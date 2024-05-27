Росія могла втратити до 50% усіх РЛС у бік Китаю: ЗМІ - про наслідки удару ГУР

Раніше удар по ще одній радіолокаційній станції окупантів підтвердили джерела ЗМІ у ГУР.

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ГУР ефектно уразило російські обʼєкти за 1800 км від поля бою / Колаж Главреда. Фото: Defense Express, "Схеми"

Російські окупанти внаслідок удару дронами по радіолокаційній станції "Воронеж-М" під Орськом могли втратити до 50% усіх потужностей загоризонтних РЛС, які відповідають за умовний напрям "південь - південий схід" (Китай, Казахстан),

На думку експертів Defense Express, мова вже йде про систематичні удари по "стратегічних очах" російських РЛС.

Вказується, що атаковані обʼєкти під Орськом спрямовані на попередження про політ балістичних ракет у секторі від Перської затоки до Японського моря.

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"Тобто відповідальність "Воронеж-М" під Орськом, в першу чергу, Китай, а також Індія та Пакистан, а окрім них - можливі пускові райони в Індійському океані", - ідеться у матеріалі.

Таким чином, мова йде про ураження 50% від всіх загоризонтних РЛС, які відповідають за умовний напрям у бік Китаю, підсумовують аналітики.

Що відомо про Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія. Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Водночас ще діють "Воронеж-ДМ" під Барнаулом та "Воронеж-М" під Усольє-Сибірське Іркутської області.

Експерти повʼязують нездатність Росії захистити стратегічні обʼєкти з регулярними втратами країною-агресором протиповітряних комплексів С-400 у боях проти України.

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Як писав Главред, дрон ГУР 26 травня пролетів рекордні 1800 кілометрів і атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М", розташовану в місті Орськ Оренбурзької області РФ.

Раніше найвіддаленішою ціллю, атакованою українськими безпілотниками, був об'єкт у місті Салават республіки Башкортостан РФ, що розташований на 140 кілометрів ближче до українського кордону в порівнянні з Орськом.

Цей обʼєкт, як стало відомо пізніше, входить у "Газпром нефтехим Салават", що володіє одним із найбільших у Росії виробничих комплексів нафтоперероблення і нафтохімії. Після "прильотів" дронів НПЗ зупинив роботу.

З початку року ЗСУ активізували атаки дронів на НПЗ Росії. Україна заявляє, що нафтові об'єкти є законними цілями, які допомагають військовим зусиллям Росії.

Що таке РЛС "Воронеж" 77Я6 "Воронеж" - сімейство російських стаціонарних надгоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності, які призначено для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, зокрема балістичних і крилатих ракет. Сімейство складається зі станцій метрового ("Воронеж-М", "Воронеж-ВП"), дециметрового ("Воронеж-ДМ") і сантиметрового ("Воронеж-СМ") діапазону хвиль. Довгохвильові станції забезпечують високу дальність виявлення об'єктів, короткохвильові дають змогу точніше визначити параметри цілі, пише Вікіпедія. Дана РЛС працює у метровому діапазоні хвиль і має дальність виявлення цілей до 6000 км.

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