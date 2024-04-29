Удар по набережній Одеси і вибухи у Харкові: якою зброєю атакувала Росія

Зеленський вкотре закликав партнерів прискоритися з поставками Україні ЗРК від російських ракет.

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РФ атакувала цивільні обʼєкти в Одесі та Харкові / Колаж Главреда. Фото: ДСНС

Російські окупанти у понеділок ввечері, 29 квітня, атакували Харків керованими авіабомбами (КАБ) і застосували по набережній Одеси боєприпаси для знищення живої сили, ідеться у заявах речника Сил оборони Півдня Дмитра Плетенчука та президента Володимира Зеленського.

Удар по Харкову 29 квітня - деталі

Згідно з останньою інформацією місцевої влади, унаслідок удару по Київському району міста поранення отримав 42-річний цивільний чоловік. Його госпіталізували з вибуховою травмою та уламковими пораненнями до медичного закладу. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Вибухи в Одесі - дані про постраждалих

За останніми даними, в Одесі вже 32 постраждалих осіб. Серед них - вагітна жінка та дві дитини. 4-річна дівчинка перебуває у дуже тяжкому стані. Російська ракета вбила 4 людей та собаку. В ОВА повідомили, що ще одна людина померла внаслідок інсульту, який спровокувала атака.

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Також серед постраждалих є екснардеп часів Януковича Сергій Ківалов. Одеські пабліки писали про нібито загибель його друга, проректора "Одеської академії" Бориса Васильєва. У заклад було влучання російської ракети.

Чим атакувала Росія Одесу і Харків - що кажуть у ЗСУ

За словами спікера Сил оборони Півдня Дмитра Плетенчука, РФ вдарила по набережній Одеси боєприпасами для знищення живої сили.

"Це черговий удар по цивільній інфраструктурі, удар ракетним озброєнням. По отворах стінки можна зробити попередній висновок, що використовувалися боєприпаси для знищення живої сили. Це черговий цинічний удар по набережній нашого міста, який спрямований лише на те, щоби тероризувати населення України", - підсумував представник ЗСУ.

Зеленський зауважив, що по Харкову стався приліт КАБами.

"Щойно були доповіді по ситуації в Одесі після російського ракетного удару та по Харкову - після удару керованими авіабомбами. На жаль, в Одесі є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Багато поранених. Усім надається зараз допомога. Місцеві служби відреагували миттєво", - наголосив глава держави у вечірньому зверненні.

Зеленський знову закликав Захід зосередитися на поставках українським містам ЗРК Patriot та 155 мм снарядів для українського війська на передовій.

КАБ - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Удари Росії по Україні - вибухи сьогодні

У понеділок РФ вчергове атакувала Харків авіабомбами. Окупанти вдарили по житлових будинках. У місті частково пошкоджена багатоповерхівка.

Ввечері, 29 квітня, російські окупанти атакували Одесу ракетами. За попередньою інформацією, внаслідок атаки поранено вісім осіб. Пізніше стало відомо про те, що кількість постраждалих збільшилася до 17 осіб.

З-поміж іншого, стався приліт по будинку колишнього регіонала Сергія Ківалова. Самого екснардепа госпіталізували в міську клінічну лікарню №10 з венозною кровотечею.

Попередню масовану атаку на України ворог здійснив 27 квітня. Тоді крилаті, балістичні ракети та ракети типу "Кинджал" ворог спрямував на об'єкти критичної інфраструктури у кількох областях.

Як писав Главред, у четвер, 25 квітня, росіяни вдарили по обʼєктах Укрзалізниці у трьох областях. У компанії заявили про здійснення Росією масованого удару. РФ атакувала залізниці у Харківській, Черкаській та Донецькій областях.

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