Вибили окупантів і пішли вперед: в ЗСУ розповіли про успіх на одному з напрямків

В ЗСУ спросували інформацію роспропагандистів про просування в районі Часового Яру та зазначили, що ситуація залишається під контролем Сил оборони.

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У Сил оборони є певні успіхи на одному з напрямків фронту / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 31 окрема механізована бригада

Сили оборони України змогли покращити тактичне положення та мають певні успіхи в районі Серебрянського лісництва на Лиманському напрямку. Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив речний оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин.

"Можу підтвердити частково, що на Лиманському напрямку у нас є певні успіхи Сил оборони в районі Серебрянського лісництва, дещо вдалось покращити тактичні положення", - сказав він.

Волошин підкреслив, що ситуація навколо Часового Яру залишається під контролем Сил оборони. Ситуація на цьому напрямку є незмінною станом на початок тижня, активні бойові дії тривають цілодобово. Російська пропаганда час від часу розповсюджує інформацію про задід російських окупаційних військ до міста, але жодних територіальних перемог ворог не здобув за останні дні.

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"Ворожої російської армії у місті немає. Противник все ж таки докладає зусиль і продовжує знищувати Часів Яр та навколишні населені пункти авіацією та артилерією", – додає Волошин.

За його словами, окупанти активно намагаються захопити стратегічно важливі висоти, на яких розташований Часів Яр, для подальшої атаки на Костянтинівку, Дружківку, Слов’янськ та Краматорськ. Волошин також зауважив, що російські війська не звертають уваги на втрати серед свого особового складу та техніки, намагаючись використовувати для штурмів як мобілізованих осіб, так і колишніх в'язнів, але техніку вони дбайливо зберігають.

"Окупанти рвуться до магістралі Покровськ — Костянтинівка. Противник може її обстрілювати. Є певна небезпечність, але зараз небезпечно на всій східній Україні, бо там все прострілюється ворогом і артилерією, і мінометами, і авіацією", – наголосив спікер ОСУВ Хортиця.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Наступ РФ на Сході - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за словами речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина Збройні сили не страждають від браку снарядів, але російські окупанти все ще переважають у боєздатності і чисельності. Він підкреслив, що ЗСУ використовують кожен снаряд дуже обережно.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко відзначив, що російські війська, не досягнувши значного прогресу на передовій до 7 травня - дня інавгурації Путіна, ризикнули на Часо-Ярівському напрямку. Ситуація на цьому напрямку стала складнішою.

Заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич підкреслив, що у районі Часового Яру ситуація дуже напружена, але залишається під контролем ЗСУ. Останні дні не призвели до територіальних успіхів для ворога, і ЗСУ утримують місто.

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