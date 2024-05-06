Ворог атакував ЗСУ у Кринках та намагається захопити острів Нестрига

Росіяни спробували штурмувати позиції українських оборонців, однак під час штурму втратили чотири танки.

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Окупанти намагаються захопити острів Нестрига / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 35 окрема бригада морської піхоти

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук заявив, що російські окупанти безперервно намагаються захопити острів Нестрига, який українські захисники нещодавно повернули під контроль України.

Плетенчук в ефірі телемарафону "Єдині новини", ворог намагається посилювати тиск в районі Старомайорського. Там окупанти тричі спробували штурмувати позиції українських оборонців, під час чого втратили чотири танки. Також досить складною є ситуація в Роботиному.

"Ворог двічі атакував Кринки та знову намагався захопити острів Нестрига", - сказав Плетенчук. відео дня

Він додав, що з початку цієї доби продовжилися штурми на Кринки та острови і зауважив, що сьогодні зранку росіяни скинули вже 6 КАБів.Суттєвих змін у характері дій ворога не виявлено, так само як і ознак створення наступальних угруповань.

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Нагадаємо, що ЗСУ повернули острів Нестрига під свій контроль. Збройні сили України звільнили острів Нестрига, розташований у дельті Дніпра на території Білозерського району Херсонської області. Це важливе просування ЗСУ із тактичної перспективи.

Окупанти двічі за ранок штурмували острів Нестрига. Українські військові пояснили його важливість. Острів Нестрига розташований у районі населеного пункту Велетенське і Кізоміс, недалеко від ворожих військ.

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