РФ побирається по світу: циганить озброєння і запчастини для продовження війни – WSJ

РФ жертвує частиною свого бізнесу з експорту зброї заради продовження війни в Україні.

https://glavred.net/world/rf-poshla-po-miru-klyanchit-vooruzhenie-i-zapchasti-dlya-prodolzheniya-voyny-wsj-10515178.html Посилання скопійоване

У РФ гігантські втрати на фронті / Генштаб ЗСУ, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

На тлі катастрофічних втрат в Україні окупанти РФ прагнуть повернути деталі військових комплексів і систем, які раніше експортували в інші країни.

З таким проханням Москва зверталася до Пакистану, Єгипету, Білорусі і Бразилії після виснаження своїх запасів зброї, витрачені в ході війни в Україні, йдеться в матеріалі видання The Wall Street Journal.

Військова допомога Єгипту РФ

Зокрема, у квітні 2022 року делегація російських чиновників, яка відвідала Каїр, попросила президента Єгипту Абдель Фаттаха Ас-Сісі повернути більше сотні двигунів російських вертольотів, які були потрібні Москві на тлі збільшення втрат РФ в ході війни в Україні, повідомили три людини, знайомих з інцидентом.

відео дня

При цьому було отримано згоду і поставки близько 150 двигунів, ймовірно, почнуться в наступному місяці, кажуть джерела видання. Разом з тим джерела видання говорять, що Єгипет планує почати відправку близько 150 двигунів, ймовірно, в грудні.

Крім того, РФ також жертвує частиною свого бізнесу з експорту зброї заради військових дій, перенаправивши зброю, призначену для Індії та Вірменії, на лінію фронту, уточнюють джерела.

Як дізналися автори матеріалу, велика частина зусиль Москви з викупу російської зброї була зроблена в той час, коли Кремль пручався наступу українських сил на Сході і півдні країни. Зараз, коли цей наступ сповільнюється, Росія прагне повернути собі ініціативу на поле бою, хоча неясно, чи дадуть нові поставки Москві ресурси, необхідні для активізації атак.

"Ми не знаємо, якою мірою вони будуть використовувати це для збільшення темпу своїх атак або просто для підтримки нинішнього темпу", — сказав Конрад Музика, директор Rochan Consulting, військових аналітиків, що базуються в Польщі.

Для організації угоди з Каїром, Росія заявила, що натомість пробачить Єгипту заборгованість і продовжить надавати допомогу життєво важливими поставками пшениці. А в разі відмови Москва пригрозила відкликати своїх радників з військової промисловості, розповіли дві людини, знайомі з ситуацією.

У матеріалі стверджується, що коли президент Єгипту зустрівся з Володимиром Путіним на саміті африканських країн, який Росія проводила в Санкт-Петербурзі в липні, то Кремль отримав згоду Каїра. При цьому Єгипет нібито відмовився відправляти в Україну ракети, про що раніше було домовлено з американцями.

Де ще РФ просить військову допомогу

Росія також запросила у Пакистану як мінімум чотири двигуни Мі-35М від вертольотів, які вона їй раніше продала. Міністерство закордонних справ Пакистану заперечує, що до нього зверталася Москва.

Повідомляється, що Москва також попросила Бразилію викупити 12 двигунів військового вертольота Мі-35М, які Бразиліа списала в минулому році. Представник Міністерства закордонних справ Бразилії заявив, що країна відмовилася, дотримуючись своєї політики проти відправки зброї будь-якій зі сторін в конфлікті.

Також в матеріалі йдеться, що Білорусь, один з найвірніших союзників Росії, продала Москві шість двигунів для важких транспортних вертольотів Мі-26, сказало джерело. Адміністрація Президента Білорусі не відповіла на прохання про коментарі, хоча двоє з опитаних для цієї статті сказали, що Білорусь погодилася.

Війна в Україні

Раніше Головком ЗСУ Валерій Залужний озвучив величезні втрати РФ. За його словами, країна-агресор втратила щонайменше 150 тисяч людей загиблими. Таку заяву український воєначальник зробив в інтерв'ю виданню The Economist.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у РФ жахливі втрати: ЗСУ можуть готувати потужний прорив. В України залишається тільки кілька тижнів, щоб домогтися нового просування, вважають військові аналітики.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ покришили росіян під Бахмутом. Російські загарбники зробили більше 50 невдалих спроб відновити втрачене становище.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.