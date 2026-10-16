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"Дорожче лише квартири": переможниця шоу "Холостяк" показала елітну покупку

Христина Трохимчук
16 жовтня 2026, 09:53
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Інна Бєлєнь здійснила свою давню мрію та придбала розкішний автомобіль.
Інна Белень - елітний автомобіль
Інна Бєлєнь - елітний автомобіль / колаж: Главред, фото: instagram.com, Інна Бєлєнь

Ви дізнаєтеся:

  • Яку велику покупку зробила зірка "Холостяка"
  • Як виглядає автомобіль Інни Бєлєнь

Переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк", українська блогерка Інна Бєлєнь здійснила давню мрію та придбала новий розкішний автомобіль. Блогерка поділилася радісною подією в Instagram.

Дівчина опублікувала ефектний ролик, на якому позує поруч із новеньким білим автомобілем німецького бренду BMW. Інна зізналася, що вважає цю покупку однією з найбільших у своєму житті. Вона не приховувала, що це елітне авто обійшлося їй у цілий статок.

відео дня
Інна Белень зробила дорогу покупку
Інна Бєлєнь зробила дорогу покупку / скрін з відео

"Що того життя подумала я і зробила одну з найдорожчих покупок у своєму житті. Дорожчими були лише квартири…", - емоційно поділилася з підписниками блогерка.

Знаменитість розповіла, що підбирала автомобіль під свій характер, тому віддала перевагу зухвалому стилю машин німецького бренду.

Автомобіль Інни Белень
Автомобіль Інни Бєлєнь / скріншот із відео

"Мені завжди подобалися BMW. Потужні, зухвалі, з характером - як і я. І ця крихітка мені ну дуже підходить. Ну що, привіт, крихітко. Вітаю в родині", - поділилася радістю Бєлєнь.

Відео Інни Бєлєнь з новим авто дивіться тут.

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Про реаліті-шоу "Холостяк"

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