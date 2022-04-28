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Люди втекли від вибуху: момент попадання російської ракети в Києві потрапив на відео

28 квітня 2022, 23:32

На місці проводяться пошуково-рятувальні роботи.

ракетний удар Київ
Ракетний удар Київ / ДСНС, pixabay

У Києві внаслідок ворожого обстрілу окупантами частково зруйновано житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу. Про це повідомляє ДСНС України.

"28 квітня о 20:13 до ДСНС Києва надійшло повідомлення про пожежу в Шевченківському районі столиці. В результаті ворожого обстрілу, сталося загоряння в 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1 і 2 поверхів", - йдеться в повідомленні.

О 21:25 пожежу ліквідовано на загальній площі 100 кв. м.

"На місці проводяться пошуково-рятувальні роботи. За попередніми даними, врятовано 5 осіб, постраждали - 10. Інформація уточнюється. До ліквідації наслідків залучалися 12 од. пожежної техніки та 98 чол. особового складу ДСНС", - додали рятувальники.

Звідки випустили ракету

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що російські загарбники випустили ракету з тимчасово окупованого Криму.

Момент падіння ракети

Телеграм-канали опублікували відео моменту падіння ракети. Видно, як люди на вулиці втекли від потужного вибуху.

Ракетний удар по Києву

28 квітня ввечері в Києві прогриміли вибухи, в той час, як в місті перебував генеральний секретар ООН. Як стало відомо, це був ракетний удар по Шевченківському району столиці.

У той же час окупанти завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Київській області.

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