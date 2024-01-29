'Найближчим часом': у ГУР анонсували новий обмін полоненими з РФ

Ситуація з Іл-76 негативно вплинула на обмінний процес, проте Україна зацікавлена в розслідуванні інциденту, вважають в ГУР.

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Коли буде новий обмін полоненими / колаж: Главред, фото: УНІАН, СБУ

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, що перемовини щодо організації обміну полоненими з РФ тривають попри падіння Іл-76 у Білгородській області.

"Робочі групи продовжують спілкуватися, і перемовники комунікують. Це дає підстави вважати, що найближчим часом ми все ж таки будемо мати нові результати", - заявив він для "Радіо Свобода".

За його словами, ситуація з Іл-76 негативно вплинула на обмінний процес, проте Україна зацікавлена в розслідуванні інциденту з одного боку й продовженні перемовин щодо обміну - з іншого.

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"Звичайно, позитивно ситуація з Іл-76 не може вплинути. Йдеться про одразу категоричну позицію держави-агресора. Вона була одразу оприлюднена, пропагандисти відпрацювали по методичках. Україна зацікавлена в тому, щоб з’ясувати оперативні обставини й паралельно продовжувати процес повернення додому наших захисників, захисниць, а також цивільних, які знаходяться здебільшого в украй важких умовах", - резюмував Юсов.

Нагадаємо, що 3 січня 2024 року в Україну з російського полону повернулися 230 українських військових. Це найбільший обмін військовополоненими від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Серед них захисники Маріуполя, острова Зміїний, бійці з Азовсталі, прикордонники та інші.

Президент Володимир Зеленський розкрив новий формат обміну полонених. За словами президента, кілька тисяч українських військовослужбовців знаходяться в російському полоні. Часто обміни відбуваються не публічно, а іноді безпосередньо на полі бою.

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