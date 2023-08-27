ЗСУ готують потужний удар по другій лінії оборони окупантів на Запоріжжі - ISW

Російські війська передислокували сили з району Кремінної в район Роботиного, повідомили аналітики.

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ЗСУ наблизилися до прориву другої оборонної лінії окупантів / колаж: Главред, фото: 33-та окрема механізована бригада, 35-та ОБрМП

Українські військові "знаходяться на відстані наступного удару по серії підготовлених російських оборонних позицій" у Запорізькій області, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Як зазначили в ISW, що ЗСУ досягли подальших тактично значущих успіхів на заході Запорізької області, і кілька українських і російських джерел повідомили, що українські сили просуваються через, як припускають українські та американські джерела, найскладнішу серію підготовлених російських оборонних позицій.

"Українські війська зараз знаходяться на відстані наступного удару по серії підготовлених російських оборонних позицій, які можуть бути слабшими, ніж попередні, але все одно становлять значний виклик", - йдеться у звіті ISW. відео дня

Ці російські оборонні позиції, які знаходяться на шляху Сил оборони, швидше за все, складаються з відносно більш щільного масиву протитанкових ровів та загороджень типу "зубів дракона" і додаткових мінних полів, за якими розташовані російські бойові позиції, як і на першій російській лінії оборони.

"Кожна з цих російських "ліній" є багатошаровими оборонними позиціями із власними передовими і тиловими районами, і важливо розрізняти тилові райони окремих російських оборонних позицій і російської оборони на півдні України в цілому", - зазначають фахівці.

Аналітики наголошують, що російські оборонні "лінії" є додатково умовними в тому сенсі, що російські підготовлені позиції не є однорідними по всьому фронті на півдні України і не повністю укомплектовані особовим складом.

В огляді ISW також вказують, що за повідомленням українського джерела, російські війська передислокували сили відносно елітного формування з району Кремінної в Луганській області в район Роботиного на заході Запорізької області.

Відомо і те, що російські нерегулярні формування продовжують погрожувати виходом з бойових дій в односторонньому порядку, незважаючи на нещодавні зусилля військового командування РФ, спрямовані на чистку та придушення непокори.

Контрнаступ ЗСУ: ситуація на фронті

Нагадаємо, що армія України просувається в районі Роботиного, в Росії б'ють на сполох. Окупанти агресора Росії воюють на західному напрямку Запорізької області без ротацій і підкріплень, зазначили в американському інституті вивчення війни.

ЗСУ потужно вибиває війська Росії з позицій на Херсонщині. Окупанти Росії намагаються маневрувати між островами на лівому березі Дніпра, річковий "недофлот" знищується бійцями ЗСУ.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що ЗСУ просунулися в Запорізькій області. Низка пропагандистів в країні-агресорі Росії вважає, що на полі бою вже критичний момент.

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