'Найближчим часом': у ГУР анонсували новий обмін полоненими з РФ

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, що перемовини щодо організації обміну полоненими з РФ тривають попри падіння Іл-76 у Білгородській області.
"Робочі групи продовжують спілкуватися, і перемовники комунікують. Це дає підстави вважати, що найближчим часом ми все ж таки будемо мати нові результати", - заявив він для "Радіо Свобода".
За його словами, ситуація з Іл-76 негативно вплинула на обмінний процес, проте Україна зацікавлена в розслідуванні інциденту з одного боку й продовженні перемовин щодо обміну - з іншого.
"Звичайно, позитивно ситуація з Іл-76 не може вплинути. Йдеться про одразу категоричну позицію держави-агресора. Вона була одразу оприлюднена, пропагандисти відпрацювали по методичках. Україна зацікавлена в тому, щоб з’ясувати оперативні обставини й паралельно продовжувати процес повернення додому наших захисників, захисниць, а також цивільних, які знаходяться здебільшого в украй важких умовах", - резюмував Юсов.
Нагадаємо, що 3 січня 2024 року в Україну з російського полону повернулися 230 українських військових. Це найбільший обмін військовополоненими від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Серед них захисники Маріуполя, острова Зміїний, бійці з Азовсталі, прикордонники та інші.
Президент Володимир Зеленський розкрив новий формат обміну полонених. За словами президента, кілька тисяч українських військовослужбовців знаходяться в російському полоні. Часто обміни відбуваються не публічно, а іноді безпосередньо на полі бою.
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