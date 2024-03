Росіяни продають українських полонених на 'чорному ринку': в ISW розкрили схеми

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські військові продають українських військовополонених на "чорному ринку" чеченським воєнізованим угрупованням, які надалі проводять власні обміни полоненими з Україною.

ISW посилається на інформацію британського видання The Times, за якою український речник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко повідомив, що чеченські парамілітарні групи купують українських військовополонених у інших російських військових частин на "чорному ринку" для подальшої торгівлі. Пізніше вони використовують українських полонених для обміну на чеченських, яких утримують Збройні сили.

Газета The Times заявила, що ці підрозділи, ймовірно, звертаються до "чорного ринку", оскільки чеченці наразі виконують переважно поліцейські або логістичні функції в тилових районах України, де менше можливостей захопити військовополонених ЗСУ й обміняти їх на чеченських.

Видання зазначає, що, хоча в Женевській конвенції відсутні статті, які прямо забороняють торгівлю військовополоненими, ця практика, ймовірно, порушує положення про те, що "жодна спеціальна угода не повинна негативно впливати на становище військовополонених".

Нагадаємо, що 2 грудня 2023 року майже 100 військових звільнили з полону. Президент України Володимир Зеленський розкрив новий формат обміну. Він зауважив, що часто такі обміни відбуваються не публічно, а іноді безпосередньо на полі бою.

3 січня 2024 року з російського полону повернулися 230 українських військових. В Україну повернулися захисники Маріуполя, острова Зміїний, бійці з Азовсталі, прикордонники та інші. Це найбільший обмін військовополоненими від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

8 лютого Україна повернула з полону ще 100 військовополонених. Володимир Зеленський повідомив, що із російського полону повернулись бійці Нацгвардії, прикордонники та ЗСУ. Більшість із них - захисники Маріуполя.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.