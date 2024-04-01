УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Підірвали машину посеред міста: у Старобільську "задвухсотили" колаборанта Чайку

Ангеліна Підвисоцька
1 квітня 2024, 16:58
Валерій Чайка був місцевим депутатом, а 2022 року перейшов на бік ворога після окупації міста.
Валерий Чайка
У Старобільську ліквідували колаборанта Валерія Чайку / Колаж: Главред, фото: Telegram, з відкритих джерел

В окупованому Старобільську Луганської області було знищено колаборанта Валерія Чайку, який перейшов на бік російських окупантів у 2022 році після захоплення міста. Росіяни зробили його "заступником голови Центру з обслуговування освітніх організацій ЛНР". Фото підірваної машини Чайки вже розлетілося в Мережі.

Відомо, що Валерій Чайка брав активну участь у створенні нових окупаційних органів. З нагоди "дня Росії" він навіть брав участь у "церемонії" підняття прапора Росії та "ЛНР" на центральній площі Старобільська.

Хто такий Валерій Чайка

За даними руху "Чесно", Валерій Чайка народився 1949 року в селі Євсуг Біловодського району Луганської області. Він здобув вищу освіту, а 2010 року був обраний депутатом Старобільської міськради від "Партії регіонів". Чайка був членом громадської ради при Старобільській райдержадміністрації. Також він був призначений членом Старобільського районного товариства Українського козацтва ім. Д. Вишневецького.

відео дня

У 2022 році, коли російські окупанти захопили місто, він перейшов на бік ворога і став "радником адміністрації Старобільського району "ЛНР". Окрім створення нових окупаційних органів та підняття прапора РФ, він ще був одним з організаторів "відкриття" підконтрольного РФ "митного поста" та місцевого підрозділу "МВС ЛНР".

У 2023 році СБУ оголосили Чайці про підозру в колабораційній діяльності. В обвинувальних матеріалах, які були направлені до суду, зазначено, що він переховується від органів досудового розслідування.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Луганську було знищено відомого зрадника, колишнього начальника "народної міліції" так званої "ЛНР" і "депутата народної ради ЛНР" Михайла Філіпоненка. Колаборанта підірвали в його автомобілі, куди було закладено вибухівку.

Пізніше в Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли подробиці знищення зрадника Михайла Філіпоненка, який раніше служив у російських окупантів на посаді "міністра внутрішніх справ" терористичної "ЛНР".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЛНР вторгнення Росії Старобільськ
Реклама

Головне за день

РФ накопичила сотні ракет: у ЗСУ попередили про загрозу масованих ударів

РФ накопичила сотні ракет: у ЗСУ попередили про загрозу масованих ударів

17:20 Україна
Підірвали машину посеред міста: у Старобільську "задвухсотили" колаборанта Чайку

Підірвали машину посеред міста: у Старобільську "задвухсотили" колаборанта Чайку

16:58 Україна
РФ націлилася на чотири міста: ворог підійшов до захоплення ключових висот – експерт

РФ націлилася на чотири міста: ворог підійшов до захоплення ключових висот – експерт

16:18 Україна
Всі головні новини

Популярне

Рішення ухвалено: генерал-розвідник про несподіваний сценарій передачі Taurus Україні 20734

Рішення ухвалено: генерал-розвідник про несподіваний сценарій передачі Taurus Україні

Привітання з 1 квітня - красиві та смішні картинки 5183

Привітання з 1 квітня - красиві та смішні картинки

Зростає бунтівницею: 12-річна донька Ані Лорак кардинально змінила імідж 2545

Зростає бунтівницею: 12-річна донька Ані Лорак кардинально змінила імідж

Найпотужніший завод Росії у вогні: на Уралмаш пролунали вибухи 1720

Найпотужніший завод Росії у вогні: на "Уралмаш" пролунали вибухи

Останні новини

17:34

Путініст Філіп Кіркоров "злив" Валерія Леонтьєва, який пішов зі сцени

17:20

РФ накопичила сотні ракет: у ЗСУ попередили про загрозу масованих ударів

17:06

Плями зникнуть, ніби їх і не було: 3 найкращі способи, як відіпрати мазут з одягу

17:04

Як швидко вивести пирій з городу: 3 способи, які точно допоможуть

16:58

Підірвали машину посеред міста: у Старобільську "задвухсотили" колаборанта Чайку

Путін залишився без наступника, найближчими роками Росії загрожує військовий переворот - ЯгунПутін залишився без наступника, найближчими роками Росії загрожує військовий переворот - Ягун
16:42

Чому 2 квітня обов'язково потрібно замінити постіль: прикмети дня

16:32

Дід у татухах: друзі Кіркорова показали, який вигляд путініст має в побутіВідео

16:29

Гороскоп на квітень 2024 для Скорпіонів: любовні трикутники, розставання та зміниВідео

16:28

Коштує копійки - заощадить тисячі: навіщо засипати лимонну кислоту в пралку

Реклама
16:18

РФ націлилася на чотири міста: ворог підійшов до захоплення ключових висот – експерт

16:08

Генерал розповів чи варто було скоро чекати війська НАТО в Україні

15:53

Температура підскочить до +28: коли Україну накриє майже літня спека

15:22

Боксер-путініст Валуєв через недопуск РФ на ОИ накинувся з погрозами на Францію

15:06

РФ готує удари "Цирконами" по Україні: у ПС назвали цілі ракетних атак

15:00

Задача із зірочкою: стартувала спільна ініціатива KFC та SavED новости компании

14:50

Одразу за чотирма статтями: СБУ почала "полювання" на пропагандистку Симоньян

14:31

Найпотужніший завод Росії у вогні: на "Уралмаш" пролунали вибухи

14:27

Співак-воїн Положинський розповів про свої складні медичні операції

14:23

"Видалили матку": з'явилися подробиці стану онкохворої Кейт Міддлтон

13:55

"РФ шукає, де розташовані наші ППО": у ЗСУ попередили про нові масовані обстріли

Реклама
13:52

Що робити якщо не працює один навушник: як упоратися з проблемоюВідео

13:36

Як вирощувати печериці в домашніх умовах - перший урожай уже через 2 тижніВідео

13:34

Майже половина українців соромляться уклоністів: результати опитування

13:12

"Красунчик і дуринда": мама Вєрки Сердючки з Данилком насмішили зухвалим луком

13:08

Колишня дружина Мурата Налчаджиоглу забрала дитину і покинула Україну після розлучення

12:44

Росія знищила майже всю критичну інфраструктуру у Харкові - мер

12:24

"Зробив дитину і втік": чому дружина старого Петросяна може завести нового чоловіка

12:23

Розпатлана, засмагла і без пластики: Галкін показав справжнє обличчя ПугачовоїВідео

12:19

Гороскоп на квітень 2024 для Терезів: фінансовий прорив, виграш і ризик травмВідео

11:50

Росія намагається створити умови для запуску конфлікту проти країн НАТО - ISW

11:43

Церковне свято 2 квітня: що заборонено робити в день святого чудотворця Тита

11:29

Співачка Валерія висміяла Регіну Тодоренко після її зізнання в "залежності"

11:17

Допомога у кредит: Джонсон заявив про нововведення в законопроєкті про підтримку України

10:59

РФ під Авдіївкою пішла у масовий танковий штурм: у Forbes розкрили деталі

10:59

"США дочекаються свого Перл-Гарбора": Романенко вказав на помилку Байдена

10:51

Бур'яни не вилізуть, а земля буде як пух: що таке мульча і як її зробити

10:36

Китайський гороскоп на завтра 2 квітня: Тиграм - нещастя, Козлам - розтрати

10:31

Україну накриває пил із Сахари: синоптики попередили про небезпеку

10:12

Що робити, газ із плити погано горить або постійно гасне: поради "Нафтогазу"

09:58

РФ рідше обстрілює Україну "Калібрами": у ЗСУ назвали причини та загрози

Реклама
09:57

"У важкому стані": Філіп Кіркоров розповів про дітей

09:53

Прогноз погоди на квітень 2024: синоптики обіцяють теплий місяць, але не скрізь

09:30

Гороскоп на завтра 2 квітня 2024: Риб дратуватимуть, Тельцям - зміни

09:23

Перерахунок пенсій в Україні: хто потрапив під підвищення з 1 квітня

09:14

Коли може завершитися російсько-українська війна?Погляд

09:04

Маломуж пояснив, чому Байден погодиться дати ЗСУ далекобійні ATACMS

08:44

Соловій уперше після відходу від Жадана розповіла про новий роман

08:15

Хто з українців має право на бронь від мобілізації з 1 квітня - список

07:52

Військова допомога Україні: Конгрес може схвалити виділення $60 млрд до 22 квітня

07:02

РФ може почати масштабний наступ на одному напрямку: в ISW назвали терміни

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Персони
Кирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новини
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Гороскоп
Місячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти