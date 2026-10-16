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Хто став новим "Холостяком": розлучення, дитина та скандали В'ячеслава Кравцова

Христина Трохимчук
16 жовтня 2026, 11:47
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У 14-му сезоні шоу "Холостяк" В'ячеслав Кравцов шукатиме кохання серед десятків претенденток.
В'ячеслав Кравцов -
В'ячеслав Кравцов - Холостяк 14 / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, В'ячеслав Кравцов

Ви дізнаєтеся:

  • Біографія В'ячеслава Кравцова: кар'єра та особисте життя
  • Яку дівчину шукає новий "Холостяк"

Новим головним героєм 14-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" став В'ячеслав Кравцов. Його представили як успішного спортсмена, досвідченого підприємця та турботливого батька. Главред розповість, що відомо про нового "Холостяка".

В’ячеслав Кравцов - біографія та кар’єра

В'ячеслав Кравцов народився в Одесі, де вже з 11 років почав серйозно займатися баскетболом, повідомляє СТБ. У 17-річному віці заради професійного зростання він переїхав до Києва, а в 19 років дебютував у національній збірній України. Його спортивна кар’єра розвивалася стрімко: він виступав за провідні європейські та азіатські клуби й заслужив статус одного з найтитулованіших центрових країни.

відео дня
В'ячеслав Кравцов -
В'ячеслав Кравцов - досягнення / фото: instagram.com, В'ячеслав Кравцов

Головним досягненням баскетболіста стало підкорення американської ліги НБА, де він виступав за "Детройт Пістонс" і "Фенікс Санз". Кравцов понад 10 років захищав кольори національної збірної України, ставши абсолютним рекордсменом за кількістю зіграних матчів, набраних очок і підбирань, а також багаторічним капітаном команди. Серед його нагород - титули чемпіона України та Іспанії. Пізніше Кравцов успішно перетворив спортивний капітал на бізнес, відкривши компанію у сфері морської логістики.

В'ячеслав Кравцов - особисте життя

У 2019 році В’ячеслав одружився з моделлю Еліною Руденко - володаркою титулу першої віце-міс України 2015 року. Їхня романтична історія почалася з листування в соціальних мережах, а перше побачення взимку 2017 року на київському вокзалі виявилося досить незвичайним: спортсмен після травми ходив на милицях, а дівчина сама несла важку валізу. У лютому 2021 року у подружжя народилася донька Мелісса.

В'ячеслав Кравцов із колишньою дружиною
В'ячеслав Кравцов із колишньою дружиною / фото: instagram.com, elina_kravz

Шлюб тривав близько трьох років, після чого пара вирішила розлучитися. Незважаючи на розлучення, Кравцов зберіг тісні стосунки з дитиною і регулярно проводить час із донькою. Холостяк уникає обговорень причин розлучення з колишньою дружиною.

Дочка В'ячеслава Кравцова
Дочка В'ячеслава Кравцова / фото: instagram.com, В'ячеслав Кравцов

Новий "Холостяк" - скандал

Оголошення Кравцова новим "Холостяком" спровокувало хвилю критики в соціальних мережах. Блогерка Нателла Кірс та користувачі мережі звернули увагу, що в офіційній презентації СТБ замовчується його контракт з московським клубом ЦСКА у 2015 році - вже після окупації Криму та початку війни на Донбасі. Крім того, у мережі з’явилися слова самого баскетболіста про те, що спорт нібито перебуває поза політикою.

Влітку 2026 року спортсмен уперше публічно прокоментував цю сторінку своєї біографії в інтерв’ю tribuna.com. Кравцов зізнався, що рішення поїхати до Москви на два з половиною місяці було емоційною помилкою, пов’язаною зі спробою відновити стосунки з колишньою дівчиною. Він також визнав, що тоді недооцінював масштаб російської агресії. Баскетболіст наголосив, що шкодує про скоєне, а його слова були вирвані з контексту російськими ЗМІ.

"Чи була це помилка з мого боку? Так. Чи моя позиція "Яка різниця?" - точно ні, тому що, по-перше, я вже 18 років захищав збірну України, був капітаном, очолював збірну 10 років", - заявив Кравцов.

В'ячеслав Кравцов -
В'ячеслав Кравцов - скандал / фото: instagram.com, В'ячеслав Кравцов

В'ячеслав Кравцов - характер і вподобання

Незважаючи на брутальний спортивний образ, близьке оточення описує Кравцова як спокійну та домашню людину. Колишній партнер по збірній Артем Пустовий зазначав, що В'ячеслав віддає перевагу затишній обстановці та тихим вечорам замість галасливих світських заходів.

Сам баскетболіст зізнається, що саме знімальний процес і участь у реаліті-шоу допомогли йому розкритися з нового боку. У жовтні 2026 року він відкрито заявив, що побачив у собі набагато більше чутливості та творчого потенціалу, ніж припускав раніше.

У майбутній обраниці Кравцов насамперед цінує щирість, хороше виховання та прагнення до саморозвитку. При цьому він підкреслює, що дівчина не зобов’язана захоплюватися баскетболом, а наявність у неї дітей від попередніх стосунків не стане перешкодою для створення сім’ї.

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Про реаліті-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реаліті-шоу про побачення, яке з’явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

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