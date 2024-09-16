'У Заходу є свої червоні лінії': глава МЗС жорстко розніс ядерні погрози Путіна

Російські аеродроми, з яких запускають ракети по Україні, можуть вважатися законними цілями для ударів, заявив Родослав Сікорський.

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Росія не наважиться розпочати війну з НАТО, ядерні погрози — лише блеф / Колаж: Главред, фото: European Union, asc.army.mil

Захід не повинен серйозно сприймати погрози Путіна щодо застосування ядерної зброї на тлі обговорень про зняття обмежень для ЗСУ на використання далекобійної зброї по РФ. Росія навряд чи наважиться розпочати війну з НАТО. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю Європейській правді.

"Я би дуже здивувався, якби він виявився настільки божевільним, щоб почати війну з НАТО. Так само його погрози про ядерну зброю також лишаються порожніми", - наголосив політик.

За його словами, російські аеродроми можуть бути легітимною ціллю для ударів, навіть якщо вони розташовані на глибині території противника. Адже на них розміщується стратегічна авіація Росії та запускаються ракети, які завдають ударів по Україні.

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Сікорський сказав, що не розуміє затримок у знятті обмежень на використання західної зброї Україною, особливо в контексті військових злочинів, скоєних РФ.

"Я чую від західних журналістів про "червоні лінії" Путіна і про путінські погрози ескалацією. Але ж у нас теж є свої червоні лінії, а про них чомусь ніколи не питають. А по-друге, я не думаю, що є щось таке, чого б Путін ще не робив, але зробить у відповідь на наші дії", додав очільник МЗС Польщі.

Хто такий Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Скіроський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

Далекобійні удари по Росії - що відомо

Нагадаємо, президент США Джо Байден не виключає, що Україні дозволять використовувати надану далекобійну зброю для ударів по цілях углиб Росії.

Однак 13 вересня радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що політика США щодо використання американської зброї для ударів по території Росії не зміниться.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія приватно ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях у Росії. Про нього не оголошують офіційно, щоб не було "зайвих провокацій".

Станом на 15 вересня Україна не отримала дозволу від Заходу використовувати далекобійну зброю для ударів по Росії, підтвердив президент Володимир Зеленський. Хоча США розглядають такий варіант, дозволу досі немає. Зеленський заявив, що Україна хотіла б використовувати цю зброю для ударів по військових базах та аеродромах, з яких злітають літаки з керованими авіабомбами (КАБ).

Водночас російський диктатор Володимир Путін залякує країни НАТО війною у разі ударів по Росії їхніми ракетами. Однак Європа здебільшого проігнорувала ці погрози.

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