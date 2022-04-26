Подружжя чекало дитину: ракета РФ, що потрапила в багатоповерхівку Одеси, вбила молоду пару

Загиблі одесити Богдан і Міла / Facebook в. Кас

В Одесі стало відомо про молоде подружжя, яке загинуло під час попадання ракети РФ в багатоповерхівку 23 квітня.

Про це в соціальних мережах повідомляють друзі загиблих чоловіка і дружини Міли і Богдана. Зокрема, про це написала знайома подружжя Вероніка Кас. За її даними, загибла жінка була вагітна.

"В одну секунду ми втратили вас... Моя дорога і мила дівчинка! Яка ж Ви були чудова, світла і добра сім'я. Ви чекали дитину, і життя тільки починалося... Росії немає прощення! Немає слів, щоб висловити всі почуття до російської влади, що видає такі накази! Це біль і втрата, яку не відшкодувати нічим і ніколи!",- написала вона.

Вона називає російських військових нелюдами, вигаданою расою, якої ніколи не зрозуміти, не усвідомити жаху, який вона творить.

/ Facebook В. Кас

У свою чергу сусідка подружжя Ольга Самара розповіла, що квартири подружжя в результаті ракетного удару взагалі немає - замість неї зяє діра. Сім'я цієї жінки в даний час також залишилася без даху над головою, їх квартира для проживання не придатна.

Ракетний удар РФ по Одесі

Окупанти 23 квітня завдали ракетний удар по Одесі. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що ППО збила кілька ворожих ракет, що також підтверджують і місцеві. Мінімум одна з ракет впала і вибухнула. Один з місцевих згорів у своїй машині у дворі одного з будинків.

Оперативне командування Південь заявило про ймовірність повторного ракетного удару.

Угруповання ППО Повітряного командування Південь з 14:00 до 15:00 вела бойові дії зі знищення крилатих ракет ворога.

Ракети були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95. Бувши знищено два ворожих снаряди і два безпілотники, які імовірно здійснювали корекцію польоту. Відзначається, що дві ракети вразили військовий об'єкт і 2 в житлові будинки.

Глава офісу президента Андрій Єрмак повідомив про 8 загиблих і 18 поранених, серед загиблих тримісячна дитина.

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