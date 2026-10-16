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На Волині попередили про загрозу витоку аміаку: що відомо

Анна Ярославська
16 жовтня 2026, 11:03
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Місцева влада не називає підприємство, на якому може статися аварія, але закликає людей бути готовими до евакуації.
Респіратор
Аміак у Маневичах - на підприємстві селища існує загроза аварійного викиду / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Коротко:

  • У Маневичах можлива аварія з викидом аміаку
  • Об'єкт, де виникла загроза, не названо
  • Мешканцям надали інструкції на випадок витоку

У селищі Маневичі Волинської області на одному з підприємств виникла загроза аварійної ситуації, яка може супроводжуватися викидом аміаку. Місцевих мешканців закликали зберігати пильність і бути готовими діяти згідно з правилами хімічної безпеки. Про це повідомив Маневичський селищний голова Олександр Гаврилюк у Facebook.

Про яке саме підприємство йдеться і чи зазнало воно пошкоджень, у зверненні не уточнюється.

відео дня

Волинське видання VSN пов’язує попередження Гаврилюка з нічною атакою на регіон. У ніч на 16 жовтня на область було націлено близько 20 ворожих цілей, пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру, сотні тисяч споживачів залишилися без світла, є постраждалі.

Місцева влада закликає уникати паніки.

"Просимо мешканців зберігати спокій, бути уважними та дотримуватися правил безпеки", - звернувся до мешканців Гаврилюк.

Окремо у зверненні описано, як цей газ впливає на організм людини.

"Аміак - небезпечна хімічна речовина з різким запахом, яка може викликати подразнення очей, органів дихання та отруєння", - наголосив голова селища.

Як діяти у разі витоку токсичного газу

Якщо відбудеться витік, потрібно негайно сховатися в найближчому приміщенні та щільно закрити вікна, двері та вентиляційні отвори. Кондиціонери та системи вентиляції, що подають повітря з вулиці, слід вимкнути.

Безпечніше перебувати на нижніх поверхах будівель, оскільки газоподібний аміак легший за повітря. Органи дихання радять захищати протигазом, а якщо його немає, то вологою тканинною пов’язкою.

Без крайньої необхідності виходити на вулицю не рекомендують. У разі евакуації слід рухатися за визначеним маршрутом і за вказівками рятувальників. Тим, хто залишає зону забруднення самостійно, варто йти перпендикулярно до напрямку вітру.

Особливу увагу влада просить приділити дітям, літнім людям та людям з інвалідністю.

Ознаки отруєння та куди дзвонити

Сигналом небезпеки є різкий запах аміаку, кашель, сльозотеча або утруднене дихання. При таких симптомах слід якомога швидше покинути небезпечну зону, якщо це можна зробити без ризику, і звернутися за медичною допомогою.

Мешканцям радять отримувати актуальну інформацію з офіційних повідомлень Маневичської селищної ради та ДСНС.

Для екстрених викликів працюють номери 101 (ДСНС), 103 (швидка медична допомога) та 112 (єдина система екстреної допомоги).

Удар дронів по Волині

Як писав Главред, близько 20 ворожих ударних безпілотників атакували Волинь у ніч на 16 жовтня. Станом на 08:00 без електропостачання залишалися 370 тисяч абонентів. Енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання споживачам.

У Маневичах удар припав на приватне підприємство. Двоє людей отримали травми, а інформації про долю ще п’ятьох поки що немає.

У Луцьку також постраждало підприємство з іноземними інвестиціями. Люди там не постраждали.

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, в ніч на 16 жовтня країна-агресор Росія атакувала Черкаську область. У Умані внаслідок удару спалахнула пожежа в багатоповерховому будинку, також горіли торгові склади.

Країна-агресор Росія в ніч на 14 жовтня завдала масованого балістичного удару по енергосистемі України: у Києві атаковано всі три міські ТЕЦ, а також об’єкти енергетики в Харкові та області. Під ударом опинилися й критично важливі об’єкти в Київській області, що забезпечують електроенергією столицю та центральні регіони.

Увечері 13 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Перед ударом повітряна тривога не була оголошена завчасно.

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Про особу: Олександр Гаврилюк

Олександр Гаврилюк - голова Маневичської селищної ради.

Закінчив Луцький державний педагогічний інститут ім. Лесі Українки (1990 рік) за спеціальністю "Географія", кваліфікація - вчитель, йдеться на сайті сільради.

Починав професійну кар’єру в сфері освіти - працював вчителем, потім директором шкіл. У 2014–2015 роках очолював відділ освіти Маневичської районної державної адміністрації.

Вперше був обраний головою селищної ради у жовтні 2015 року, балотувався на виборах як безпартійний. Згодом був переобраний на цю посаду.

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