Російському пропагандисту "Крабу" проломили голову

Російському "воєнкому" Олександру Коробову ("Краб"), який не тільки висвітлював воєнні злочини окупантів, а й брав у них активну участь, у неділю, 15 вересня, проломили голову в Бєлгороді. Відповідальність за його ліквідацію взяло ГУР.
"Краб" працював на пропагандистському путінському телеканалі "Россия-1", очолював "бєлгородський пункт". Працював на шоу Скабєєвої і на телеканал "Звезда", що підконтрольний Міноборони країни-агресорки.
Родом Коробов з міста Комсомольськ-на-Амурє, проте проживав у Бєлгороді, їздив за інструкціями в Москву.
"Висвітлював" роботу окупантів у Донецькій та Луганській областях і сам брав участь у тяжких воєнних злочинах.
"Від завданих травм співучасник воєнних злочинів та кремлівського геноциду українського народу помер", — ідеться у повідомленні ГУР.
Водночас російські пабліки стверджують, що Коробов поки живий, але у важкому стані — його госпіталізували.
Що таке ГУР?
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
Ліквідація окупантів - останні новини
Нагадаємо, серед ліквідованих вагнерівців у Малі був і командир ПВК з позивним "Лотос", який очолив групу після смерті Євгена Пригожина та колишнього ватажка Дмитра Уткін.
А навесні 2024 року Україна ліквідувала зрадника Іллю Киву. Колишній депутат збирав та передавав інформацію Москві, а потім виїхав до РФ, де продовжив працювати як одна з "балакучих голів" ФСБ.
Крім того, підрозділи ЗСУ у боях в Курській області ліквідували штаб спецпризначенців "Ахмат" з їхнім командиром Зелімханом Батукаєвим (позивний - Шустрий).
Також читайте, як у Старобільську "задвохсотили" колаборанта Чайку. Він був місцевим депутатом, а 2022 року перейшов на бік ворога після окупації міста.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Найближчі тижні стануть визначальними: чи зможе РФ просуватися на фронті
- Замах на Трампа: у ГУР зробили заяву щодо підозрюваного
- Особисто представить план миру: Зеленський виступить на Генасамблеї ООН
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред