Танки кидають на штурм: РФ проривається на півдні, ситуація різко загострилася

На Запорізькому напрямку росіяни активно використовують танки та броньовану техніку.

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Ворог атакує біля Роботиного / Колаж: Главред, Фото: deepstatemap.live, mil.ru

На Запорізькому напрямку у окупантів РФ є перевага в артилерії та авіації, розповів представник Легіону Свободи Костянтин Денисов.

Ворог постійно накриває вогнем всю лінію фронту, використовуючи бронетехніку для підтримки своїх штурмових груп, розповів він в ефірі Еспресо.

"На Запорізькому напрямку окупанти намагаються використовувати тактику авдіївських подій. Заходять, намагаються зачепитися малими піхотними групами за якусь будівлю, обладнати вогневу точку", - каже український захисник.

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При цьому на Запорізькому напрямку росіяни активно використовують танки і броньовану техніку, пояснив він.

"Танки та інша броньована техніка використовується загарбниками для продавлювання і видавлювання наших хлопців із займаних позицій. Ворожа артилерія б'є постійно. Працює все: від мінометів, радянських танків, які вони використовують як артилерійські установки, до РСЗВ Град - вона працює безперестанку", — сказав Денисов.

Подробиці боїв на півдні

У свою чергу депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков в комментрії 24 Каналу уточнив, що зараз ключове загострення в районі Роботиного, де ворог намагається невеликими групами проривати лінію фронту.

"Втім, якщо проаналізувати за попередніми тижнями, ми вже можемо статистично фіксувати, що кількість обстрілів зменшується. Як і зменшується кількість спроб росіян відбити населений пункт Роботине або рухатися в напрямку Оріхова", – зазначив він.

Завдяки діям Збройних сил України ситуація залишається контрольованою і ворог не зміг захопити жодного метра територій у цьому напрямку.

"Однак вони намагаються створювати все ж напругу в прифронтових територіях і від цього зазвичай гине і отримує поранення цивільне населення. Що стосується саме цивільного населення на тимчасово окупованих територіях, ми знаємо, що зараз відбуваються так звані псевдовибори, і ось росіяни дуже тиснуть", – додав Ашурбеков.

Що відомо про село Роботине? Роботине - село в Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області України. Воно розташоване за 20 км від міста Токмак. Від початку березня 2022 року російські окупанти захопили населений пункт. У серпні 2023 року українські військові деокупували село під час контрнаступу. Запеклі бої за село тривають. Про це повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Раніше повідомлялося, що війська РФ намагаються відбити у ЗСУ Роботине. Окупаційні війська агресора Росії намагаються відбити у Сил оборони України населений пункт, який був звільнений в ході літнього контрнаступу.

Нагадаємо, 18 лютого війська РФ пішли в наступ, але ЗСУ влаштували їм розгром. Ворог в ході бою застосував 30 одиниць військової техніки і піхоти, але після удару з боку армії України змушений був повернутися на колишні позиції.

На наступну добу бійці ЗСУ зірвали ще один наступ РФ на запорізькому напрямку. Ворог отримав рішучу відсіч. Знищено військову техніку, ліквідовано піхоту російської армії.

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