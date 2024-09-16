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Російському пропагандисту "Крабу" проломили голову

Яна Ставська
16 вересня 2024, 18:42
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За свою "роботу" отримував нагороди від Путіна.
Російському пропагандисту
Триває ліквідація військових злочинців / Колаж Главреда. Фото: ГУР

Російському "воєнкому" Олександру Коробову ("Краб"), який не тільки висвітлював воєнні злочини окупантів, а й брав у них активну участь, у неділю, 15 вересня, проломили голову в Бєлгороді. Відповідальність за його ліквідацію взяло ГУР.

"Краб" працював на пропагандистському путінському телеканалі "Россия-1", очолював "бєлгородський пункт". Працював на шоу Скабєєвої і на телеканал "Звезда", що підконтрольний Міноборони країни-агресорки.

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Родом Коробов з міста Комсомольськ-на-Амурє, проте проживав у Бєлгороді, їздив за інструкціями в Москву.

"Висвітлював" роботу окупантів у Донецькій та Луганській областях і сам брав участь у тяжких воєнних злочинах.

"Від завданих травм співучасник воєнних злочинів та кремлівського геноциду українського народу помер", — ідеться у повідомленні ГУР.

Водночас російські пабліки стверджують, що Коробов поки живий, але у важкому стані — його госпіталізували.

Що таке ГУР?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Ліквідація окупантів - останні новини

Нагадаємо, серед ліквідованих вагнерівців у Малі був і командир ПВК з позивним "Лотос", який очолив групу після смерті Євгена Пригожина та колишнього ватажка Дмитра Уткін.

А навесні 2024 року Україна ліквідувала зрадника Іллю Киву. Колишній депутат збирав та передавав інформацію Москві, а потім виїхав до РФ, де продовжив працювати як одна з "балакучих голів" ФСБ.

Крім того, підрозділи ЗСУ у боях в Курській області ліквідували штаб спецпризначенців "Ахмат" з їхнім командиром Зелімханом Батукаєвим (позивний - Шустрий).

Також читайте, як у Старобільську "задвохсотили" колаборанта Чайку. Він був місцевим депутатом, а 2022 року перейшов на бік ворога після окупації міста.

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