У Києві розпочався опалювальний сезон: у яких районах поки що не буде тепла

За словами міського голови, опалення запускають у складних умовах на тлі триваючих російських обстрілів.

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У Києві розпочався опалювальний сезон / колаж: "Главред", фото: УНІАН

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На першому етапі до опалення підключать заклади соціальної сфери

Мешканці частини Дніпровського та Дарницького районів поки що залишаться без опалення

У п’ятницю, 16 жовтня, у Києві почали запускати опалення. Насамперед тепло подаватимуть до закладів соціальної сфери, однак у частині Дніпровського та Дарницького районів опалювальний сезон поки що не розпочнеться через пошкодження енергетичного об’єкта. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram.

За словами міського голови, опалення запускають у складних умовах на тлі триваючих російських обстрілів. На першому етапі до опалення підключать лікарні, школи, дитячі садки та інші заклади соціальної сфери.

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При цьому мешканці частини Дніпровського та Дарницького районів поки що залишаться без опалення. Там тривають відновлювальні роботи на енергооб’єкті, який зазнав серйозних пошкоджень.

Кличко уточнив, що підключення закладів соціальної сфери здійснюватиметься за індивідуальними заявками їхніх керівників.

До речі, наприкінці вересня в. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелєєв заявив, що в столиці 82% будинків комунальної власності отримали акти готовності до зими, а також завершено гідравлічні випробування та ремонтні роботи майже на всіх тепломагістралях, писав сайт КМДА.

Тривожний прогноз на опалювальний сезон в Україні

"Главред" писав, що, за словами народного депутата фракції "Слуга народу" Богдана Кіцака, мешканці України потенційно можуть у будь-який момент опинитися в умовах відключення світла та води в осінньо-зимовий період.

Причиною цього стануть удари Росії. Нардеп зазначив, що протягом останніх місяців РФ зосереджує увагу на обстрілах столиці, але невідомо, чи збережеться ця тенденція в зимовий період.

Інфографіка: Главред

Підготовка України до осінньо-зимового періоду - що відомо

Нагадаємо, "Главред" писав, що Росія може активізувати удари по енергетичній інфраструктурі України з початком осінньо-зимового періоду. Серед потенційних цілей ворога - об’єкти газової галузі.

Раніше повідомлялося, що мешканцям Києва цієї зими доведеться жити в квартирах із температурою на рівні 12–15 градусів, оскільки столичні теплоелектроцентралі після ударів РФ не здатні вийти на повну генерацію тепла незалежно від погодних умов.

Раніше стало відомо, що сценарій, за якого взимку можуть виникнути масштабні проблеми з освітленням та опаленням, є досить імовірним. Українцям уже зараз варто готуватися до складного опалювального сезону.

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Про особу: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Професійний боксер, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" та "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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