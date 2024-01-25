На фронті задвохсотили елітного снайпера "Косого": полювання тривало лише 3 хвилини

На полі бою сталась справжня драма. Не обійшлося без "російської ввічливості".

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Окупант отримав по заслугах / Колаж Главреда. Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот відео

Бійці з 14 ОМБР імені князя Романа Великого похвалилися успіхами зі знищення живої сили противника. Серед двохсотих виявився й елітний снайпер "Косий" - його не встигли донести до евакуаційної точки і просто кинули вмирати посеред поля.

На опублікованому в мережі відео видно, як "Косий" намагається ховатися між деревами, але його силует помічають наші бійці. Потім почалося "полювання" та вистеження окупанта, що, за твердженням самих військових, тривало близько 4 хвилин.

Та в один момент наш захисник пустив дрона у снайпера, поранивши противника. Той деякий час просто лежав у кущах, намагаючись прийти до тями, після чого почав кричати про допомогу.

відео дня

"Ранг" Косого підтвердив той факт, що окупанти спершу не хотіли кидати його на полі бою і ще намагалися евакуювати. Але удар дроном, що послідував, переконав товаришів Косого - ті кинули носилки зі снайпером на півдорозі до евакуаційної точки і втекли.

"Дружній" боєприпас зрештою завдвохсотив покинутого окупанта.

ЗСУ знищили елітного снайпера - дивіться відео:

Війна в Україні

Росія скористалася непростою ситуацією із західною допомогою і поперла вперед, тоді як в українських військових почав спостерігатись дефіцит снарядів. Західні аналітики констатували просування загарбників на Авдіївському напрямі.

Крім того, РФ націлена перебити останню дорогу життя до Авдіївки, скидаючи на неї КАБи.

Тим часом ЗСУ різко змінили стратегію війни з Росією та почали потужно бити по тилу окупантів у самій Росії. Серед успіхів - наприклад, завод з переробки нафти, що зупинився під Петербургом. На Заході такий підхід уже називають "революційним" і сподіваються, що російсько-українська війна таким чином вийде "з глухого кута".

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