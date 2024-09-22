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Росія під час обстрілів вдарила по підстанціях і шахті у трьох областях: чи будуть відключення

Яна Ставська
22 вересня 2024, 13:52оновлено 22 вересня, 14:31
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Внаслідок удару по шахті є двоє загиблих.
Энергетика, ракета
РФ атакувала підстанції і шахту / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Протягом 21 вересня країна-агресорка Росія обстріляла енергообʼєкти у Сумській, Донецькій і Полтавській областях. На Сумщині знеструмлювалися підстанція і побутові споживачі, ідеться у повідомленні Міненерго.

Вказується, що у Полтавській області внаслідок атаки дронів на території підстанції виникла пожежа — знеструмлювалась підстанція та споживачі. Пожежу ліквідовано. Живлення частково відновлено.

У Сумській області через обстріл виникла пожежа, знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі. Пожежу ліквідовано.

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Водночас у Дніпропетровській області під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія. Лінію включено в роботу.

Тоді як через обстріл території шахти у Донецькій області виникла пожежа, продукти горіння в шахту не потрапляли.

"На момент інциденту в шахті перебував 371 працівник, усіх було виведено на поверхню. Пожежу ліквідовано. В результаті обстеження будівель виявлено загиблими двох працівниць, ще одну постраждалу доставлено до лікарні", — повідомляє міністерство.

Росія під час обстрілів вдарила по підстанціях і шахті у трьох областях: чи будуть відключення
Черги відключень - деталі / Інфографіка: Главред

Графіки відключення - ситуація зі світлом

Енергетики закликають продовжувати економно та відповідально споживати електроенергію у пікові години — з 7:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00, зменшуючи коливання споживання, які впливають на роботу енергосистеми.

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови максимальною потужністю в окремі години 1300 МВт.

Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Вибухи сьогодні - головне

У ніч на 22 вересня російські окупанти атакували територію України із застосуванням ракет та ударних БпЛА типу "Шахед". Силам ППО вдалось знищити 71 безпілотник. За даними військових, всього в ніч на 22 вересня ворог випустив по Україні 2 ракети Х-59/69 та 80 ударних БпЛА типу "Шахед".

Тоді як у суботу ввечері окупанти вдарили керованими авіабомбами по житловій багатоповерхівці Харкова. За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, кількість постраждалих внаслідок атаки РФ зросла до 21 людини.

Аварійні відключення - думка експерта

В інтервʼю Главреду директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Псіхея", експерт з питань державної політики в паливно-енергетичному секторі Геннадій Рябцев розповів, коли покращиться ситуація в енергетиці та чого українцям чекати взимку.

На його думку, якщо вдасться реалізувати плани щодо захисту і відновлення енергообʼєктів до зими, графіки стабілізаційних вимкнень будуть 10-12 годин на добу, а в сонячні дні та вихідні, можливо, навіть менше.

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