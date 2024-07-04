Росіяни прорвались вперед на Харківщині: в ISW розповіли про зміни на лінії фронту

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що росіяни просунулися у Вовчанську, "однак їх успіхи" незначні.
Згідно з геолокаційними кадрами від 18 червня, ЗС РФ дещо просунулися до території Агрегатного заводу. Один із російських військкорів заявив, що лінія фронту у Вовчанську нібито нечітка, адже українські та російські війська можуть утримувати позиції "на відстані кількох метрів", йдеться у звіті ISW.
В ISW також вважають, що ворог може здійснювати часткову передислокацію військ з Херсонського та Донецького напрямків на Харківський.
Водночас російські окупанти продовжують атакувати керованими авіаційними бомбами та некерованими ракетами як прикордоння Харківщини, так і населені пункти, що трохи далі від цієї зони.
Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.
Ситуація на Харківщині: що відомо
Нагадаємо, що 30 тисяч окупантів загрузли у Вовчанську. Наступ військ країни-агресорки Росії на Харківську область міг мати на меті захопити широку смугу території, щоб наблизити важку артилерію до міста. Відомо, що українські захисники розгромили елітну російську повітряно-десантну бригаду в місті.
Аналітики ISW розповіли, що відбувається у Вовчанську. Сили оборони контролюють усі підступи до Агрегатного заводу в центрі міста й оточили підрозділи 83-ї окремої десантно-штурмової бригади. Російські війська нещодавно просунулися в центр Вовчанська.
Стали відомі деталі знищення елітної бригади окупантів у Вовчанську. Українські офіційні особи нещодавно повідомили, що російські війська намагалися вивести частини 83-ї повітряно-десантної (ВДВ) бригади, які стали небоєздатними після значних втрат на Харківському напрямку.
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