Росіяни прорвались вперед на Харківщині: в ISW розповіли про зміни на лінії фронту

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що росіяни просунулися у Вовчанську, "однак їх успіхи" незначні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 18 червня, ЗС РФ дещо просунулися до території Агрегатного заводу. Один із російських військкорів заявив, що лінія фронту у Вовчанську нібито нечітка, адже українські та російські війська можуть утримувати позиції "на відстані кількох метрів", йдеться у звіті ISW.

В ISW також вважають, що ворог може здійснювати часткову передислокацію військ з Херсонського та Донецького напрямків на Харківський.

Водночас російські окупанти продовжують атакувати керованими авіаційними бомбами та некерованими ракетами як прикордоння Харківщини, так і населені пункти, що трохи далі від цієї зони.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.