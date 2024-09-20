Росія не використає стратегічних ракет по Україні: експерт видав заяву про ядерний удар

Країна-агресорка Росія може застосувати альтернативні ракети замість ядерних погроз.

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Чи застосує Путін ядерну зброю / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Дипломат Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіацентру, надзвичайний і повноважний посол України, назвав причини, з яких країни-агресорки Росії не буде застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"Росія не використає ніяких стратегічних ракет з двох причин. По-перше, потенціал Росії не є співставним з потенціалом США разом з Великою Британією. Насправді у РФ знають, що у них ракети літають через раз, а що з зарядами, то вони взагалі не знають. Зазначу, що на відміну від США, які знайшли спосіб тестування ядерного боєзаряду без реального масштабного вибуху, то у Росії такої технології немає. Тому у росіян не було нормальних випробувань ядерної зброї. А без нормального випробування ніяка країна не буде застосовувати ядерну зброю, хіба що у такий момент, коли на тебе летять сотні боєголовок. А в іншій ситуації - не буде застосовувати", - прокоментував дипломат в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, другою причиною, за якою у РФ нема потреби використовувати ядерну зброю, це контроль об'єктів таких, як, наприклад, Каховська ГЕС, підрив якої призвів до техногенної катастрофи.

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"А ще у них є Запорізька АЕС під контролем, яка постійно перебуває під загрозою. Фахівці знають, що там небезпечні ситуації то нависають, то зменшуються. Крім того, ворог б’є по наших трансформаторах на атомних станціях, що потім ставить під загрозу нормальну роботу АЕС. На нашій території було 17 тисяч таких небезпечних об'єктів до вторгнення РФ. Насправді у першу чергу вони думають, як це використати, а не про ядерну зброю, якою постійно погрожує Кремль. Ядерна зброя у РФ - точно не для цієї війни. А також у Росії знають, що їм кінець, якщо вони використають хоч один тактичний заряд. І Путін це знає. Я б більше звернув зараз увагу на такі об'єкти як ЗАЕС, які захоплені росіянами, бо це реальна загроза", - підкреслив Валерій Чалий.

Ядерні загрози РФ

Нагадаємо, що Михайло Подоляк розповів про ризик використання ядерної зброї по Україні. Восени 2022 року був реальний ризик застосування ядерної зброї російським диктатором Володимиром Путіним проти України. Подоляк також заявив про тиск на Україну.

США знайшли місце, де Росія ховає ядерну ракету "Буревісник". На супутникових знімках, які були зроблені 26 липня, можна помітити, що біля сховища ядерних боєголовок в районі військового містечка Вологда-20 знаходяться об'єкти, що будуються.

Глава МЗС жорстко розніс ядерні погрози Путіна. Захід не повинен серйозно сприймати погрози Путіна щодо застосування ядерної зброї на тлі обговорень про зняття обмежень для ЗСУ на використання далекобійної зброї по РФ. Російські аеродроми можуть бути легітимною ціллю для ударів.

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