Понад 80 цілей: РФ вдарила по Україні ракетами і дронами - що вдалось збити

Силам протиповітряної оборони вдалось знищити 71 ударний БпЛА, ще 6 дронів - локаційно втрачені внаслідок роботи РЕБ.

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Росія завдала масованого удару по Україні дронами та ракетами / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Сили територіальної оборони ЗСУ

У ніч на 22 вересня російські окупанти атакували територію України із застосуванням ракет та ударних БпЛА типу "Шахед". Силам ППО вдалось знищити 71 безпілотник. Про це йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, всього в ніч на 22 вересня ворог випустив по Україні 2 ракети Х-59/69 та 80 ударних БпЛА типу "Шахед". Пуски безпілотників відбувались із районів Єйська та Курська – на території Російської Федерації.

Авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України відбивали повітряну атаку противника.

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"В результаті протиповітряного бою збито 71 ударний БпЛА, іще шість безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені", - йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона була задіяна в Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях.

Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ввечері 21 вересня російські окупанти атакували Харків із застосуванням ФАБів, влучивши у багатоповерхівку в Шевченківському районі. За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, кількість постраждалих внаслідок атаки РФ збільшилася до 21 особи.

Напередодні зими Росія готується завдати ударів по критичних об'єктах ядерної енергетики України, зокрема розподільних пристроях АЕС та підстанціях. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, посилаючись на дані української розвідки.

Також, в ніч на 21 вересня, російські окупанти запустили по Україні 25 повітряних засобів – 9 ракет і 16 безпілотників, обстрілявши ракетами Дніпропетровську область, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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