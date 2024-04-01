Підірвали машину посеред міста: у Старобільську "задвухсотили" колаборанта Чайку

Валерій Чайка був місцевим депутатом, а 2022 року перейшов на бік ворога після окупації міста.

https://glavred.net/ukraine/vzorvali-mashinu-posredi-goroda-v-starobelske-zadvuhsotili-kollaboranta-chayku-10554590.html Посилання скопійоване

У Старобільську ліквідували колаборанта Валерія Чайку / Колаж: Главред, фото: Telegram, з відкритих джерел

В окупованому Старобільську Луганської області було знищено колаборанта Валерія Чайку, який перейшов на бік російських окупантів у 2022 році після захоплення міста. Росіяни зробили його "заступником голови Центру з обслуговування освітніх організацій ЛНР". Фото підірваної машини Чайки вже розлетілося в Мережі.

Відомо, що Валерій Чайка брав активну участь у створенні нових окупаційних органів. З нагоди "дня Росії" він навіть брав участь у "церемонії" підняття прапора Росії та "ЛНР" на центральній площі Старобільська.

Хто такий Валерій Чайка

За даними руху "Чесно", Валерій Чайка народився 1949 року в селі Євсуг Біловодського району Луганської області. Він здобув вищу освіту, а 2010 року був обраний депутатом Старобільської міськради від "Партії регіонів". Чайка був членом громадської ради при Старобільській райдержадміністрації. Також він був призначений членом Старобільського районного товариства Українського козацтва ім. Д. Вишневецького.

відео дня

У 2022 році, коли російські окупанти захопили місто, він перейшов на бік ворога і став "радником адміністрації Старобільського району "ЛНР". Окрім створення нових окупаційних органів та підняття прапора РФ, він ще був одним з організаторів "відкриття" підконтрольного РФ "митного поста" та місцевого підрозділу "МВС ЛНР".

У 2023 році СБУ оголосили Чайці про підозру в колабораційній діяльності. В обвинувальних матеріалах, які були направлені до суду, зазначено, що він переховується від органів досудового розслідування.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Луганську було знищено відомого зрадника, колишнього начальника "народної міліції" так званої "ЛНР" і "депутата народної ради ЛНР" Михайла Філіпоненка. Колаборанта підірвали в його автомобілі, куди було закладено вибухівку.

Пізніше в Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли подробиці знищення зрадника Михайла Філіпоненка, який раніше служив у російських окупантів на посаді "міністра внутрішніх справ" терористичної "ЛНР".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред