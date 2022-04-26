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Подружжя чекало дитину: ракета РФ, що потрапила в багатоповерхівку Одеси, вбила молоду пару

26 квітня 2022, 04:30

У соціальних мережах повідомляють про загибель одеситів - подружжя Міли і Богдана.

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Загиблі одесити Богдан і Міла / Facebook в. Кас

В Одесі стало відомо про молоде подружжя, яке загинуло під час попадання ракети РФ в багатоповерхівку 23 квітня.

Про це в соціальних мережах повідомляють друзі загиблих чоловіка і дружини Міли і Богдана. Зокрема, про це написала знайома подружжя Вероніка Кас. За її даними, загибла жінка була вагітна.

"В одну секунду ми втратили вас... Моя дорога і мила дівчинка! Яка ж Ви були чудова, світла і добра сім'я. Ви чекали дитину, і життя тільки починалося... Росії немає прощення! Немає слів, щоб висловити всі почуття до російської влади, що видає такі накази! Це біль і втрата, яку не відшкодувати нічим і ніколи!",- написала вона.

Вона називає російських військових нелюдами, вигаданою расою, якої ніколи не зрозуміти, не усвідомити жаху, який вона творить.

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/ Facebook В. Кас

У свою чергу сусідка подружжя Ольга Самара розповіла, що квартири подружжя в результаті ракетного удару взагалі немає - замість неї зяє діра. Сім'я цієї жінки в даний час також залишилася без даху над головою, їх квартира для проживання не придатна.

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Ракетний удар РФ по Одесі

Окупанти 23 квітня завдали ракетний удар по Одесі. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що ППО збила кілька ворожих ракет, що також підтверджують і місцеві. Мінімум одна з ракет впала і вибухнула. Один з місцевих згорів у своїй машині у дворі одного з будинків.

Оперативне командування Південь заявило про ймовірність повторного ракетного удару.

Угруповання ППО Повітряного командування Південь з 14:00 до 15:00 вела бойові дії зі знищення крилатих ракет ворога.

Ракети були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95. Бувши знищено два ворожих снаряди і два безпілотники, які імовірно здійснювали корекцію польоту. Відзначається, що дві ракети вразили військовий об'єкт і 2 в житлові будинки.

Глава офісу президента Андрій Єрмак повідомив про 8 загиблих і 18 поранених, серед загиблих тримісячна дитина.

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