УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Вибили окупантів і пішли вперед: в ЗСУ розповіли про успіх на одному з напрямків

Юрій Берендій
7 травня 2024, 21:56
764
В ЗСУ спросували інформацію роспропагандистів про просування в районі Часового Яру та зазначили, що ситуація залишається під контролем Сил оборони.
Вибили окупантів і пішли вперед: в ЗСУ розповіли про успіх на одному з напрямків
У Сил оборони є певні успіхи на одному з напрямків фронту / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 31 окрема механізована бригада

Сили оборони України змогли покращити тактичне положення та мають певні успіхи в районі Серебрянського лісництва на Лиманському напрямку. Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив речний оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин.

"Можу підтвердити частково, що на Лиманському напрямку у нас є певні успіхи Сил оборони в районі Серебрянського лісництва, дещо вдалось покращити тактичні положення", - сказав він.

Волошин підкреслив, що ситуація навколо Часового Яру залишається під контролем Сил оборони. Ситуація на цьому напрямку є незмінною станом на початок тижня, активні бойові дії тривають цілодобово. Російська пропаганда час від часу розповсюджує інформацію про задід російських окупаційних військ до міста, але жодних територіальних перемог ворог не здобув за останні дні.

відео дня

"Ворожої російської армії у місті немає. Противник все ж таки докладає зусиль і продовжує знищувати Часів Яр та навколишні населені пункти авіацією та артилерією", – додає Волошин.

За його словами, окупанти активно намагаються захопити стратегічно важливі висоти, на яких розташований Часів Яр, для подальшої атаки на Костянтинівку, Дружківку, Слов’янськ та Краматорськ. Волошин також зауважив, що російські війська не звертають уваги на втрати серед свого особового складу та техніки, намагаючись використовувати для штурмів як мобілізованих осіб, так і колишніх в'язнів, але техніку вони дбайливо зберігають.

"Окупанти рвуться до магістралі Покровськ — Костянтинівка. Противник може її обстрілювати. Є певна небезпечність, але зараз небезпечно на всій східній Україні, бо там все прострілюється ворогом і артилерією, і мінометами, і авіацією", – наголосив спікер ОСУВ Хортиця.

Часів Яр

Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади.

Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях.

Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Наступ РФ на Сході - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за словами речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина Збройні сили не страждають від браку снарядів, але російські окупанти все ще переважають у боєздатності і чисельності. Він підкреслив, що ЗСУ використовують кожен снаряд дуже обережно.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко відзначив, що російські війська, не досягнувши значного прогресу на передовій до 7 травня - дня інавгурації Путіна, ризикнули на Часо-Ярівському напрямку. Ситуація на цьому напрямку стала складнішою.

Заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич підкреслив, що у районі Часового Яру ситуація дуже напружена, але залишається під контролем ЗСУ. Останні дні не призвели до територіальних успіхів для ворога, і ЗСУ утримують місто.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні
Реклама

Головне за день

"Цей час визначає весь рік": Зеленський анонсував важливі новини на найближчі тижні

"Цей час визначає весь рік": Зеленський анонсував важливі новини на найближчі тижні

23:03 Україна
Як виступила Україна на Євробаченні-2024: оплески з першої секунди

Як виступила Україна на Євробаченні-2024: оплески з першої секунди

22:50 Stars
"Це аморально": в США зробили жорстку заяву через план замаху на Зеленського

"Це аморально": в США зробили жорстку заяву через план замаху на Зеленського

22:33 Україна
Всі головні новини

Популярне

Хто буде за стареньким доглядати : Тоня Матвієнко здивувала фанатів звісткою про батька 110523

"Хто буде за стареньким доглядати": Тоня Матвієнко здивувала фанатів звісткою про батька

Зі стріляниною та бойкотом дипломатів: у Москві провели інавгурацію Путіна 73066

Зі стріляниною та бойкотом дипломатів: у Москві провели "інавгурацію" Путіна

Молодик у травні 2024: Скорпіонам - сумніви, Терезам - виконання бажань, Овнам - новини 34247

Молодик у травні 2024: Скорпіонам - сумніви, Терезам - виконання бажань, Овнам - новини

РФ несподівано зупинила штурм: у ЗСУ розповіли про зміну ситуації на фронті 17508

РФ несподівано зупинила штурм: у ЗСУ розповіли про зміну ситуації на фронті

Останні новини

23:23

No rules на Євробаченні 2024: Фінляндія здивувала номером без трусів

23:22

Моторошно кричала: співачка з Ірландії шокувала своєю поведінкою на сцені ЄвробаченняВідео

23:03

"Цей час визначає весь рік": Зеленський анонсував важливі новини на найближчі тижні

22:50

Як виступила Україна на Євробаченні-2024: оплески з першої секунди

22:37

У відповідь на спекуляції: король Чарльз "зрікся" принца Гаррі, який приїхав до Великої Британії

Після інавгурації Путін нічого не змінюватиме і продовжить війну в Україні - ОгризкоПісля інавгурації Путін нічого не змінюватиме і продовжить війну в Україні - Огризко
22:33

"Це аморально": в США зробили жорстку заяву через план замаху на Зеленського

22:08

Треба знайти "неправильне" авто за 5 секунд: оптична ілюзія на уважність

22:00

Євробачення-2024 перший півфінал: де дивитися виступ України - онлайн-трансляціяВідео

21:58

"Шайтани у зборі": артисти-путіністи приповзли до диктатора Путіна поклонятися

Реклама
21:56

Вибили окупантів і пішли вперед: в ЗСУ розповіли про успіх на одному з напрямків

21:39

"Одні гинуть, в інших все нормально": Євлаш розповів, коли закінчиться війна

21:09

Важливий нюанс: чим відрізняється майонез від салатного соусу - знають не всі

21:07

Снарядного "голоду" у ЗСУ вже немає, однак Росія досі переважає зброєю

20:47

Як швидко розморозити фарш: поради, які точно допоможуть господиням

20:39

Світла середа: що не можна робити 8 травня, щоб не накликати неприємності

20:36

"Винні Путін і росіяни": в Кропивницькому жінка випала з каруселі і загинула

20:32

З "військкомату" - на фронт: нардеп розповів, як карають працівників ТЦК

19:46

Удари по Криму: у ГУР визнали нові способи ураження російських суден

19:45

Уряд РФ пішов у відставку: дипломат розповів, хто буде "новим" прем'єр-міністром

19:43

Молодий український репер заговорив про роман з Іриною Горовою

Реклама
19:34

В Україну йде серйозне похолодання: де найближчим часом впаде температура

19:25

Путін готовий до мініоперації проти НАТО: у контррозвідці Польщі розкрили плани РФ

19:23

Заява 1+1 media щодо інтернет-кампаній проти ведучої Наталії Мосейчук, які мають ознаки замовності

19:18

Наливка з полуниці без горілки: як зробити так, щоб у роті розлилася солодкість від напою

19:10

Керченський міст знищувати вже "неактуально"Погляд

18:35

Росія атакує вночі: у ЗСУ розкрили підготовку РФ до масованого удару по Україні

18:34

Сергій Стерненко. РФ погрожує Британії і готує ядерні навчанняВідеоблоги

18:25

Не Кримський міст: у Зеленського назвали новий пріоритет для ударів ЗСУ

18:23

Половина вибухнула в повітрі: РФ запускає несправні ракети від КНДР по Україні

18:18

Продюсер-путініст "Землян" відмовився платити за "підбиті" танки Abrams

17:36

Пішли ва-банк: "ударний кулак" РФ на Часів Яр буде готовий уже до кінця тижня - Коваленко

17:28

Штраф до 30 тисяч євро та рік в'язниці: чому у Франції не можна спати в машині

17:06

Відома українська співачка розповіла про тюремне ув'язнення

16:51

Був одним з наймолодших захисників "Азовсталі": на війні загинув Назарій Гринцевич

16:48

Росіян відкинули на сході: у РФ колосальні втрати, названо напрямок

16:44

Син невиліковно хворий: відомий український комік поділився своєю історією

16:27

"Спортсмен - воїн": Кабаєва після інавгурації Путіна видала кровожерливу маячню про Олімпіаду

16:20

Задіяні "Іскандери" та авіація: Білорусь оголосила про проведення ядерних навчань

16:00

Експерт сказала, який TikTok-тренд має неймовірний вплив на волосся: мало хто про це знає

15:56

Мені б дуже хотілося: Стівен Кінг розповів, що Зеленському потрібно зробити з Путіним

Реклама
15:40

Путін готує відставку Шойгу: дипломат розповів, хто замінить міністра оборони РФ

15:40

Допоможе і від мурах: як приготувати розчин від попелиці в домашніх умовах

15:36

Прослуховується iPhone: експерти розповіли, як розпізнати шпигунське ПЗ на телефоні

15:36

Що може зламатися в газовій колонці: як уберегти найважливішу для кухні річ

15:33

Alyona Alyona зухвало відповіла на хейт після падіння на сцені Євробачення-2024Відео

15:20

"Є раби та царі": Огризко оцінив шанси на зміну влади в Росії

14:56

Зі стріляниною та бойкотом дипломатів: у Москві провели "інавгурацію" Путіна

14:39

Меладзе вийшов на сцену з коханою жінкою

13:59

Що буде, якщо не промивати пупок: як уникнути проблем із тілом

13:56

Зеленського, Буданова і Малюка намагалися вбити: СБУ викрила мережу змовниківФото

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиції
Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиМодні помилкиНовини модиФарбування волоссяПоради від Андре Тана
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти