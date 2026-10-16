Удар дронів по Волині: блекаут в Луцьку, постраждали два підприємства, є поранені

Під удар потрапили цивільна та критична інфраструктура, а в обласному центрі комунальні служби перейшли на резервне живлення.

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Атака РФ на Волинь - 370 тисяч абонентів залишилися без світла вранці / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

Коротко:

Волинь атакували близько 20 ворожих безпілотників

Без електропостачання залишилися 370 тисяч абонентів

У Маневичах двоє травмованих, доля п’ятьох невідома

Близько 20 ворожих ударних безпілотників атакували Волин у ніч на 16 жовтня. Станом на 08:00 без електропостачання залишалися 370 тисяч абонентів. У Маневичах удар припав на приватне підприємство. Двоє людей отримали травми, а інформації про долю ще п’ятьох поки що немає. Про це повідомляє Волинська обласна військова адміністрація.

У регіоні пошкоджено як цивільні об’єкти, так і критичну інфраструктуру. Енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання споживачам.

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В обласній адміністрації окремо звернули увагу на тривалість і характер нападу.

"Дуже складна ніч. Нашу область безперервно атакували реактивні шахеди", - йдеться в повідомленні ОВА.

Луцьк перейшов на резервне електропостачання

Обласний центр після атаки залишився без електропостачання, тому комунальні служби працюють від резервних джерел енергії. У Луцьку також постраждало підприємство з іноземними інвестиціями. Люди там не постраждали, повідомив секретар міськради Андрій Разумовський.

Небезпека зберігається

За оцінкою міської влади, загроза для мешканців із настанням ранку не минула.

"Перебувайте в безпечних місцях, ховайтеся в укриттях під час повітряної тривоги та стежте за офіційними повідомленнями", - закликав Разумовський.

Чиновник також попросив лучан протягом дня не ігнорувати сигнали тривоги та триматися подалі від торгових центрів і людних місць. Подробиці наслідків атаки він пообіцяв оприлюднити пізніше.

​Виробництво електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред ​

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, у ніч на 16 жовтня країна-агресор Росія атакувала Черкаську область. В Умані внаслідок удару спалахнула пожежа в багатоповерховому будинку, також горіли торгові склади.

Минулої ночі на Тернопільщині російські дрони практично повністю знищили іноземне підприємство, яке працювало понад 10 років. Підприємство було одним із головних роботодавців і платників податків у громаді. Під час нічної атаки ніхто не постраждав - людей вчасно евакуювали.

В Одеській області внаслідок російських обстрілів постраждали 4 людини, повідомили в ДСНС. Пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Також горіло підприємство з виробництва побутової продукції. Вранці внаслідок чергової атаки було пошкоджено 7 приватних житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Окупанти обстріляли приватний житловий сектор Києва ввечері 15 жовтня, повідомили в ДСНС. Загорілася господарська нежитлова будівля та приватний житловий будинок у Шевченківському районі. Пожежники ліквідували пожежу на загальній площі 190 кв. м. У ніч на 16 жовтня чергова атака спричинила пожежу в Соломенському районі: горіла господарська будівля. Інформації про жертви чи постраждалих не надходило.

РФ планує за місяць позбавити Київ, Харків та Одесу світла, тепла та води - NYT

Росія розраховує цієї зими завдати Україні масштабної шкоди та домогтися капітуляції країни, зруйнувавши її енергетичну інфраструктуру. Згідно з перехопленим російським планом ударів, на який посилається The New York Times, Москва має намір спробувати повністю позбавити Київ, Харків та Одесу електроенергії, опалення та водопостачання.

За оцінками російських військових, для реалізації цього задуму може вистачити близько 70 балістичних ракет, 720 безпілотників дальнього радіусу дії та 150 керованих авіабомб (КАБ).

Українські чиновники та аналітики, з якими поспілкувалися журналісти, визнали, що зараз у Росії може бути більше шансів досягти таких результатів, ніж у будь-який інший період з початку повномасштабного вторгнення.

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Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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