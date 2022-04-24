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Можуть вдарити по США та Європі: РФ планує розмістити ракети Сармат в Сибіру

24 квітня 2022, 10:28

Представник Білого дому Джен Псакі заявила, що США не розглядають випробування ракет Сармат в якості "попередження або загрози" з боку РФ.

Шахта ракети Сармат
Шахта ракети Сармат - що відомо про "суперзброю" Росії

Російська Федерація має намір до осені взяти на озброєння міжконтинентальні балістичні ракети Сармат. Їх планують розмістити в Красноярському краї Сибіру.

Сармат здатний нести понад 10 ядерних боєголовок і вражати цілі на відстані в тисячі кілометрів. Отже, під потенційним ударом можуть опинитися США та країни Європи, пише Reuters.

Як зазначають журналісти, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну відносини Кремля із Заходом стали максимально напруженими. Їх можна порівняти з тими, що були під час Карибської кризи в 1962 році.

Раніше представник Білого дому Джен Псакі заявила, що США не розглядають випробування Сармата в якості "попередження або загрози" з боку РФ.

"Вони повідомили нас відповідно до зобов'язань до Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3) про те, що планують провести випробування цієї ракети. Міністерство оборони США раніше заявило, що не вважає випробування несправедливими по відношенню до США або їхніх союзників. Час і масштаби російських ракетних випробувань не вплинуть на наші підходи щодо протидії російському вторгненню в Україну", - сказала Псакі.

Ракета Сармат - що відомо

Наприкінці квітня 2022 року Міністерство оборони Росії повідомило, що проведено перше випробування важкої міжконтинентальної балістичної ракети Сармат, здатної досягати території США.

У заяві йдеться, що пуск ракети стаціонарного базування був проведений 20 квітня з шахтної установки на випробувальному космодромі Плесецьк в Архангельській області. У російському оборонному відомстві стверджують, що "завдання пуску виконано в повному обсязі, навчальні бойові блоки прибули в заданий район на полігоні Кура на півострові Камчатка".

Президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що нова ракета не має зарубіжних аналогів і здатна подолати будь-які сучасні засоби протиракетної оборони.

Ракета Сармат
Ракета Сармат

Міноборони РФ повідомило, що Сармат може нести гіперзвуковий плануючий крилатий блок та інші боєголовки. Російські військові раніше заявляли, що на ракеті може бути закріплений гіперзвуковий плануючий блок Авангард, який здатний летіти зі швидкістю, що в 27 разів перевищує швидкість звуку, і здійснювати різкі маневри на шляху до мети, ухиляючись від протиракетного щита противника.

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що поставки "надзброї", як він назвав ракети Сармат, у війська почнуться восени після завершення випробувань.

Як повідомляв Главред, раніше міжнародні експерти в області озброєнь Ерік Віклунд і Кріс Шиес заявили, що за фактом "наворочена" техніка в Росії є лише на картинках і в планах, а в реальності армія Путіна воює в основному тим, що залишилося від СРСР.

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