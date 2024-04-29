УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Удар по набережній Одеси і вибухи у Харкові: якою зброєю атакувала Росія

Яна Ставська
29 квітня 2024, 22:21
Зеленський вкотре закликав партнерів прискоритися з поставками Україні ЗРК від російських ракет.
одесса, ракетный удар
РФ атакувала цивільні обʼєкти в Одесі та Харкові / Колаж Главреда. Фото: ДСНС

Російські окупанти у понеділок ввечері, 29 квітня, атакували Харків керованими авіабомбами (КАБ) і застосували по набережній Одеси боєприпаси для знищення живої сили, ідеться у заявах речника Сил оборони Півдня Дмитра Плетенчука та президента Володимира Зеленського.

Удар по Харкову 29 квітня - деталі

Згідно з останньою інформацією місцевої влади, унаслідок удару по Київському району міста поранення отримав 42-річний цивільний чоловік. Його госпіталізували з вибуховою травмою та уламковими пораненнями до медичного закладу. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Вибухи в Одесі - дані про постраждалих

За останніми даними, в Одесі вже 32 постраждалих осіб. Серед них - вагітна жінка та дві дитини. 4-річна дівчинка перебуває у дуже тяжкому стані. Російська ракета вбила 4 людей та собаку. В ОВА повідомили, що ще одна людина померла внаслідок інсульту, який спровокувала атака.

відео дня

  • Ракетний удар по Одесі 29 квітня
    Ракетний удар по Одесі 29 квітня фото: Telegram
  • Ракетний удар по Одесі 29 квітня
    Ракетний удар по Одесі 29 квітня фото: скріншот із відео
  • Ракетний удар по Одесі 29 квітня
    Ракетний удар по Одесі 29 квітня фото: Telegram
  • Ракетний удар по Одесі 29 квітня
    Ракетний удар по Одесі 29 квітня фото: Telegram
  • Ракетний удар по Одесі 29 квітня
    Ракетний удар по Одесі 29 квітня фото: Telegram
  • Ракетний удар по Одесі 29 квітня
    Ракетний удар по Одесі 29 квітня фото: Telegram
  • Ракетний удар по Одесі 29 квітня
    Ракетний удар по Одесі 29 квітня фото: Telegram
  • Ракетний удар по Одесі 29 квітня
    Ракетний удар по Одесі 29 квітня фото: Telegram
  • Ракетний удар по Одесі 29 квітня
    Ракетний удар по Одесі 29 квітня фото: Суспільне
  • Ракетний удар по Одесі 29 квітня
    Ракетний удар по Одесі 29 квітня фото: Суспільне
  • Ракетний удар по Одесі 29 квітня
    Ракетний удар по Одесі 29 квітня фото: ДСНС
  • Ракетний удар по Одесі 29 квітня
    Ракетний удар по Одесі 29 квітня фото: ДСНС
  • Ракетний удар по Одесі 29 квітня
    Ракетний удар по Одесі 29 квітня фото: ДСНС
  • Ракетний удар по Одесі 29 квітня
    Ракетний удар по Одесі 29 квітня фото: ДСНС
  • Ракетний удар по Одесі 29 квітня
    Ракетний удар по Одесі 29 квітня фото: ДСНС
  • Ракетний удар по Одесі 29 квітня
    Ракетний удар по Одесі 29 квітня фото: ДСНС
  • Ракетний удар по Одесі 29 квітня
    Ракетний удар по Одесі 29 квітня фото: ДСНС
  • Ракетний удар по Одесі 29 квітня
    Ракетний удар по Одесі 29 квітня фото: ДСНС

Також серед постраждалих є екснардеп часів Януковича Сергій Ківалов. Одеські пабліки писали про нібито загибель його друга, проректора "Одеської академії" Бориса Васильєва. У заклад було влучання російської ракети.

Чим атакувала Росія Одесу і Харків - що кажуть у ЗСУ

За словами спікера Сил оборони Півдня Дмитра Плетенчука, РФ вдарила по набережній Одеси боєприпасами для знищення живої сили.

"Це черговий удар по цивільній інфраструктурі, удар ракетним озброєнням. По отворах стінки можна зробити попередній висновок, що використовувалися боєприпаси для знищення живої сили. Це черговий цинічний удар по набережній нашого міста, який спрямований лише на те, щоби тероризувати населення України", - підсумував представник ЗСУ.

Зеленський зауважив, що по Харкову стався приліт КАБами.

"Щойно були доповіді по ситуації в Одесі після російського ракетного удару та по Харкову - після удару керованими авіабомбами. На жаль, в Одесі є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Багато поранених. Усім надається зараз допомога. Місцеві служби відреагували миттєво", - наголосив глава держави у вечірньому зверненні.

Зеленський знову закликав Захід зосередитися на поставках українським містам ЗРК Patriot та 155 мм снарядів для українського війська на передовій.

Удар по набережній Одеси і вибухи у Харкові: якою зброєю атакувала Росія
КАБ - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Удари Росії по Україні - вибухи сьогодні

У понеділок РФ вчергове атакувала Харків авіабомбами. Окупанти вдарили по житлових будинках. У місті частково пошкоджена багатоповерхівка.

Ввечері, 29 квітня, російські окупанти атакували Одесу ракетами. За попередньою інформацією, внаслідок атаки поранено вісім осіб. Пізніше стало відомо про те, що кількість постраждалих збільшилася до 17 осіб.

З-поміж іншого, стався приліт по будинку колишнього регіонала Сергія Ківалова. Самого екснардепа госпіталізували в міську клінічну лікарню №10 з венозною кровотечею.

Попередню масовану атаку на України ворог здійснив 27 квітня. Тоді крилаті, балістичні ракети та ракети типу "Кинджал" ворог спрямував на об'єкти критичної інфраструктури у кількох областях.

Як писав Главред, у четвер, 25 квітня, росіяни вдарили по обʼєктах Укрзалізниці у трьох областях. У компанії заявили про здійснення Росією масованого удару. РФ атакувала залізниці у Харківській, Черкаській та Донецькій областях.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Одеса новини Харкова Одеська область Харківська область новини Одеси вибух ракетний удар
Реклама

Головне за день

"Людей потрібно повернути": Зеленський порушив на Ставці питання про полонених

"Людей потрібно повернути": Зеленський порушив на Ставці питання про полонених

23:35 Україна
ЗСУ відступають на фронті, ситуація ускладнюється через повільну допомогу - NYT

ЗСУ відступають на фронті, ситуація ускладнюється через повільну допомогу - NYT

23:02 Україна
Удар по набережній Одеси і вибухи у Харкові: якою зброєю атакувала Росія

Удар по набережній Одеси і вибухи у Харкові: якою зброєю атакувала Росія

22:21 Україна
Всі головні новини

Популярне

Максим Галкін видворив путініста Кіркорова з будинку Пугачової 20484

Максим Галкін видворив путініста Кіркорова з будинку Пугачової

Погода на Великдень здивує всіх: синоптик дав приголомшливий прогноз для України 9885

Погода на Великдень здивує всіх: синоптик дав приголомшливий прогноз для України

Загроза захоплення великого міста: у ЗСУ назвали напрямок нового удару РФ 6577

Загроза захоплення великого міста: у ЗСУ назвали напрямок нового удару РФ

Уже не потягну: путініст Басков зізнався в інтимних проблемах 5850

Уже не потягну: путініст Басков зізнався в інтимних проблемах

Останні новини

23:35

"Людей потрібно повернути": Зеленський порушив на Ставці питання про полонених

23:02

ЗСУ відступають на фронті, ситуація ускладнюється через повільну допомогу - NYT

22:39

Шоумен-воїн Даніель Салем зустрів своє кохання з першого поглядуВідео

22:36

Загроза удару півмільйонного угруповання: розкрито сценарій захоплення Харкова

22:21

Удар по набережній Одеси і вибухи у Харкові: якою зброєю атакувала РосіяФото

Що змінюється з 1 травня і далі: перерахунок пенсій, закон про мобілізацію та ціни на продуктиЩо змінюється з 1 травня і далі: перерахунок пенсій, закон про мобілізацію та ціни на продукти
21:33

Найгірше попереду: у ЗСУ дали сумний прогноз і назвали терміни важкого періоду

21:29

Арсен Мірзоян зізнався, як спілкується з колишньою дружиною

21:27

Буде тепло та сонячно: коли зміниться погода і Україну накриють дощі

20:49

ТЦК знімають просто з рейсів: перевізники поскаржилися на "облаву" водіїв

Реклама
20:17

"В Україні нічого не змінить": Фіцо грубо насварив словаків, які зібрали €4 млн для ЗСУ

19:36

Є загиблі та поранені: РФ атакувала Одесу ракетамиФотоВідео

19:16

МіГ-29 від Казахстану: що говорять в Астані про продаж і навіщо "металолом" ЗСУ

19:10

Російське окупаційне угруповання в Україні за квітень скоротилосяПогляд

19:05

Налякали до гикавки: принц Вільям та Кейт Міддлтон показали нове моторошне фото

19:04

Його вбив росіянин: фото військового, який загинув від нападу в Німеччині

18:27

У Харкові серія вибухів: росіяни атакують місто КАБами, є поранені

18:20

РФ націлилася на місто-мільйонник: десятки тисяч солдатів готують на штурм – Bild

18:16

"Тримаємо Часік": Сенцов зворушив друзів фото з передової

18:15

Принц Гаррі повертається до Великої Британії - деталі

18:08

"Я роблю все правильно": Дмитро Коляденко зізнався, чи готовий піти на фронт

Реклама
17:58

РФ навіть не зможе виявити F-16: як захищатимуть західні винищувачі в Україні

17:12

Загроза захоплення великого міста: у ЗСУ назвали напрямок нового удару РФ

17:03

Податкова може отримати доступ до всіх транзакцій українців - нардеп

17:01

"Позитиву нема": Зеленський сказав, без чого не стабілізується ситуацію на фронті

16:14

На тобі хочу одружитися: Кіркоров знову поліз до Стоцької

16:14

Загроза масштабного прориву з півночі: у ДПСУ розкрили плани окупантів РФ

16:13

Для чого насправді потрібні отвори в ковпачках від ручок: несподівана причина

16:11

Оголосила офіційно: Аліна Гросу розповіла про друге заміжжя

16:09

Не чекаю, що Україну вдасться прийняти в НАТО в липні - Єнс СтолтенбергФото

16:03

Україна зупинила дотримання Конвенції з прав людини: які обмеження

15:36

Навіть із відстрочкою: за новим законом обов'язково пошлють на ВЛК - Полтавський ТЦК

15:28

Генсек НАТО прибув до Києва: головні заяви Столтенберга і ЗеленськогоФото

15:12

ЗСУ підуть у новий контрнаступ: у Сухопутних військах спрогнозували терміни

15:10

У Telegram пояснили, чому блокували чат-боти ГУР і СБУ - Reuters

14:59

"Звучу ще привабливіше": alyona alyona відповіла на чутки про втрату голосу

14:48

"План Путіна провалився": Блінкен видав важливу заяву про війну в УкраїніВідео

14:39

Максим Галкін видворив путініста Кіркорова з будинку Пугачової

14:30

Як прибрати іржу з автомобіля: засоби, які видалять "рижики" за лічені секунди

14:03

Поляки повністю розблокували кордон з Україною: фури із зерном не пускатимуть

14:02

Українка стала переможницею Miss Eco International-2024 - деталі

Реклама
14:01

Що відбувається з онкохворим Чарльзом III - офіційна заява Букінгемського палацу

13:40

Уже не потягну: путініст Басков зізнався в інтимних проблемах

13:06

Argentem Creek Partners намагається отримати контроль над одеським терміналом на користь бізнесмена з паспортом РФ - ЗМІ

13:03

Польща може закрити небо над заходом України: у ЗСУ розкрили, що для цього потрібно

13:00

Скільки доведеться платити за газ із 1 травня: у "Нафтогазі" попередили українців

12:45

Подробиці вбивства підлітка у фунікулері: в "Говорить вся країна" покажуть повне відео з камер та розкриють невідомі деталіВідео

12:45

Україну накриє холодрига: синоптик назвав дату нового похолодання

12:42

Чорні джинси не будуть "линяти": жінка поділилась геніальним способом прання

12:35

Як зрозуміти, що потрібно міняти гальма: поради, без яких не обійтися водіям

12:03

Мило і по-домашньому: Галкін засвітив Пугачову в халатику відразу після душу

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається дата
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти