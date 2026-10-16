"Якщо ти не можеш": Денисенко розкрила причину конфлікту з чоловіком

Наталка Денисенко поділилася пікантною історією зі свого особистого життя.

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Наталка Денисенко - чоловік / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

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Чому посварилися Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко

Як пара вирішила конфлікт

Українська акторка Наталка Денисенко поділилася історією зі свого сімейного життя з новим чоловіком Юрієм Ярошенком. В ефірі програми "Тур зірками" артистка зізналася, що влаштувала коханому публічну сварку.

У стосунках Денисенко діє непорушне правило: квіти мають з’являтися в домі без будь-якого особливого приводу. Коли попередній букет почав в’янути, актриса чекала на свіжий знак уваги, але Юрій кілька днів не поспішав із романтичним жестом. Не бажаючи мовчки приховувати образу, Наталка висловила коханому все, що думає з цього приводу.

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Наталка Денисенко посварилася з чоловіком / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Якщо ти не можеш подарувати величезний букет, принеси мені одну квітку. Але я хочу квітів", - заявила артистка.

Поки актриса висловлювала чоловікові свої претензії, Юрій уже замовив і оплатив розкішний букет, який планував забрати й подарувати їй саме цього дня. У підсумку Денисенко влаштувала коханому сварку буквально за декілька годин до того, як він збирався порадувати її сюрпризом.

Наталка Денисенко - особисте життя / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

На щастя, ситуація не переросла у серйозний скандал - пара з гумором поставилася до конфузу, а сама історія стала кумедним уроком про те, як важливо не робити поспішних висновків.

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Про персону: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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