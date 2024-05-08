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Росіяни просуваються у двох областях: аналітики розкрили, що відбувається на фронті

Юлія Закрепа
8 травня 2024, 08:39оновлено 8 травня, 09:35
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Російська окупаційна армія нещодавно просунулась на північний захід від Авдіївки.
Росіяни просуваються у двох областях: аналітики розкрили, що відбувається на фронті
Ситуація на фронті загострюється / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, УНІАН

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська окупаційна армія не полишає спроб захопити території в Донецькій та Запорізькій області. Ворог продовжує штурмувати Часів Яр.

У звіті ISW йдеться, що 7 травня російські окупанти здійснили наземні атаки поблизу Богданівки, Нового мікрорайону, біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Водночас ворог нещодавно просунувся на північний захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 травня, показують, що РФ має успіхи вздовж залізничної лінії на захід від Очеретиного (на північний захід від Авдіївки).

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Натомість пропагандисти стверджували, що окупанти також просувалися на північний захід від Авдіївки та на південний захід від Очеретиного і до південної околиці населеного пункту. Інший російський мілблогер каже, що РФ просунулася на 1,5 км углиб до бурелому вздовж лінії Новобахмутівка-Бердичі. Однак ISW не знайшов підтвердження цих російських заяв.

Крім цього, окупанти нещодавно підтвердили наступ у Запорізькій області. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 травня, показують, що ворог просунувся вулицею Скидною до нових позицій у південно-східному Роботиному. Один мілблогер стверджував, що російські війська також мають успіхи в північно-західній частині Роботине, хоча ISW ще не спостерігав візуального підтвердження того, що російські війська діють у цьому районі.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті: останні новини

Нагадаємо, що в ЗСУ розповіли про успіх на одному з напрямків та спросували інформацію роспропагандистів про просування в районі Часового Яру та зазначили, що ситуація залишається під контролем Сил оборони. Окупанти активно намагаються захопити стратегічно важливі висоти.

Ворог атакував ЗСУ у Кринках та намагається захопити острів Нестрига. Російські окупанти тричі спробували штурмувати позиції українських оборонців, під час чого втратили чотири танки. Також досить складною є ситуація в Роботиному. Загарбники атакують авіабомбами.

У ЗСУ розповіли про зміну ситуації на фронті. На сході російські окупанти знизили активність і призупинили свій наступ, заявив офіцер 59-ї ОМПБр ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках наступ противника призупинено.

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війна в Україні ЗСУ Запорізька область Часів Яр
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