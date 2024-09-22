Кількість постраждалих зростає: нові деталі удару РФ по багатоповерхівці в Харкові

За даними ОВА, кількість постраждалих внаслідок російського удару по Харкову зросла.

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Росіяни обстріляли місто авіабомбами / Колаж Главред, фото: Національна поліція Харківщини, Харківська ОВА

Ввечері 21 вересня російські окупанти із застосуванням ФАБів атакували Харків. Удар прийшовся по багатоповерхівці в Шевченківському районі міста. За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, кількість постраждалих внаслідок атаки РФ зросла до 21 людини.

"ФАБ-250 застосували "проти" багатоповерхівки, де спали десятки мешканців. Справжній тероризм проти мирного населення", - зазначив Синєгубов.

Він також додав, внаслідок російського обстрілу Харкова 21 вересня 21 людина звернулася за медичною допомогою.

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За даними Харківської обласної прокуратури, близько 22:45 військові РФ здійснили атаку з використанням літака Су-34, який за попередніми даними випустив три керовані авіабомби ФАБ-250 з території Білгорода.

"У Шевченківському районі міста Харкова авіабомба влучила в пʼяти метрах від багатоповерхового житлового будинку. Місце влучання другої бомби наразі встановлюється. Також зафіксовано влучання на території Малоданилівської ОТГ в районі житлової забудови", - йдеться у повідомленні.

Керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що на місці працюють слідчі для документування воєнних злочинів.

В Національній поліції Харківщини згодом уточнили, що близько 23:00 росіяни вдарили по Шевченківському району Харкова та передмістю трьома ФАБ-500. Один з боєприпасів влучив біля під'їзду багатоповерхового будинку, пошкодив фасад і вікна, а також знищив чотири автомобілі, ще 21 автівка була пошкоджена. Було евакуйовано понад 80 мешканців.

Начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко зазначив, що біля пошкоджених будинків виставлені наряди для запобігання мародерству, а Національна поліція розгорнула оперативний штаб, де громадяни можуть подати заяви про зниклих родичів або пошкоджене майно.

В інших місцях влучань у Малоданилівській громаді та Шевченківському районі постраждалих не було.

Що таке КАБи / Інфографіка: Главред

Що таке ФАБ? Фугасні авіабомби (ФАБ) - авіабомби, основною уражальною дією яких є дія фугасу. Вони мають найпотужнішу й універсальну уражальну дію серед авіабомб основного призначення. Маса ВР у бомбі приблизно становить 50 %, також бомба має порівняно міцний корпус для проникнення в ґрунт або перешкоди типу міжповерхових перекриттів будівель і споруд, пише Вікіпедія.

Удар по Харкову - що відомо про наслідки атак РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Ввечері суботи, 21 вересня, в Харкові прогриміли вибухи. Російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по житловій багатоповерхівці. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російські окупаційні війська скинули на Харків керовані авіаційні бомби в п'ятницю вдень, 20 вересня. У результаті є постраждалі. Про це у своєму Telegram повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За уточненою інформацією по Харкову 20 вересня було три удари - два по Шевченківському району, один по Київському. Внаслідок удару постраждали чотири людини, серед яких дитина 10-ти років з гострою реакцією на стрес.

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