перебували з візитом генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш і прем’єрміністр Болгарії Кирил Петков. Як стало відомо, це був ракетний удар по Шевченківському району столиці.

Одна з ракет потрапила в житлову 25-поверхівку, влучивши у перший та другий поверхи. Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, удар крилатими ракетами по житловому будинку в Києві було завдано з території окупованого Криму.

У той же час окупанти завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Київській області.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару є одна загибла – журналістка Віра Гирич.

Читайте також: