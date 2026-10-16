Росія відкидає перемир’я: в ISW розкрили, чого домагається Кремль

Аналітики вважають, що Москва погодиться на компроміс лише в обмін на капітуляцію України.

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Кремль відкидає мирні пропозиції та звинувачує Україну / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ключові тези:

Кремль заперечує існування енергетичного перемир'я

Лавров заявив, що припинення вогню не буде

Пєсков звинуватив Київ у порушенні мораторію на удари

У Кремлі продовжують наголошувати, що енергетичного перемир’я не було і немає. Таким чином Москва відкидає будь-які змістовні пропозиції щодо припинення вогню. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що напередодні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у відповідь на запитання журналіста про готовність Росії до поступок задля мирних переговорів заявив, що "перемир’я не буде".

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Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков зухвало стверджував, що Україна нібито не дотримувалася мораторію на удари по російських енергетичних об’єктах.

Крім того, він безпідставно звинуватив президента Володимира Зеленського в нібито небажанні брати участь у мирних переговорах.

В ISW наголошують, що не вперше Росія намагається представити Київ стороною, яка перешкоджає ширшим мирним зусиллям США.

Аналітики наголошують, що брехливі заяви з Москви лунають на тлі численних повідомлень про те, що окупанти продовжували атакувати енергетичну інфраструктуру України, тоді як ЗСУ утримувалися від ударів по енергетичних об’єктах РФ протягом 11-14 жовтня.

"Високопосадовці Кремля, зокрема диктатор-президент Росії Володимир Путін, не запропонували жодних поступок у межах мирних переговорів і відкинули численні компромісні пропозиції, висунуті США та Україною. Це свідчить про небажання Кремля йти на компроміс, якщо запропоновані умови не передбачають виконання максималістських вимог Росії - повної капітуляції України", - йдеться у звіті.

Чи можна домогтися енергетичного перемир'я з РФ

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко говорив, що Україна заходить у складну зиму, а перспективи швидкого досягнення домовленостей про припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі залишаються невизначеними.

За його словами, шанс на енергетичне перемир’я ще є, однак для цього потрібна політична воля Кремля.

"Ми, на жаль, заходимо у важку зиму. Як на мене, згаяно основний час на ухвалення рішення про секторальне перемир’я. І те, як розгортається ситуація, точно не свідчить про можливість швидкого досягнення домовленостей щодо припинення ударів по енергетиці", - зазначив експерт.

Енергетичне перемир'я - останні новини

Як повідомляв Главред, 11 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що РФ та Україна вже погодилися на негайне енергетичне перемир’я.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що Росія продовжила атакувати українську енергетичну інфраструктуру після заяви президента США Дональда Трампа про енергетичне перемир’я. Україна утрималася від ударів по енергетичних об’єктах РФ, але Москва не продемонструвала готовності дотримуватися домовленостей.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія відмовляється від можливості перемир’я у війні проти України та відкидає пропозиції президента США Дональда Трампа. Міжнародний тиск на країну-агресора є недостатнім.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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