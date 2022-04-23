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РФ вдарила ракетами по лікарні на Миколаєвщині - там якраз народжувала жінка і проводили операцію

23 квітня 2022, 08:53

На медзакладі на білому полотні намалювали червоний хрест. Але це не зупинило окупантів - військові РФ все одно бомбардували лікарню.

Лікарня у Баштанці
Лікарню у Баштанці окупанти обстріляли 19 квітня / Фото facebook.com/zamazeeva.official

Російські окупанти завдали ракетного удару по лікарні в місті Баштанка Миколаївської області. У той момент в медустанові приймали пологи і проводили операцію.

Внаслідок атаки лікарня отримала суттєві руйнування, частина стін зруйнована, а більшість вікон вилетіла від ударної хвилі, йдеться в сюжеті Sky News.

Головлікар лікарні Алла Барсегян розповіла, що на медзакладі на білому полотні намалювали червоний хрест з надією, що хоча б це зупинить окупантів від бомбардування лікарні.

"Цей червоний хрест дуже добре видно з усіх дронів, з усіх літаків. Ми думали, що це хоч якось нас врятує, але виявляється, що нічого святого в цій війні немає", - каже лікар.

Нагадаємо, російські окупанти 19 квітня розбомбили лікарню в місті Баштанка Миколаївської області. Як повідомила глава Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, ворожий обстріл знищив відділення діалізу та приймальне відділення. Крім того, операційна в лікарні залишилася без склопакетів.

У Баштанці обійшлося без смертей і не постраждали діти. При цьому кілька людей отримали травми.

Обстріл дитячої лікарні в Маріуполі

9 березня окупаційні війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню №3 в Маріуполі. Внаслідок цього загинули три людини, серед яких одна дитина, і ще 17 постраждали.

Корпус лікарні повністю знищено. Поблизу також розташований пологовий будинок. За словами очевидців, пологового більше не існує, багато поранених.

При цьому авіаналіт стався якраз під час режиму припинення вогню, про який раніше домовилися українська та російська сторони.

У Росії визнали, що свідомо та цілеспрямовано розбомбили пологовий будинок у Маріуполі. Однак в уяві глави МЗС РФ Сергія Лаврова пологовий будинок в Маріуполі "давно захоплений батальйоном Азов та іншими радикалами". Так він пояснив бомбардування лікарні.

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