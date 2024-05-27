УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росія могла втратити до 50% усіх РЛС у бік Китаю: ЗМІ - про наслідки удару ГУР

Яна Ставська
27 травня 2024, 16:23
33
Раніше удар по ще одній радіолокаційній станції окупантів підтвердили джерела ЗМІ у ГУР.
Росія могла втратити до 50% усіх РЛС у бік Китаю: ЗМІ - про наслідки удару ГУР
ГУР ефектно уразило російські обʼєкти за 1800 км від поля бою / Колаж Главреда. Фото: Defense Express, "Схеми"

Російські окупанти внаслідок удару дронами по радіолокаційній станції "Воронеж-М" під Орськом могли втратити до 50% усіх потужностей загоризонтних РЛС, які відповідають за умовний напрям "південь - південий схід" (Китай, Казахстан),

На думку експертів Defense Express, мова вже йде про систематичні удари по "стратегічних очах" російських РЛС.

Вказується, що атаковані обʼєкти під Орськом спрямовані на попередження про політ балістичних ракет у секторі від Перської затоки до Японського моря.

відео дня

"Тобто відповідальність "Воронеж-М" під Орськом, в першу чергу, Китай, а також Індія та Пакистан, а окрім них - можливі пускові райони в Індійському океані", - ідеться у матеріалі.

Таким чином, мова йде про ураження 50% від всіх загоризонтних РЛС, які відповідають за умовний напрям у бік Китаю, підсумовують аналітики.

Що відомо про Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.

Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Водночас ще діють "Воронеж-ДМ" під Барнаулом та "Воронеж-М" під Усольє-Сибірське Іркутської області.

Експерти повʼязують нездатність Росії захистити стратегічні обʼєкти з регулярними втратами країною-агресором протиповітряних комплексів С-400 у боях проти України.

Удари України по Росії - останні новини

Як писав Главред, дрон ГУР 26 травня пролетів рекордні 1800 кілометрів і атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М", розташовану в місті Орськ Оренбурзької області РФ.

Раніше найвіддаленішою ціллю, атакованою українськими безпілотниками, був об'єкт у місті Салават республіки Башкортостан РФ, що розташований на 140 кілометрів ближче до українського кордону в порівнянні з Орськом.

Цей обʼєкт, як стало відомо пізніше, входить у "Газпром нефтехим Салават", що володіє одним із найбільших у Росії виробничих комплексів нафтоперероблення і нафтохімії. Після "прильотів" дронів НПЗ зупинив роботу.

З початку року ЗСУ активізували атаки дронів на НПЗ Росії. Україна заявляє, що нафтові об'єкти є законними цілями, які допомагають військовим зусиллям Росії.

Що таке РЛС "Воронеж"

77Я6 "Воронеж" - сімейство російських стаціонарних надгоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності, які призначено для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, зокрема балістичних і крилатих ракет.

Сімейство складається зі станцій метрового ("Воронеж-М", "Воронеж-ВП"), дециметрового ("Воронеж-ДМ") і сантиметрового ("Воронеж-СМ") діапазону хвиль. Довгохвильові станції забезпечують високу дальність виявлення об'єктів, короткохвильові дають змогу точніше визначити параметри цілі, пише Вікіпедія.

Дана РЛС працює у метровому діапазоні хвиль і має дальність виявлення цілей до 6000 км.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні РЛС Воронеж ГУР новини Китаю війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Росія могла втратити до 50% усіх РЛС у бік Китаю: ЗМІ - про наслідки удару ГУР

Росія могла втратити до 50% усіх РЛС у бік Китаю: ЗМІ - про наслідки удару ГУР

16:23 Україна
Дві системи Patriot захистять Харків: Зеленський назвав головну проблему на фронті

Дві системи Patriot захистять Харків: Зеленський назвав головну проблему на фронті

16:02 Україна
Дрони атакували "палац Путіна" в Геленджику: нові деталі нічних вибухів у Росії

Дрони атакували "палац Путіна" в Геленджику: нові деталі нічних вибухів у Росії

15:42 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Немає Олега Винника : розкрилася правда про артиста-втікача 10570

"Немає Олега Винника": розкрилася правда про артиста-втікача

У Грузії оголосили про плани щодо Абхазії та Південної Осетії: заява прем'єра 8084

У Грузії оголосили про плани щодо Абхазії та Південної Осетії: заява прем'єра

Чого домоглася Росія терактом у Харкові 3033

Чого домоглася Росія терактом у Харкові

Гороскоп на завтра 28 травня: Дівам - небезпека в невинних речах, Терезам - дратівливість 2801

Гороскоп на завтра 28 травня: Дівам - небезпека в невинних речах, Терезам - дратівливість

Останні новини

16:33

5 суворих заборон: що категорично не можна робити 28 травня

16:23

Росія могла втратити до 50% усіх РЛС у бік Китаю: ЗМІ - про наслідки удару ГУР

16:11

Кримський міст треба "упідводнити": Черник сказав, скільки для цього потрібно ATACMS

16:02

Дві системи Patriot захистять Харків: Зеленський назвав головну проблему на фронті

15:56

Новий церковний календар на червень 2024: дати всіх свят

Путіну загрожує фатальна поразка, Україні потрібно 200 ракет, щоб знищити Кримський міст - ЧерникПутіну загрожує фатальна поразка, Україні потрібно 200 ракет, щоб знищити Кримський міст - Черник
15:42

Дрони атакували "палац Путіна" в Геленджику: нові деталі нічних вибухів у Росії

15:28

Помітити помилку за 5 секунд зможуть одиниці: складна загадка для кмітливих

15:24

"Нам всім дуже боляче": Світлана Тарабарова повідомила про горе в родині

15:23

У США розстріляли попуярного молодого актора

Реклама
15:17

Загроза наступу РФ на півночі: ворог закидає ДРГ і обстрілює дві області

15:12

Фінансовий гороскоп на червень: Дівам - віддавати борги, Ракам - витрати

15:04

Військовий експерт пояснив, чи побоїться Захід масово постачати Києву ATACMS і Taurus

14:58

Коли Україна отримає перші снаряди в межах ініціативи Чехії: глава МЗС назвав місяць

14:20

"Важко без сім'ї": Тодоренко кинула дітей і страждає з цього приводу

14:13

Існує дієве застосування: чому хитрі дачники ніколи не викидають кавову гущу

14:11

Коли військовозобов'язані мають повторно оновити дані: пояснення Міноборони

13:50

Зеленський прибув до Іспанії і розкрив деталі майбутніх переговорів: що відомо

13:47

У розлученої Камалії психологічні проблеми - що відбувається зі співачкою

13:23

Відправка військ НАТО до України: Столтенберг зробив рішучу заяву

13:19

НАТО потрібно два тижні, щоб допомогти Польщі або Румунії під час атаки РФ - Годжес

Реклама
13:13

РФ має сили для наступу на новому напрямку: комбат розкрив можливості ворога

12:33

У Пенсійному фонді змінили важливий показник для розрахунку пенсій: що буде з виплатами

12:24

Я намагаюся вижити: голлівудська акторка, яка сильно схудла, розповіла про проблеми зі здоров'ям

12:15

НАТО може закрити небо над Заходом України: ЗМІ розкрили деталі

12:08

"Метастази пішли": дружина Ігоря Ніколаєва розповіла про горе в їхній родині

12:01

Українцям можуть частіше вимикати світло: чому нові тарифи ускладнять ситуацію

11:59

Тоня Матвієнко зізналася, що просила у Вакарчука після смерті мами

11:50

Що Путін сказав Шольцу напередодні вторгнення в Україну: канцлер розкрив подробиці

11:40

Перейшли в наступ і вибили окупантів: ЗСУ просунулись вперед на Харківщині - ISW

11:07

Церковне свято 28 травня: що категорично заборонено робити на святого Микиту

11:07

Путініст Євген Петросян вийшов у люди з новою супутницею - деталі

11:01

Тонни пилу з Азії та спека: синоптики попередили українців про мінливу погоду

11:01

Величезна цифра: Шольц назвав щомісячні втрати РФ у війні проти України

10:58

Росіяни захопили близько 60% Красногорівки: в Bild назвали села, які втратили ЗСУ

10:39

Гороскоп на червень 2024: Водоліям - пристрасть, Тельцям - трансформація

10:33

РФ проводить диверсії по всій Європі: хоче зупинити постачання зброї Україні - NYT

10:31

Іспанія виділить Україні безпрецедентний пакет допомоги на 1,1 млрд євро: що до нього увійде

10:19

Китайський гороскоп на завтра 28 травня: Щурам - нещасний випадок, Бики - будьте обережні

10:19

РФ нарощує сили на Запоріжжі: перекидає десятки одиниць військової технікиВідео

10:02

Як за допомогою "Оберіга" шукатимуть ухильників: у ТЦК розповіли подробиці

Реклама
09:30

Дрон ГУР пролетів рекордну відстань і атакував ворожу РЛС в Орську - ЗМІ

09:24

"Немає Олега Винника": розкрилася правда про артиста-втікача

09:00

Гороскоп на завтра 28 травня: Дівам - небезпека в невинних речах, Терезам - дратівливість

08:58

Удари по Росії західною зброєю: прем'єр Мелоні озвучила позицію Італії

08:29

"Не могла знайти собі багатого": Ольга Сумська розповіла правду про шлюб із Борисюком

08:24

РФ стягує сили на кордоні для наступу: в ISW розкрили небезпеку для двох областей

08:02

Джамала втретє стала мамою і показала фото

07:35

Армія РФ окупувала ще одне село в Донецькій області - DeepState

07:12

Зеленський їде в Мадрид на зустріч із Санчесом: названо дату і мету візиту

06:36

У РФ поскаржилися на атаку дронів на паливно-заправну станцію та нафтобазу

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти