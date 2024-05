Росіяни просуваються у двох областях: аналітики розкрили, що відбувається на фронті

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська окупаційна армія не полишає спроб захопити території в Донецькій та Запорізькій області. Ворог продовжує штурмувати Часів Яр.

У звіті ISW йдеться, що 7 травня російські окупанти здійснили наземні атаки поблизу Богданівки, Нового мікрорайону, біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Водночас ворог нещодавно просунувся на північний захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 травня, показують, що РФ має успіхи вздовж залізничної лінії на захід від Очеретиного (на північний захід від Авдіївки).

Натомість пропагандисти стверджували, що окупанти також просувалися на північний захід від Авдіївки та на південний захід від Очеретиного і до південної околиці населеного пункту. Інший російський мілблогер каже, що РФ просунулася на 1,5 км углиб до бурелому вздовж лінії Новобахмутівка-Бердичі. Однак ISW не знайшов підтвердження цих російських заяв.

Крім цього, окупанти нещодавно підтвердили наступ у Запорізькій області. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 травня, показують, що ворог просунувся вулицею Скидною до нових позицій у південно-східному Роботиному. Один мілблогер стверджував, що російські війська також мають успіхи в північно-західній частині Роботине, хоча ISW ще не спостерігав візуального підтвердження того, що російські війська діють у цьому районі.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.